Após morte de motociclista, populares bloqueiam a BR-163 em Dourados - Crédito: Clara Medeiros / Dourados News

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Moradores bloquearam a rodovia BR-163, na manhã desta quarta-feira (25), para protestar por mais segurança. O protesto ocorre no ponto em que um motociclista de 29 anos morreu atropelado, em Dourados.

Os manifestantes fecharam a via no quilômetro 252, trecho que liga Dourados a Caarapó, onde a vítima, identificada como Luiz Henrique de Oliveira Rosa, teve a moto atingida por uma caminhonete conduzida por um empresário embriagado.

A vítima não resistiu e veio a óbito no local. O empresário foi preso em flagrante.

O protesto reuniu aproximadamente 30 populares que residem na localidade conhecida como Sitioca Ouro Fino e teve início, segundo o site Dourados Informa, em torno das 6 horas da manhã.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, que ficou com congestionamento nos dois sentidos da via. O acesso foi liberado para ambulâncias e carros com pacientes que estavam a caminho de Dourados para receber atendimento médico.

Entre as reivindicações estão a instalação de radares de velocidade e de iluminação. As lideranças dizem que o trecho segue fechado até que um representante da Motiva Pantanal compareça para discutir soluções.

A reportagem entrou em contato com a Motiva Pantanal que informou que a via segue bloqueada, confira a nota na íntegra:

“A Motiva Pantanal informa que há, neste momento, uma manifestação popular no km 252 da BR-163/MS, em Dourados, com interdição total da pista em ambos os sentidos. No momento, há congestionamento de 3 km no sentido norte, e no sentido sul a pista segue sem congestionamento. A Polícia Rodoviária Federal está no local e as equipes da concessionária atuam no apoio à sinalização e orientação aos clientes”.

Rotas alternativas:

Sentido norte: desvio no km 225, com acesso à MS-278 e posterior conexão com a MS-156, retornando à BR-163/MS no km 258.

desvio no km 225, com acesso à MS-278 e posterior conexão com a MS-156, retornando à BR-163/MS no km 258. Sentido sul: desvio no km 256, com acesso à BR-463.

Acesso liberado

Segundo a concessionária que administra a via, a pista foi liberada às 11h28.

** Matéria atualizada às 11h40 para acréscimo de informações



Assine o Correio do Estado