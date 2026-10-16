Garota morta pelo Garras teria planejado assassinato do pai

Três pessoas investigadas por envolvimento com o Comando Vermelho morreram nesta quinta-feira (15) durante um confronto armado com policiais civis em Nova Andradina. Uma das pessoas mortas, Ana Vitória Nascimento Santos, teria planejado o assassinato do próprio pai, conforme investigações policiais.
As três mortes ocorreram durante o cumprimento da Operação Descarrilho, coordenada pela Delegacia de Polícia Civil de Batayporã, que cumpriu 22 mandados de prisão e de busca e apreensão em Batayporã, Nova Andradina e Bataguassu.
De acordo com a Polícia Civil, a operação teve como objetivo apurar homicídios ligados à disputa entre facções criminosas na região, buscando identificar executores, participantes e mandantes dos crimes, além de apreender armas, celulares e outros materiais que auxiliem nas investigações. Conforme informações preliminares da polícia, os alvos da ofensiva são suspeitos de integrar a facção Comando Vermelho.
Além da ação em Nova Andradina, a Operação Descarrilho cumpriu mandados judiciais em Batayporã e Bataguassu. Segundo a polícia, alguns alvos dos mandados não foram localizados e as equipes continuam nas ruas para tentar encontrá-los.
Confronto
O confronto armado aconteceu em um conjunto de quitinetes localizado na rua Batayporã, no bairro São Vicente de Paulo, em Nova Andradina, durante a atuação de equipes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros).
Os três suspeitos mortos foram identificados como Ana Vitória Nascimento Santos, Wemerson Costa dos Anjos, de 18 anos, natural do Maranhão, e João Lucas Santos Nunes, de 23 anos, natural de Jaciara (MT).
No local da ocorrência, os policiais apreenderam três armas de fogo que, segundo a corporação, teriam sido utilizadas pelos suspeitos no confronto. Também foi apreendida uma motocicleta que a polícia investiga se foi usada nos homicídios ocorridos em Batayporã.
Segundo as investigações da Polícia Civil, Ana Vitória Nascimento Santos é apontada como suspeita de ter planejado o assassinato do próprio pai, Gilson Santana dos Santos. Ele foi morto a tiros no último dia 29 de setembro, na região da Vila Maria Gonçalves, em Batayporã.
Conforme a polícia, a suspeita é de que a jovem tivesse ligação com o Comando Vermelho e que o homicídio do pai estivesse relacionado à disputa entre grupos criminosos rivais. A Polícia Civil informou que a possível participação dela no crime segue sob apuração para ser esclarecida no decorrer do inquérito.
(Com informações do SITE Cenarioms)