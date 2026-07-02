Após infarto, Alcides Bernal passará por cirurgia cardíaca nesta quinta

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O ex-prefeito de Campo Grande Alcides Bernal deverá ser submetido a uma cirurgia cardíaca na tarde desta quinta-feira (2), na Santa Casa de Campo Grande.

Internado desde quarta-feira (1º), após sofrer um infarto enquanto estava custodiado no Presídio Militar Estadual, Bernal permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e aguarda a realização do procedimento, que depende da conclusão de exames preparatórios e da liberação pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo informações da defesa, o ex-prefeito foi diagnosticado com síndrome coronariana aguda e doença coronariana multiarterial severa, quadro que revelou obstruções importantes em diferentes artérias do coração.

Após ser submetido a um cateterismo, os médicos indicaram a necessidade de implantar mais seis stents para restabelecer o fluxo sanguíneo. Bernal já possui outros quatro dispositivos implantados em procedimentos anteriores.

O estado de saúde é considerado grave, embora o ex-prefeito permaneça consciente, sob sedação leve e acompanhado por familiares. Durante toda a internação, ele está sob escolta da Polícia Militar, em razão da prisão preventiva decretada no processo criminal em que responde.

Prisão

Bernal está preso desde 24 de março deste ano e foi pronunciado para ser julgado pelo Tribunal do Júri pela morte do auditor fiscal aposentado Roberto Carlos Mazzini.

Conforme a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu durante uma disputa envolvendo a posse de um imóvel no Jardim dos Estados, em Campo Grande. A defesa sustenta que o ex-prefeito agiu em legítima defesa, tese que será analisada pelos jurados.

A internação ocorreu poucas horas depois de o Superior Tribunal de Justiça negar o pedido da defesa para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por prisão domiciliar em razão dos problemas cardíacos apresentados pelo ex-prefeito.

Na decisão, o ministro relator entendeu que não havia comprovação de que Bernal não pudesse receber tratamento médico adequado enquanto permanecesse sob custódia.

Os advogados afirmam que, neste momento, a prioridade é a estabilização do quadro clínico e a realização da cirurgia cardíaca.

Somente após a recuperação do paciente a defesa pretende voltar a discutir, na Justiça, um novo pedido para que Bernal deixe o sistema prisional e cumpra eventual prisão em regime domiciliar.