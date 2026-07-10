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Após negar pedido de reajuste, Prefeitura deve dar nova proposta aos professores

Categoria não abre mão do reajuste de 5,4%, tendo recusado a proposta de 3,4% dividido em duas parcelas oferecido pela prefeitura

Karina Varjão

Karina Varjão

10/07/2026 - 16h15
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A prefeitura de Campo Grande se comprometeu a apresentar uma nova proposta aos professores municipais sobre o reajuste salarial da categoria. 

Os magistrados pediram, inicialmente, o rejauste de 5,4% de acordo com o Piso Nacional de 20h. A proposta foi negada pela Prefeitura, que propôs um reajuste de 3,4% dividido em duas parcelas de 1,7% cada, que foi recusado pela classe. 

Após reunião nesta sexta-feira (10), o Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP) afirmou que o Executivo Municipal se comprometeu a apresentar uma nova proposta. 

"Durante a reunião, a ACP reafirmou a posição construída coletivamente pela categoria: o cumprimento do reajuste de 5,4% previsto na política de valorização do magistério permanece como pauta central da negociação. A administração municipal informou que apresentará um novo texto com alterações em relação às propostas anteriormente debatidas", afirmou o Sindicato. 

O encontro entre representantes da prefeitura, da ACP e da Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal aconteceu das 10h às 12h30 dessa sexta-feira, de portas fechadas. 

Segundo o presidente da ACP, Gilvano Bronzoni, essa foi a sexta reunião envolvendo a categoria e a prefeitura desde a paralisação dos professores da rede municipal de ensino no dia 12 de junho. 

"No encontro de hoje, a prefeitura atendeu três pontos da assembleia: a publicação da tabela, um calendário mensal de reuniões da comissão para acompanhar os recursos e políticas de educação para que a gente não seja pego de surpresa novamente e a inserção dos 3% de setembro em um calendário em janeiro", explicou. 

O presidente da Comissão Permanente de Educação, o vereador Professor Juari, afirmou que um dos pontos abordados foi a possibilidade de demissão para que haja o aumento salarial. 

"Nós levamos essa discussão para garantir o emprego dos três mil convocados, para garantir o emprego desses servidores, sem serem prejudicados". 

Agora, a classe deve se reunir em uma nova Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na próxima segunda-feira (13), às 18h, no auditório da Fetems, quando a proposta será apresentada na íntegra, debatida e submetida à votação.

"A ACP reforça que todas as decisões relacionadas à campanha de valorização profissional continuam sendo tomadas de forma democrática, transparente e coletiva, respeitando a vontade da categoria e reafirmando o compromisso do sindicato com a defesa dos direitos dos profissionais da educação pública e com o cumprimento da política de valorização do magistério", ressaltou o Sindicato. 

Reajuste

O pedido de reajuste salarial acontece após o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sancionar a Lei 15.437/2026, que estabelece o valor de R$ 5.130,63 para o novo piso salarial profissional nacional dos professores da educação básica. 

Com o novo valor, o piso salarial dos professores terá aumento de 5,4% em relação ao valor anterior, que era de R$ 4.867,77. O ganho representa 1,5 ponto percentual acima da inflação. 

A nova legislação estabelece critérios para a atualização anual do piso salarial profissional nacional e determina que o valor não poderá ser corrigido abaixo da inflação acumulada no período anterior. A norma também prevê a divulgação, pelo Ministério da Educação, da memória de cálculo utilizada para a atualização do piso, ampliando a transparência do processo.

Outra mudança é a inclusão dos profissionais contratados por tempo determinado entre os beneficiários do piso salarial nacional, garantindo a esses trabalhadores os mesmos direitos assegurados aos demais profissionais do magistério público da educação básica.

Rede Municipal 

A Rede Municipal de Ensino conta com aproximadamente 8,9 mil professores e é considerada uma das maiores do Estado.

Nos últimos anos, a administração da prefeita Adriane Lopes promoveu a convocação de mais de mil professores concursados, avançou no pagamento de progressões funcionais e realizou investimentos em climatização, reformas e ampliação da estrutura das unidades escolares.

Em 2025, a categoria recebeu reajuste de 6,27%, além da continuidade do acordo para implementação gradual do piso salarial dos profissionais do magistério.

Em declarações recentes, a prefeita Adriane Lopes afirmou que a discussão sobre o reajuste referente a 2026 precisaria ser reavaliada em razão das mudanças promovidas pelo Governo Federal em relação ao percentual do piso nacional e da necessidade de análise do impacto financeiro nas contas do município.

Levantamento divulgado pelo portal PEBSP aponta que Campo Grande ocupa a primeira colocação nacional em vencimento-base dos professores municipais entre as capitais brasileiras.

Segundo o estudo, a remuneração inicial dos profissionais da rede municipal da Capital sul-mato-grossense supera o piso nacional do magistério, colocando a cidade na liderança do ranking nacional.

drible na copa

Juízes e promotores obtêm ajuda do TCE para recuperarem supersalários

MPMS e TJMS se uniram e conseguiram um parecer do Tribunal de Contas excluindo as chamadas verbas indenizatórias dos cálculos da Lei de Responsabilidade Fiscal

10/07/2026 17h00

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Parecer favorável aos promotores e juízes foi do relator Osmar Domigues Jeronymo, mas os outros seis conselheiros aprovaram

Parecer favorável aos promotores e juízes foi do relator Osmar Domigues Jeronymo, mas os outros seis conselheiros aprovaram

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Dois meses depois de entrarem em vigor as determinações Supremo Tribunal Federal (STF) impondo limites ao pagamento dos  penduricalhos a juízes e promotores, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) deu aval para que  o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e o Ministério Público voltem a pagar supersalários às duas categorias de servidores públicos. 

Publicação do diário oficial do TCE desta sexta-feira (10) traz a resposta a uma consulta feita pelo presidente do TJMS, Dorival Renato Pavan, e do chefe do MPMS, Romão Avila Milhan Júnior, na qual o Tribunal de Contas diz que  "as verbas de natureza indenizatória não integram o cômputo da despesa com pessoal (arts. 18, 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal)". 

Isso, segundo um jurista ouvido pelo Correio do Estado e que pediu para ter a identidade preservada, é uma manobra para que os órgãos públicos possam pagar verbas indenizatórias acima do teto. E, sobre estes valores não pagam imposto de renda, previdência e ainda saem do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ou seja, trata-se de uma clara tentativa de driblar as decisões tomadas pelo STF em 25 de março deste ano e manter os altos salários, explica o advogado. O Relatório Justiça em Números, divulgado no dia 24 de junho, revela que o custo médio mensal dos 217 juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em 2025 foi de R$ 154.153,00, o terceiro maior do país. 

De acordo com este jurista, essa manobra é um grande absurdo, mas que vem tendo respaldo do Supremo Tribunal Federal, de acordo com ele. Uma das únicas verbas indenizatórias, explica, é o pagamento de diária, quando o servidor recebe algum pagamento para recompor gastos com hotel e alimentação, por exemplo. E é isso que o Tribunal de Contas da União tem entendido como verba indenizatória, diz o advogado. 

Praticamente todas as demais verbas, explica, são de caráter remuneratório. Estas, por sua vez, entram no teto constitucional e também na Lei de Responsabilidade Fiscal. "Mas eles sempre dão um jeitinho para dizer que são indenizatórias, porque o próprio TCE faz isso com  os subsídios dos conselheiros", explica o advogado. 

A consulta feita ao TCE pelos chefes do TJMS e do MPMS ocorreram semanas depois do fim dos supersalários. E abril, por exempo, último mês em que eles foram permitidos, ao menos 185 promotores e procuradores estaduais receberam acima de R$ 200 mil. Um deles chegou a receber R$ 402 mil em rendimentos brutos.

No mês seguinte, em maio, o salário médio dos cerca de 230 promotores e procuradores da ativa caiu de R$ 230 mil para "apenas" R$ 73 mil em decorrência da decisão do Supremo Tribunal Federal. Os salários dos promotores relativos a junho ainda não foram divulgados no site da transparência.

Em março e abril, por exemplo, promotores e procuradores receberam entre R$ 13 mil e R$ 16 mil em verbas indenizatóris

No caso do Tribunal de Justiça, o salário médio dos 37 desembargados ou dos magistrados que desempenham papel semelhante ao cargo despencou cerca de 60% na comparação entre abril e maio deste ano. Da média de R$ 195 mil, em abril, recuou para cerca de R$ 75 mil em maio, quando somente um magistrado rompeu a barreira dos três dígidos, com R$ 102 mil.

Agora em junho, porém, pelo menos 85 receberam acima de R$ 100 mil, com o máximo de R$ 145,5 mil. Conforme determinação do STF, o teto salarial admitido para juízes e promotores é de R$ 78,8 mil, já contabilizados os penduricalhos. 

No Tribunal de Justiça, contudo, em torno de 140 receberam acima deste valor em junho, incluindo aqueles que receberam acima de cem mil. Procurado pelo Correio do Estado para saber o embasamento legal destes pagamentos, o Tribunal de Justiça não se manifestou. 

Antes dos limites impostos pelo STF, juízes e desembargadores recebiam, em média, de 23 a 30 mil por mês a título de indenização, valor que agora tentam recuperar com a ajuda do Tribunal de Contas.

O Tribunal de Justiça classifica como indenizações as verbas relativas "Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza", conforme consta no site da transparência.

Consulta

No TCE, onde os salários são idênticos aos dos promotores e juízes, o relatório favorável aos promotores e juízes foi do conselheiro Osmar Domigues Jeronymo. Porém, os outros seis (Flávio Kayat, Iran das Neves, Waldir Neves, Márcio Monteiro, Sérgio de Paula e Patrícia Sarmento dos Santos, conselheira substituta) concordaram com o relator. 

Neste relatório, os conselheiros entenderam que verbas indenizatórias, que não devem entrar no cômputo do salário, são a "ajuda de custo", destinada a cobrir despeas com mudança de cidade, por exmplo. 

Eles também entendem que nesta lista entram as "diárias", para indenizar despesas com passagem ou estadia quando o servidor estiver trabalhando. Para os conselheiros, o "auxílio-transporte", usado para o custeio total ou parcial das despsas realizadas pelo servidor com transporte coletivo nos deslocamento de sua residência para o trabalho, ou vice-versa.

Até março, todos os promotores e procuradores do MPMS recebiam entre R$ 3,8 e R$ 4,2 mil a título de auxílio-transporte. O pagamento era feito até mesmo para aqueles que vão e voltam do trabalho em carro oficial e com motorista bancado com recursos públicos. 

Os conselheiros também ententem que o "auxílio-moradia" deve ficar de fora destes limites do teto salarial. Além disso, deixaram claro que "outras podem ser previstas pela lei, desde que tenham natureza indenizatória. Seus valores não podem ultrapassar os limites ditados por essa finalidade, não podem se converter em remuneração indireta. Há de imperar, como sempre, a razoabilidade", diz o relatório aprovado por unanimidade menos de dois meses depois de um promotor receber R$ 402 mil em um único mês. 


 

Procurados

Polícia divulga fotos de foragidos ligados ao crime organizado em MS

investigados são considerados foragidos da Justiça; denúncias anônimas podem ser feitas diretamente à 1ª Delegacia de Dourados

10/07/2026 16h59

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Carlos Eduardo Dias da Silva, conhecido como

Carlos Eduardo Dias da Silva, conhecido como "Beto Corumbá", de 42 anos, é considerado foragido da Justiça e procurado pela Polícia Civil no âmbito de investigação sobre organização criminosa. Foto: Divulgação Policia Civil.

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A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul intensificou a ofensiva contra o crime organizado e divulgou, nesta sexta-feira (10), as fotografias de dois foragidos da Justiça apontados como integrantes de destaque na estrutura de uma organização criminosa com atuação em Dourados e região.

A medida busca ampliar as chances de localização dos investigados e conta com o apoio da população por meio de denúncias anônimas.

Os procurados são Carlos Eduardo Dias da Silva, conhecido pelo apelido de "Beto Corumbá", de 42 anos, e Cleia Ramos da Silva, de 41 anos.

Ambos são considerados foragidos e estão sendo procurados pela Primeira Delegacia de Polícia Civil de Dourados (1ª DP), responsável pelas investigações.

Carlos Eduardo Dias da Silva, conhecido como "Beto Corumbá", de 42 anos, é considerado foragido da Justiça e procurado pela Polícia Civil no âmbito de investigação sobre organização criminosa.Cleia Ramos da Silva, de 41 anos, é considerada foragida da Justiça e procurada pela Polícia Civil durante investigação de combate ao crime organizado em Dourados. Foto: Divulgação Policia Civil.

De acordo com a Polícia Civil, a divulgação das imagens faz parte de uma investigação voltada ao enfrentamento das organizações criminosas que atuam na região.

Embora a corporação não tenha detalhado os crimes atribuídos aos investigados nem as circunstâncias que motivaram os mandados judiciais, informou que os dois ocupam posições relevantes dentro da estrutura da organização investigada.

A estratégia de tornar públicas as fotografias dos foragidos é utilizada para ampliar o alcance das buscas e estimular a colaboração da sociedade, considerada essencial para o avanço das investigações e para o cumprimento dos mandados judiciais.

A Polícia Civil reforça que qualquer informação sobre o paradeiro dos investigados pode ser repassada de forma totalmente anônima pelo telefone e WhatsApp da 1ª Delegacia de Dourados, no número (67) 99961-2556. Segundo a corporação, o sigilo da identidade do denunciante é garantido.

Combate às organizações criminosas

Nos últimos anos, Mato Grosso do Sul tem intensificado operações de combate às organizações criminosas, principalmente nos municípios localizados na faixa de fronteira com o Paraguai e a Bolívia, regiões consideradas estratégicas para o tráfico de drogas, armas e outros crimes transnacionais.

A divulgação de foragidos é uma das ferramentas utilizadas pelas forças de segurança para enfraquecer essas estruturas e acelerar o cumprimento de mandados de prisão.

A Polícia Civil orienta que, caso a população identifique qualquer um dos procurados, não tente realizar abordagens por conta própria. A recomendação é comunicar imediatamente às autoridades, permitindo que a prisão seja realizada por equipes policiais de forma segura.

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