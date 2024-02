Após longa espera, chuva significativa acontece em Campo Grande

Neste fim de semana, Campo Grande foi contemplada com chuva significativa, principalmente no sábado (24) à noite, acumulando volume de 40 milímetros, em quase todas as regiões da cidade, mostram os dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec).

Nas últimas 72h, a cidade que registrou o maior volume de chuvas foi Costa Rica, com 80mm, seguida por São Gabriel do Oeste (73 mm), Dourados (71,2 mm), Rio Brilhante (70,4 mm), Ivinhema (55 mm), entre outras. Veja o balanço completo.

A chuva aconteceu após uma longa espera, principalmente em Campo Grande, onde ocorria apenas chuvas isoladas. Além disso, na primeira quinzena do mês, os volumes ficaram abaixo da média.

Balanço quinzenal

Segundo balanço divulgado pelo Cemtec na sexta-feira (23), nos primeiros 15 dias de fevereiro, observou-se que praticamente todos os municípios monitorados ficaram com chuvas abaixo da média histórica em Mato Grosso do Sul. Os dados são comparados com as médias históricas mensais.

Apenas na estação meteorológica de Porto Murtinho ocorreu acumulado de chuva de 164,8 mm representando 31% acima do que é esperado para o mês de fevereiro todo, respectivamente.

O maior registro de precipitação acumulada em Campo Grande, nos primeiros 15 dias de fevereiro de 2024, foi 51,2 mm observados na estação meteorológica do INMET, representando 71% abaixo da média esperada para todo o mês de fevereiro.

A média histórica é baseada nos dados climatológicos da estação meteorológica do INMET, localizada na EMBRAPA Gado de Corte em Campo Grande, referente ao período 1981-2010.

Quando compara-se a outros pontos de medidas oficiais no município, observa-se que todas as medidas oficiais em Campo Grande, tiveram registro de precipitação acumulada, no período entre os dias 01 a 15 de fevereiro, abaixo da média histórica.

Previsão do tempo

Com relação ao que está por vir, os dados do Cemtec indicam sol com variação de bastante nebulosidade para todo o Estado, devido a atuação de uma alta pressão atmosférica em médios e altos níveis da atmosfera.

Contudo, outros fatores meteorológicos podem mudar o cenário durante o dia em alguns pontos.

Nas regiões norte, central e pantaneira, podem ocorrer pancadas de chuvas e até chuvas intensas devido a grande disponibilidade de calor e umidade no ar, aliado ao avanço de cavados e atuação de áreas de baixa pressão atmosférica que avançam nesses locais.

As chuvas fortes podem vir combinadas com raios e ventos de grande intensidade, explica a coordenadora do Cemtec.

Valesca Fernandes é a meteorologista responsável pelo órgão e explica que ao longo da semana as temperaturas devem estar em elevação, chegando até aos 40ºC.

"Isso pode acontecer em especial nas regiões norte, Bolsão e leste", comenta. Já para esta segunda, a previsão dela é que a região sul fique com os termômetros entre os 22ºC e 36ºC.