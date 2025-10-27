Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Nova versão

Após cobrança do conselho de Saúde, Prefeitura dá outra versão sobre pagamento a Consórcio

Em entrevista, secretária da Fazenda de Campo Grande havia afirmado que dívida com o Consórcio Guaicurus seria paga pelo Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$1,03 milhão, o que foi repudiado pelo CMS

Karina Varjão

Karina Varjão

27/10/2025 - 18h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em reunião com o Conselho Municipal de Saúde (CMS), a Prefeitura de Campo Grande afirmou nesta segunda-feira (27) que o valor destinado à regularização das contas com o Consórcio Guaicurus seriam apenas os valores voltados ao pagamento do vale transporte dos funcionários, não o valor total de R$1,03 milhão como foi dito pela secretária da Fazenda de Campo Grande em entrevista. 

“O único valor que é pago via Fundo Municipal [de Saúde] para o Consórcio Guaicurus são os descontos que são feitos em olerite para os servidores da Sesau, que desconta o vale-transporte dos profissionais que optam por essa opção. Esse valor descontado é repassado para o Consórcio”, explicou Jader Vasconcelos, coordenador do CMS ao Correio do Estado.

A reunião entre os órgãos aconteceu após o Conselho emitir um ofício endereçado ao Comitê Gestor da Secretaria Municipal de Saúde repudiando as falas da secretária de Fazenda de Campo Grande, Márcia Helena Okama, que afirmou, na última sexta-feira (24) que o valor de R$1,03 milhão em atraso ao Consórcio Guaicurus seria pago com recursos oriundos do Fundo Municipal de Saúde (FMS). 

No documento, o Conselho ressalta que a decisão é “temerária e juridicamente questionável”, já que o dinheiro vinculado ao Fundo só pode ser aplicado em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS). 

Durante a entrevista de sexta-feira, o diretor da Agência de Trânsito (Agetran), Paulo Silva, afirmou que o uso dos recursos vindos da Saúde para custear o transporte público na Capital também são destinados a pagar as gratuidades dos idosos, portadores de deficiência e mães atípicas. 

“Depende de onde isso [as gratuidades] está enquadrado — se é da Secretaria de Assistência Social (SAS), Semed, Sesau. Cada ente desses é responsável por organizar esses pagamentos, para que sejam feitos a tempo e sem erro. É um processo em que cada secretaria tem a responsabilidade de fazer”, alegou. 

À essa afirmação, o CMS ressaltou que despesas que não se destinam à manutenção e funcionamento das ações do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo o custeio de transporte público urbano e outras políticas setoriais. 

“Assim, mesmo que se alegue que os valores se destinam ao transporte de pacientes renais crônicos, pessoas ostomizadas ou portadores de HIV/AIDS, tal despesa não se enquadra como gasto em saúde, pois não corresponde a uma ação direta de atenção, vigilância, prevenção ou recuperação em saúde”, afirmou Jader.

Ele relembrou, ainda, que a decisão se dá em um momento de crise na saúde municipal, marcada por falta de pagamento de servidores e fornecedores, ocasionando uma escassez de medicamentos básicos como antibióticos, analgésicos e anti-inflamatórios, além de insumos hospitalares, laboratoriais e odontológicos, comprometendo “gravemente o acesso da população aos serviços do SUS”. 

O CMS encaminhou no ofício a recomendação para a imediata suspensão do pagamento programado do valor de R$1,03 milhão via FMS com possibilidade de abertura de processo judicial junto ao Ministério Público, Tribunal de Contas e demais órgãos “para apuração de eventual desvio de finalidade na aplicação dos recursos da saúde”, completa o documento. 

O Correio do Estado entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Campo Grande nesta segunda-feira para averiguar se o pagamento já havia sido realizado. 

Em nota, o órgão respondeu que “está em dia com suas obrigações financeiras perante o Consórcio Guaicurus, tendo como prioridade a manutenção do serviço de transporte coletivo, de forma a evitar prejuízos à população. Há atualmente um processo de pagamento em tramitação, no valor de R$1,07 milhão, onde estão incluídas despesas oriundas de vários órgãos municipais, inclusive da Saúde. Tal processo está dentro dos prazos legais previstos, sem atrasos, e deve ser concluído nos próximos dias”. 

Transporte público

Na última quarta-feira (22), os motoristas do Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte coletivo de Campo Grande, promoveram uma paralisação de, aproximadamente, três horas no início da manhã, pegando os usuários de surpresa e causando transtornos. 

O motivo foi o atraso no pagamento do vale (adiantamento salarial) aos trabalhadores, devido ao atraso no pagamento de parcelas atrasadas do subsídio ao Consórcio pela Prefeitura. 

O fato trouxe à tona o fato de que nem a prefeitura e nem o governo do Estado haviam pago um montante de R$3,3 milhões referentes aos dois últimos meses de subsídio. devido a um bloqueio no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) em razão da não prestação de contas de um convênio envolvendo a União e a Casa da Mulher Brasileira. 

Com os motoristas às ruas, uma operação de emergência foi acionada para colocar em dia parte dos subsídios por parte da prefeitura, o que fez com que, em dois dias, um valor de R$2,3 milhões fosse transferido ao Consórcio Guaicurus, aliviando os ânimos e cancelando uma greve programada para esta terça-feira (28). 

Fake News

Mesmo com as falas da secretária de Fazenda e do diretor-presidente da Agetran gravadas, após a veiculação, a Prefeitura de Campo Grande divulgou nota neste domingo (26) afirmando a existência do débito de R$1,07 milhão e que deve ser realizado nos próximos dias e criticou a imprensa que noticiou as declarações.

“A Prefeitura de Campo Grande manifesta repúdio a qualquer tipo de fake news, que apenas prestam desserviço à sociedade. Mantém-se à disposição dos veículos de imprensa que prezam pela seriedade e atuam em favor da verdade dos fatos, reforçando que não tem medido esforços para evitar que a população seja prejudicada por paralisações indevidas do sistema de transporte coletivo”, concluiu a nota.

Tempo

Alerta de perigo para chuvas intensas abrange todo o Estado e previsão indica nova frente fria

Mínimas podem chegar a 14ºC nesta semana, o que é incomum para o mês de outubro no Estado

27/10/2025 17h02

Compartilhar
Nuvens carregadas encobrem Campo Grande na tarde desta segunda-feira (27)

Nuvens carregadas encobrem Campo Grande na tarde desta segunda-feira (27) FOTO: Paulo Ribas/Correio do Estado

Continue Lendo...

Após um domingo chuvoso em grande parte do Estado, a previsão indica que as chuvas não devem dar trégua em Mato Grosso do Sul por enquanto.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para os 79 municípios do Estado até às 10 horas da manhã desta terça-feira (28). 

Isso quer dizer que podem ocorrer acumulados de até 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros ao dia, acompanhados de ventos intensos de até 100 km/h em todo o Estado. 

Nuvens carregadas encobrem Campo Grande na tarde desta segunda-feira (27)Fonte: Inmet

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul, a ocorrência de chuvas se dá a partir do encontro de uma frente fria no Estado com o transporte de ar quente e úmido, o que pôde ser observado no último final de semana, quando os termômetros marcaram quase 40º em várias cidades no sábado (25) e grande volume de chuva acumulado durante o final de semana, chegando a 750mm em todo o Estado.

Confira a tabela:

MUNICÍPIO

ACUMULADO (mm)

TEMPERATURA – média (ºC)

Sete Quedas

46,4 mm

35,3ºC

Paranhos

39,4 mm

30,8ºC

Iguatemi

31,1 mm

37,9ºC

Amambai

56,2 mm

38,4ºC

Ponta Porã

66,1 mm

35,4ºC

Ivinhema

60,6 mm

36,8ºC

Dourados

40,2 mm

38,7ºC

Miranda

21,6 mm

39,6ºC

Maracaju

93,2 mm

38,9ºC

Bataguassu

-

36,7ºC

Sonora

-

37,5ºC

Bela Vista

130,1 mm

38,5ºC

Três Lagoas

15,1 mm

38,8ºC

Campo Grande

50,5 mm

36,4ºC

Dois Irmãos do Buriti

35,6 mm

38,2ºC

Corguinho

36,1 mm

37,4ºC

Corumbá

10,9 mm

38,5ºC

São Gabriel do Oeste

16,9 mm

37,4ºC

Fonte: Natálio Abrahão

Previsão

Nesta segunda-feira (28), são esperadas chuvas em todas as regiões do Estado. São esperadas mínimas entre 18ºC e 20ºC em Campo Grande e nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados. 

Já na terça-feira (29), a previsão indica um tempo com bastante nebulosidade e poucas aberturas de sol, com possibilidade de chuvas intensas em todo MS e grande chances de tempestade na região centro-sul. As mínimas para as regiões do bolsão, leste e norte não devem passar de 20ºC e as máximas não ultrapassam os 33ºC em todo o Estado. 

Entre quarta-feira (30) e quinta-feira (31), o avanço de uma nova frente fria deve fechar ainda mais o tempo, com possibilidade de chuvas isoladas e tempestades, especialmente nas regiões sul e sudeste e mínimas que podem chegar a 14ºC, o que é incomum para o mês de outubro, que é marcado como um mês quente devido à Primavera. 

Nas regiões Pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 18ºC e 22ºC e máximas vão até 28ºC. De Anaurilândia até Coxim, passando pela região leste, as mínimas chegam a 20ºC e as máximas variam entre 27ºC e 30ºC. 

Na Capital, as temperaturas mínimas devem chegar a 18ºC e as máximas chegam a 26ºC, com ventos de até 60 km/h. 

Dicas para situações específicas

Ventania

  • Durante uma ventania, evite usar guarda-chuvas durante o deslocamento, eles podem atrapalhar e causar transtornos;
  • Caso esteja dirigindo, estacione o veículo em um local seguro e espere o vento forte passar;
  • Se não for possível estacionar, diminua a velocidade, ligue o pisca-alerta e procure um local seguro para parar, pois o vento pode desestabilizar a direção do veículo;
  • Assim que possível, entre em uma edificação;
  • Evite utilizar eletrônicos ligados à tomada, pois pode haver descarga de energia. 

Granizo

  • Não saia de casa até a chuva de granizo parar; 
  • Não suba em telhados molhados para realizar reparos. Prefira chamar a ajuda de profissionais; 
  • Cuidado ao se deslocar, o granizo deixa o piso escorregadio e pode causar quedas;
  • Se estiver dentro de um veículo, use algo para forrar o para-brisa (como um papelão), evitando que cacos de vidro possam atingir os ocupantes do veículo em caso de quebra;

Alagamento

  • Não deixe crianças brincarem nas águas de inundações. Além de perigos, elas podem estar contaminadas;
  • Proteja-se em locais elevados até a água abaixar; 
  • Se precisar atravessar um local alagado, ande em 1ª marcha e devagar, sem jamais trocar de marcha dentro d’água, mantendo a aceleração constante, para evitar que a água entre pelo escapamento;
  • Caso fique ilhado, ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou para a Defesa Civil (199). 

 

*Colaborou Naiara Camargo

Cidades

Medo de megatraficante pode ter levado criminosos a desistir de sequestro

Para a polícia, a filha de Gerson Palermo afirmou que nada pior ocorreu graças à intervenção do pai, que teria articulado o sequestro por questões de dinheiro

27/10/2025 16h44

Compartilhar
À esquerda, o delegado do Garras, Roberto Guimarães, e à direita, o foragido Palermo

À esquerda, o delegado do Garras, Roberto Guimarães, e à direita, o foragido Palermo Crédito: Paulo Ribas e Valdenir Resende (arquivo) / Correio do Estado

Continue Lendo...

Após ter sido liberada do cativeiro, a filha do narcotraficante, Gerson Palermo que está foragido da justiça, contou que nada pior ocorreu durante o sequestro, porque o pai não permitiria que os criminosos fizessem uma maldade maior.

Durante coletiva na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras), o delegado à frente do caso, Roberto Guimarães, explicou que a vítima teria sido atraída até um veículo para receber dinheiro do pai.

Essa quantia seria utilizada para custear o tratamento de saúde da avó. A ação ocorreu após a vítima sair do trabalho na sexta-feira (24) e entrar em um veículo, de onde foi levada para o cativeiro no bairro Moreninhas.

Em conversa na delegacia, ela afirmou que acredita que a mãe também está envolvida no sequestro. Na casa usada pelos criminosos, ela permaneceu amarrada e, o tempo todo, eles pediam o pagamento de R$ 50 mil, quantia da qual ela disse não saber do que se tratava.

O delegado explicou que uma quantia de dinheiro de Palermo desapareceu, e a desconfiança caiu sobre a filha dele. No cativeiro, ela ficou na companhia de dois homens que falavam com um terceiro por telefone.

“Acreditamos que esse terceiro, que estava em contato com ele, é a pessoa que nós prendemos, porque não há informação de que o sujeito preso em flagrante no sábado estava dentro do cativeiro”, disse o delegado.

Ameaças

A todo momento, a filha de Palermo era ameaçada. Os criminosos afirmavam que iriam matá-la, cortar a orelha e a língua caso ela não pagasse a quantia em dinheiro, da qual, segundo ela, não tinha conhecimento.

O homem que a agredia com coronhadas e chutes estava o tempo todo em contato com o terceiro bandido que foi preso.

Envolvimento da família

Ela imagina que o pai esteja envolvido no sequestro, já que nada pior ocorreu, o que terminou fazendo com que os criminosos a deixassem sair ilesa após horas no cativeiro. E informou a polícia que o Palermo pode estar na Bolívia. 

“Ela acredita que o padrasto, o pai dela, esteja envolvido, porque seria ele que não teria permitido que fizessem maldade com ela e, por isso, teria liberado-a”, contou o delegado.

O delegado pontuou que o envolvimento do narcotraficante e da mãe da jovem está sendo investigado e que, neste ponto, ainda não é possível afirmar se eles têm ligação com o crime.

Sequestro

Na sexta-feira (24), o marido da vítima procurou a polícia apresentando fotos dela amarrada em cativeiro. Imediatamente, iniciaram-se diligências em busca dela.

Por volta de 1h da manhã de sábado (25), o marido recebeu um telefonema informando que ela havia sido liberada, e a equipe se deslocou até as Moreninhas, próximo ao rodoanel. Com base no depoimento da vítima, conseguiram chegar à residência utilizada pelos criminosos.

A identificação de um deles ocorreu ao puxarem o nome do titular da unidade de consumo da residência, um homem de 34 anos, com diversas passagens. Com essa identificação, chegaram à casa onde foi feita a prisão.

Na residência, a polícia apreendeu uma caixa de arma de fogo contendo apenas o carregador. Além disso, o criminoso utilizou o próprio celular para ameaçar e cobrar o resgate do marido da vítima.

Para a polícia, o homem, que não teve o nome divulgado, afirmou não ter participado do sequestro, mas ter sido um dos responsáveis por contratar os outros criminosos.

Pivô de queda de desembargador

Condenado a 126 anos de prisão, Gerson Palermo, está foragido desde 22 de abril de 2020, quando teve a prisão domiciliar revogada, um dia após a concessão. Entretanto, no mesmo dia da liberdade, ele retirou a tornozeleira eletrônica e fugiu. 

O caso foi denunciado ao Conselho Nacional de Justiça - (CNJ), que, em setembro de 2023, decidiu investigar o desembargador Divoncir Schreiner Maran, pela concessão de liberdade ao chefe do tráfico, condenado há mais de 100 anos de prisão.

Com a investigação, em fevereiro de 2024, o STJ decidiu afastar o magistrado de suas funções e proibiu que ele entrasse em qualquer prédio do Judiciário Estadual.

Além disso, o gabinete de Maran foi alvo de busca e apreensão. Filhos, esposa e advogados ligados a ele também foram alvos da operação da PF e da Receita Federal, que viu indícios de corrupção no caso. 

Em abril do mesmo ano, o magistrado se aposentou, aos 75 anos, idade máxima para permanecer na magistratura.

** Colaborou Tamires Santana

Assine o Correio do Estado

 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Casal é praticamente degolado em duplo homicídio em Campo Grande
POLÍCIA

/ 1 dia

Casal é praticamente degolado em duplo homicídio em Campo Grande

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3522, sábado (25/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3522, sábado (25/10): veja o rateio

3

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 297, sábado (25/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 297, sábado (25/10): veja o rateio

4

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 27 de outubro e 02 de novembro. É hora de celebrar!
Correio B+

/ 1 dia

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 27 de outubro e 02 de novembro. É hora de celebrar!

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6862, sábado (25/10)
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6862, sábado (25/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.