Após chuva recorde, prefeitura faz mutirão de limpeza na Rachid Neder

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Após fortes chuvas, as avenidas Rachid Neder, Euler de Azevedo, Ernesto Geisel, Gunter Hans e Guaicurus ficaram alagadas e amanheceram sujas, devido à enxurrada.

Terra, lama, sujeira, galhos, folhas, lixo, garrafas e outros objetos foram arrastados pela força da água e transformaram a cor cinza do asfalto em marrom.

Por isso, a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) faz um mutirão, nesta sexta-feira (16), para limpar a sujeira deixada pela chuva .

Cor cinza do asfalto virou marrom devido a enxurrada que trouxe lama. Foto: Marcelo Victor

Secretarias e órgãos municipais atuam de forma integrada nas regiões afetadas para remover árvores e galhos, desobstruir vias, limpar bocas de lobo e restabelecer semáforos afetados.

A reportagem do Correio do Estado esteve na Rachid Neder na manhã desta sexta-feira (16) e constatou que oito funcionários da Solurb faziam a limpeza do local, retirando galhos e lama.

De acordo com a prefeitura, as equipes permanecem ativas para atender as ocorrências e estão de prontidão em situações que comprometem a segurança, mobilidade e funcionamento dos serviços públicos.

Caso haja residências atingidas pelos temporais, a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) pode fornecer lonas para proteção provisória de imóveis danificados, conforme avaliação e disponibilidade do atendimento.

A Secretaria de Assistência Social (SAS) presta auxílio e disponibiliza serviços à famílias em situação de vulnerabilidade, como cestas básicas e cobertores.

CHUVA E MAIS CHUVA

Fortes chuvas atingem Campo Grande há três dias consecutivos, de terça-feira (13) a quinta-feira (15).

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, o maior acumulado foi registrado nesta quinta-feira (15), quando a Capital bateu recorde e contabilizou 143,1 milímetros em um período de 14 horas, das 6h às 20h.

O número representa o maior volume da história de outubro em um só dia. A média histórica para todo o mês, analisada entre os anos de 1980 a 2010, é de 165,2 mm.

A chuva alagou diversas vias, atrapalhou o trânsito, abriu buracos e crateras no asfalto, afetou semáforos e deixou muita sujeira.

Apesar do acumulado recorde, não veio acompanhada de muitos ventos, raios ou trovões. Com isso, não houve estragos significativos, como destelhamento de casas ou queda energia, postes de luz ou árvores.

Uma cratera 'engoliu' um veículo Volkswagen Virtus e o carro está há 12 horas dentro do buraco.

Carro 'engolido' por cratera. Foto: Marcelo Victor

Além de Campo Grande, a chuva atingiu outras regiões de Mato Grosso do Sul. Confira os acumulados divulgados pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS):