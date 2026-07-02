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Cirurgia Cardíaca

Após infarto, Alcides Bernal passará por cirurgia cardíaca nesta quinta

Ex-prefeito, réu pela morte do auditor fiscal Roberto Carlos Mazzini, permanece internado sob escolta policial e deve receber seis novos stents após exames apontarem grave comprometimento das artérias coronárias.

Welyson Lucas

02/07/2026 - 17h02
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O ex-prefeito de Campo Grande Alcides Bernal deverá ser submetido a uma cirurgia cardíaca na tarde desta quinta-feira (2), na Santa Casa de Campo Grande.

Internado desde quarta-feira (1º), após sofrer um infarto enquanto estava custodiado no Presídio Militar Estadual, Bernal permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e aguarda a realização do procedimento, que depende da conclusão de exames preparatórios e da liberação pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo informações da defesa, o ex-prefeito foi diagnosticado com síndrome coronariana aguda e doença coronariana multiarterial severa, quadro que revelou obstruções importantes em diferentes artérias do coração.

Após ser submetido a um cateterismo, os médicos indicaram a necessidade de implantar mais seis stents para restabelecer o fluxo sanguíneo. Bernal já possui outros quatro dispositivos implantados em procedimentos anteriores.

O estado de saúde é considerado grave, embora o ex-prefeito permaneça consciente, sob sedação leve e acompanhado por familiares. Durante toda a internação, ele está sob escolta da Polícia Militar, em razão da prisão preventiva decretada no processo criminal em que responde.

Prisão

Bernal está preso desde 24 de março deste ano e foi pronunciado para ser julgado pelo Tribunal do Júri pela morte do auditor fiscal aposentado Roberto Carlos Mazzini.

Conforme a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu durante uma disputa envolvendo a posse de um imóvel no Jardim dos Estados, em Campo Grande. A defesa sustenta que o ex-prefeito agiu em legítima defesa, tese que será analisada pelos jurados.

A internação ocorreu poucas horas depois de o Superior Tribunal de Justiça negar o pedido da defesa para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por prisão domiciliar em razão dos problemas cardíacos apresentados pelo ex-prefeito.

Na decisão, o ministro relator entendeu que não havia comprovação de que Bernal não pudesse receber tratamento médico adequado enquanto permanecesse sob custódia.

Os advogados afirmam que, neste momento, a prioridade é a estabilização do quadro clínico e a realização da cirurgia cardíaca.

Somente após a recuperação do paciente a defesa pretende voltar a discutir, na Justiça, um novo pedido para que Bernal deixe o sistema prisional e cumpra eventual prisão em regime domiciliar.

Vira CG

Campo Grande lança pacote de R$ 280 milhões e inicia obras de asfalto

Prefeitura lança o Vira CG Infraestrutura e dá início às obras no Jardim das Nações; projeto prevê asfalto, drenagem, recapeamento e ciclovias em 29 bairros da cidade

02/07/2026 16h29

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Foto: Divulgação

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A Prefeitura de Campo Grande lança nesta quinta-feira (2) o programa Vira CG Infraestrutura, considerado uma das maiores iniciativas de mobilidade urbana e infraestrutura viária previstas para este ano na Capital.

Com investimento superior a R$ 280 milhões, o pacote contempla obras de pavimentação asfáltica, drenagem, recapeamento e implantação de ciclovias, com previsão de beneficiar 29 bairros e mais de 200 ruas.

O lançamento do programa será marcado pela assinatura da ordem de serviço da primeira obra, que será executada no Jardim das Nações, na região do Anhanduizinho. A cerimônia aconteceu às 16h, na Rua Hikaru Kamiya, nº 366.

A primeira etapa prevê investimento superior a R$ 10,3 milhões para a execução de obras de pavimentação e drenagem em 17 vias do Jardim das Nações.

Ao todo, serão implantados aproximadamente cinco quilômetros de malha asfáltica, atendendo uma demanda histórica dos moradores da região.

Segundo a administração municipal, além de melhorar as condições de tráfego, as intervenções devem reduzir problemas provocados pela falta de drenagem, facilitar o acesso aos bairros, ampliar a segurança viária e contribuir para a valorização dos imóveis.

Durante o lançamento, a prefeita Adriane Lopes destacou que as obras fazem parte de um planejamento voltado à expansão da infraestrutura urbana em diferentes regiões da cidade.

"Cada obra de pavimentação e drenagem significa dignidade e melhores condições de vida para as famílias de Campo Grande", afirmou.

Anhanduizinho será a primeira região contemplada

O Jardim das Nações foi escolhido como ponto de partida do programa por integrar a região do Anhanduizinho, considerada uma das áreas prioritárias do cronograma de investimentos.

Ao todo, oito bairros da região receberão obras de pavimentação e drenagem, que somam 27,5 quilômetros de vias distribuídas em 41 ruas. O investimento destinado exclusivamente à macrorregião é de R$ 78,2 milhões.

A expectativa da prefeitura é que as intervenções contribuam para reduzir transtornos causados por ruas sem pavimentação, especialmente durante os períodos de chuva, quando o acúmulo de lama e enxurradas dificulta o deslocamento de moradores e veículos.

Pacote prevê obras em toda Campo Grande

O programa Vira CG Infraestrutura prevê a execução de aproximadamente 80 quilômetros de pavimentação e drenagem ao longo de 2026.

Além da abertura de novas frentes de asfalto, o planejamento contempla obras de recapeamento de vias já existentes, implantação de ciclovias e ações de reordenamento viário em diferentes pontos da cidade.

De acordo com a prefeitura, os recursos destinados ao programa já estão assegurados por meio de operações de financiamento contratadas pelo município e de emendas da bancada federal.

A administração municipal informou ainda que grande parte dos processos licitatórios já foi concluída ou se encontra em fase de contratação, permitindo que novas obras sejam iniciadas gradualmente nos próximos meses.

Com o lançamento do programa, a expectativa é acelerar a expansão da infraestrutura urbana em Campo Grande, ampliando a cobertura de pavimentação e drenagem em regiões que ainda enfrentam problemas históricos de mobilidade e acesso.

Polícia

Casal é preso em Campo Grande por sequestrar a própria filha no Paraná

O casal havia perdido a guarda da filha por maus tratos e a criança estava em uma instituição de acolhimento no estado vizinho

02/07/2026 16h15

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Casal foi encaminhado à DEPCA e a criança foi acolhida pela Polícia Civil

Casal foi encaminhado à DEPCA e a criança foi acolhida pela Polícia Civil FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Um homem de 33 anos e uma mulher de 32 foram presos nesta quinta-feira (2) pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul suspeitos de retirarem a filha, de 7 anos, de uma rede de proteção sem autorização. 

A criança estava desaparecida após ser retirada de uma instituição de acolhimento no município de Campo Mourão, no Paraná, de forma irregular. 

Segundo a polícia, o casal era usuário de drogas e havia perdido a guarda da criança por maus-tratos, motivo pelo qual a criança foi encaminhada à instituição de acolhimento. 

Os investigados teriam retirado a criança do local de forma clandestina e passaram a fugir das autoridades locais. Com a suspeita de que eles poderiam estar em Campo Grande, a polícia civil municipal do Estado foi acionada. 

Eles foram localizados em uma residência no bairro Cidade Morena, juntamente com a filha.

O casal foi preso em flagrante pelo crime de subtração de incapaz e foram levado à sede da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde permanecem à disposição da justiça. 

A criança foi acolhida pela equipe policial e encaminhada à rede de proteção, a fim de “garantir sua integridade física e emocional”, como afirmou a polícia em nota. 

“A Polícia Civil reforça que denúncias envolvendo violência, desaparecimento ou situações de risco envolvendo crianças e adolescentes podem ser comunicadas imediatamente às autoridades policiais, possibilitando uma resposta rápida e eficaz na proteção das vítimas”, escreveu a PC. 

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