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Governo prorroga contratos de publicidade de R$ 35 milhões

Estado estende por mais seis meses a vigência dos acordos com agências de propaganda enquanto aguarda a conclusão de uma nova licitação; contratos poderão ser encerrados antes caso o processo seja finalizado

Welyson Lucas

03/07/2026 - 16h48
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O Governo de Mato Grosso do Sul prorrogou, por mais seis meses, os contratos firmados com as agências responsáveis pelos serviços de publicidade institucional da administração estadual.

A medida foi oficializada em extratos publicados na edição desta sexta-feira (3) do Diário Oficial do Estado e garante a continuidade das campanhas de comunicação até 13 de janeiro de 2027 ou até que seja concluído o novo processo licitatório, prevalecendo o que ocorrer primeiro. 

A prorrogação foi formalizada por meio do 15º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2021, celebrado entre a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) e a agência A&T Publicidade e Assessoria Ltda.

O documento informa que a renovação ocorre em caráter excepcional, com fundamento no artigo 57, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/1993, antiga Lei de Licitações, dispositivo que autoriza a extensão contratual em situações específicas. 

De acordo com o extrato, foi mantido o valor global estimado de R$ 35 milhões, destinado ao atendimento de todas as agências contratadas no âmbito do Processo nº 51/000.240/2020.

O montante é compartilhado entre os contratos vigentes e representa o limite previsto para a execução dos serviços durante o período de prorrogação, não significando, necessariamente, desembolso imediato ou integral pelo Estado. 

A publicação também esclarece que a renovação tem caráter temporário e está vinculada à tramitação de uma nova concorrência pública.

Conforme o termo aditivo, os contratos permanecerão válidos até 13 de janeiro de 2027 ou até a formalização dos novos contratos decorrentes do Processo nº 51/003.026/2025.

Caso a nova licitação seja concluída antes desse prazo, a vigência dos contratos atuais será automaticamente encerrada na data de início da execução dos novos acordos. 

Os serviços de publicidade institucional abrangem atividades como planejamento de campanhas, criação de peças publicitárias, produção de conteúdos, execução de ações de comunicação e compra de mídia para divulgação de programas, campanhas educativas, prestação de contas e demais iniciativas de interesse público promovidas pelo Governo do Estado.

A decisão busca evitar a interrupção desses serviços enquanto a administração estadual finaliza a nova licitação, garantindo a continuidade das ações de comunicação oficial sem descontinuidade administrativa.

A ordenação das despesas permanece sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica. 

Embora o termo aditivo mantenha o teto financeiro de R$ 35 milhões para o conjunto das agências contratadas, a publicação não detalha quanto desse valor poderá ser efetivamente utilizado durante a prorrogação, nem apresenta a divisão dos recursos entre as empresas responsáveis pela publicidade institucional do Estado.

Essas definições permanecem vinculadas à execução contratual e aos limites orçamentários previstos para o período.

Campo grande

Cachorro vítima de maus-tratos é resgatado pela polícia em boca de fumo

Cão estava abandonado, cego, magro e machucado; além disso, apresentava caquexia (peso muito abaixo do ideal)

03/07/2026 17h15

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Cãozinho extremamente magro e machucado

Cãozinho extremamente magro e machucado Divulgação/Polícia Civil - MS

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Cachorro, da raça Pitbull, em situação de maus-tratos, foi resgatado por policiais civis do Grupo de Operações e Investigações (GOI) e Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (DECAT), nesta sexta-feira (3), em um ponto de comércio ilegal de drogas, localizado em Campo Grande.

O cão estava abandonado, cego, magro e machucado. Além disso, apresentava caquexia (peso muito abaixo do ideal).

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Civil prendeu um indivíduo em flagrante no local citado e percebeu a situação crítica do animal. A partir de então, deu um prazo de 10 dias para que a situação fosse regularizada.

Dez dias depois, os policiais retornaram ao local e flagraram que o animal estava na mesma situação, sem qualquer assistência.

Com isso, o animal foi resgatado e entregue às autoridades competentes. I. B. M., de 37 anos, já foi detido por tráfico de drogas e responderá também pelo crime de maus-tratos a animais domésticos.

Cãozinho extremamente magro e machucadoAnimal em situação de abandono. Foto: Divulgação/Polícia Civil

Trânsito

Maratona Campo Grande causa interdições no trânsito no fim de semana

Confira todas as interdições marcadas para o fim de semana e as rotas alternativas

03/07/2026 16h30

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Confira as interdições do trânsito durante o fim de semana

Confira as interdições do trânsito durante o fim de semana FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou nesta sexta-feira (3) os trechos que estarão interditados neste final de semana em razão da realização da 5ª Maratona de Campo Grande. 

O evento deve provocar a interdição parcial de ruas e avenidas da cidade especialmente na região da Avenida Ricardo Brandão e outros pontos da cidade entre as 5h e às 7h de sábado e das 4h às 11h de domingo (5). 

No sábado, a largada da prova de 5 km será às 6h no Comper Itanhangá. Já no domingo, serão realizadas as provas de 21km e 42km, com largada às 5h, saindo da Avenida DR. Fadel Tajher Iunes e chegando no Comper. Às 5h30, se iniciam as provas de 10km e a milha, exclusiva para os competidores da etapa do Campeonato Brasileiro de Atletismo. 

De acordo com Kassilene Cardadeiro, organizadora da prova, o evento conta com pelo menos 450 pessoas trabalhando para coordenar as interdições, sendo 400 staffs e mais 26 órgãos parceiros. 

“Nossa preocupação é impactar o menos possível a população, sabemos que grandes eventos trazem esse impacto do fechamento de vias, mas a gente está divulgando as rotas alternativas e queremos garantir segurança aos atletas e ordem no trânsito, para não travar a cidade”.

Para o gerente de fiscalização de trânsito da Agetran, Alexandre Pinho, os motoristas que circularem pela região nesses horários precisam devem dar preferência às rotas alternativas. 

“A Agetran vai atuar na Maratona de Campo Grande de forma integrada com os outros órgãos de trânsito com o intuito de trazer segurança durante a prova e dar fluidez ao trânsito. Estaremos com nossas equipes operacionais nos pontos considerados mais críticos, junto aos staffs, dando orientação a todos que precisam chegar aos seus destinos e possibilitando a travessia quando for seguro. Esperamos que quem precisar sair de casa nesses horários se atente para as rotas alternativas e se programe com antecedência”, disse. 

Rotas alternativas

Confira as rotas alternativas sugeridas pela Agetran durante o período da prova:

Vias alternativas para quem sai do Centro: Rua 15 de Novembro, Rua 7 de Setembro, Av. Ceará e Rua 13 de Maio.

Para quem vai sentido Centro: Av. Eduardo Elias Zahran, Av. Ceará, Rua Rui Barbosa.

Para quem sai do Chácara Cachoeira/Parque dos Poderes: Av. Ceará, Av. Afonso Pena, Av. Eduardo Elias Zahran.

Parque dos Poderes
Acesso livre ao Parque dos Poderes via Av. do Poeta e Av. Desembargador José Leão Neto. Alternativas para Av. Fadel Tajher Iunes: Av. Hiroshima e Av. Afonso Pena.

Av. Afonso Pena
Terá acesso livre com contrafluxo em uma das pistas. Alternativas: Rua Ceará, vias do Bairro Chácara Cachoeira e Parque dos Poderes.

Via Park (Rua Prof. Luís Alexandre de Oliveira)
Alternativa: Rua Antônio Maria Coelho.

Av. Ricardo Brandão
Alternativas: Av. Ceará, que estará 100% liberada, Rua Nova Era/Rua Ambrosina (corredor controlado para acesso a prédios e estacionamento), Joaquim Murtinho sentido bairro/Centro (corredor controlado).

Av. Fernando Corrêa da Costa
Alternativas: Av. Calógeras, Rua 13 de Maio e Rua Rui Barbosa (corredores).

Av. Fábio Zahran
Alternativa: Av. Ernesto Geisel sentido Centro/bairro.

Av. Ernesto Geisel
Alternativas para acessar o Centro (corredores controlados): Av. Calógeras, Rua 13 de Maio e Rua Rui Barbosa.

Alternativas para atravessar a Av. Ernesto Geisel: Av. Afonso Pena, Rua 26 de Agosto, Rua Dom Aquino, Rua Maracaju e Rua Antônio Maria Coelho (corredores controlados).

Av. Noroeste (Orla Morena)
Alternativas para atravessar a Av. Noroeste: Av. Júlio de Castilho e Rua Antônio Maria Coelho (corredores controlados).

Av. Duque de Caxias
Acesso ao aeroporto 100% garantido com contrafluxo na via sentido aeroporto > Centro (acesso vias Júlio de Castilho e Capibaribe).

Alternativas para atravessar a Duque de Caxias: Av. Presidente Vargas (corredor controlado) e Av. Murilo Rolim Júnior (em frente ao aeroporto).

Corredores de acesso

  • Para atravessar a Av. Fernando Corrêa da Costa e acessar o Centro da cidade: Rua Rui Barbosa, Rua 13 de Maio, Rua 14 de Julho, Av. Ernesto Geisel.
  • Para Rua Ricardo Brandão e Chácara Cachoeira: Av. Ceará, Rua Jeribá/Av. Arquiteto Rubens Gil de Camilo.
  • Corredores com passagem controlada: Rua Dona Ambrosina e Rua José Antônio.
  • O acesso ao Comper Itanhangá (arena da prova) será via Rua Joaquim Murtinho - Rua Hiltrudes Fantini Pereira (antiga Rua Itaquiraí) (acesso lateral).
  • A Rua Joaquim Murtinho vai permitir somente acesso local, considerando que o cruzamento com a Av. Ricardo Brandão e o acesso à Rua Bahia estarão interditados.

ACESSO A HOSPITAIS

Hospital da Unimed e Cassems: Acesso pela Av. Mato Grosso e pela Rua Antônio Maria Coelho (acesso local).
Santa Casa e Hospital do Coração: Travessia pela Rui Barbosa, Rua Bahia e Rua 14 de Julho.
Hospital do Exército: Acesso local pela Av. Duque de Caxias.

ESTACIONAMENTOS NA ÁREA DA PROVA

Comper Itanhangá: acesso pela Rua Joaquim Murtinho - Rua Hiltrudes Fantini Pereira (antiga Rua Itaquiraí).
Universidade Anhanguera: acesso pela Rua Ceará sentido Centro/bairro. Saída pedestre pela Rua Nova Era, próxima ao evento.

Outras interdições

Veja as outras interdições previstas para todo o final de semana em Campo Grande:

Sexta-feira (3 de julho) 

  • Festa Julina (15h às 23h): Rua General Melo cruzamento com a 14 de Julho. 
  • Feira de Ciências (17h às 20h30): Rua Barão de Campinas (entre Francisco dos Anjos e Travessa Puco). 
  • Sarau Julho das Pretas (14h às 23h30): Rua General Melo, 23 (entre Dr. Ferreira e Calógeras). 
  • Festa Julina (Integral, até domingo): Rua Cândida Lima de Barros (entre Cel. Salustiano Lima e Av. Rouxinol). 

Sábado (4 de julho) 

  • Maratona (A partir das 4h): Avenida Ricardo Brandão, Rua Pestalozzi e Rua Pedro Celestino. 
  • Festas Julinas e Eventos Comunitários:  
  • Rua Quarenta e Oito (10h às 23h59); 
  • Rua Willian Maksoud (15h às 23h59); 
  • Rua Geraldo Agostinho Ramos (14h às 20h); 
  • Rua Pérolas com Topázio e avenidas Capibaribe e Murilo Rolim (a partir das 17h); 
  • Rua Barão de Limeira, 1683 (07h às 23h59); 
  • Rua Hanna Anache, 1027 (13h às 23h59); 
  • Rua Loiola (18h às 23h59); 
  • Rua Foz do Iguaçu (14h às 23h); 
  • Rua São Manoel (16h às 23h59); 
  • Rua Pitangui (18h às 23h59); Rua Vila Lobos (17h às 23h);
  • Rua Topógrafos (16h30 às 22h). 

Domingo (5 de julho) 

  • Largada da Maratona (A partir das 4h): Avenidas Dr. Fadel Tajher Iunes, Afonso Pena, Arquiteto Rubens Gil de Camilo, Ricardo Brandão, Ernesto Geisel e Duque de Caxias. Nota: Haverá contrafluxo na Av. Duque de Caxias (sentido Aeroporto/Centro). 
  • Evento Esportivo (14h às 19h): Avenida Fabio Zahran/Anhandui (entre 15 de Novembro e Afonso Pena). 
  • Paquera Flash Back (16h às 23h30): Rua Jornalista Valdir Lago (entre Arquiteto Vilanova Artigas e Áurea Barbosa Pereira). 

 

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