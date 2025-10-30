Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Após paralisação de motoristas, prefeitura reajusta valor do passe dos servidores

A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial nesta quarta-feira (29)

Alison Silva

Alison Silva

30/10/2025 - 08h15
A Prefeitura de Campo Grande reajustou o valor do vale-transporte pago aos servidores municipais, que passa de R$ 5,95 para R$ 6,17 por bilhete. A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial nesta quarta-feira (29), ocorre poucos dias após a paralisação de motoristas do transporte coletivo, que cobravam o repasse de valores atrasados.

O reajuste consta no segundo termo aditivo ao contrato, firmado entre o município e o Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte coletivo da Capital. Além do aumento, o acordo prorroga a vigência do contrato por mais um ano e eleva o valor total de R$ 3.768.777,60 para R$ 3.908.127,36, acréscimo de R$ 139.349,76.

Segundo o documento, a atualização segue o reajuste tarifário autorizado pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), que fixou a tarifa técnica do sistema de transporte coletivo em R$ 6,17 desde janeiro deste ano. O percentual total de aumento foi de 3,51%.

A assinatura do termo aditivo ocorreu logo após a paralisação dos motoristas, que protestaram contra o atraso no repasse de valores referentes aos vales dos servidores.

Com a prorrogação e o reajuste, o município pretende garantir a continuidade do fornecimento de créditos eletrônicos para o deslocamento dos funcionários da administração direta.

Atualmente, o valor pago pelos usuários comuns do transporte coletivo é de R$ 4,95, enquanto a tarifa técnica, usada para cálculo de custos operacionais e contratos públicos, é superior, refletindo os ajustes econômicos do sistema.

campo grande

Megaoperação mobiliza forças de segurança e apreende de drogas a veículos no Carandiru

Operação conjunta envolveu Polícias Civil e Militar, Guarda Municipal, Semadur, Energisa, entre outros; Uma pessoa foi presa por gato na energia

29/10/2025 18h31

Megaoperação foi desencadeada no Carandiru, em Campo Grande

Megaoperação foi desencadeada no Carandiru, em Campo Grande Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

Uma megaoperação envolvendo vários órgãos de segurança e da prefeitura de Campo Grande foi deflagrada na tarde desta quarta-feira (29), na área conhecida como Complexo Carandiru, na Mata do Jacinto, em Campo Grande, e terminou com a apreensão de maconha, pasta base de cocaína e diversos outros objetos com suspeita de serem produtos de furto.

De acordo com informações apuradas pelo Correio do Estado, a operação foi desencadeada a partir de denúncias feitas pela comunidade ao vereador André Salineiro (PL), que acionou a polícia.

Durante a tarde, equipes das Polícias Civil, Militar, Guarda Civil Metropolitana, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), Vigilância Sanitárias e as concessionárias de água e energia, Águas Guariroba e Energisa, respectivamente, foram ao local.

De acordo com o responsável pela operação, inspetor da Guarda Civil Metropolitana, Everaldo Ponce Ojeda, a operação foi solicitada pelo vereador através da comunidade, pois a região inteira da Mata do Jacinto estava tendo muitos furtos.

"A gente acabou chegando até este local devido a furtos de energia e, chegando ao local, presenciamos três indivíduos. Foi feita uma varredura e achamos drogas, mas não conseguimos qualificar de quem eram as drogas que foram encontradas", disse Ojeda.

Além disso, foram encontrados veículos com irregularidades no licenciamento, sendo removidos dois carros e uma moto. A motocicleta tinha mais de R$ 20 mil em multas.

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante por furto de energia elétrica, o chamado gato.

As outras duas pessoas que estavam no local não foram detidas pois, segundo o inspetor, não foi possível materializar que as drogas pertenciam a eles.

Ainda com relação as drogas, a maconha e pasta foram apreendidas e encaminhadas para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), onde serão pesadas.

O vereador Salineiro disse ao Correio do Estado que há muitas denúncias de diversos crimes no Carandiru por ser um local onde "o Poder Público dificilmente chega".

"Eles aproveitam para esconder produtos de roubos e furtos, receptação, fora o tráfico de drogas que acontece não só para quem frequenta o Carandiru, mas para quem passa para comprar o entorpecente, porque é um ponto de venda, tanto que hoje pegamos produtos possivelmente oriundos de furto, vários entorpecentes, então o Poder Público tem que se fazer presente", disse o vereador.

Ele acrescentou ainda que o objetivo principal foi mostrar que o Carandiru não é "terra sem lei" e, a partir disso, serão analisadas propostas para que os moradores da área sejam encaminhados para outro local.

O Residencial Atena, conhecido como Carandiru, é uma área invadida desde 1994 e disputada na justiça. 

O local é conhecido popularmente por ser uma favela dentro de um condomínio e abriga famílias sem condições financeiras de morar em outro local, mas também é moradia de criminosos envolvidos no tráfico de drogas e em outros atos ilegais. 

 Megaoperação foi desencadeada no Carandiru, em Campo GrandeDois carros e uma moto foram apreendidos na operação (Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado)

Saúde

MS tem mais de 600 pacientes na lista de espera por transplante de órgãos

Pouco mais de um ano depois do primeiro transplante de órgão visceral no Estado, Associação promove evento beneficente para ampliar o serviço

29/10/2025 18h00

Primeiro transplante de fígado em MS, foi feito em julho de 2024

Primeiro transplante de fígado em MS, foi feito em julho de 2024 Foto: Divulgação HAP

A pesquisa referente ao primeiro semestre de 2025 feita pelo Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), o veículo oficial da associação brasileira de transplante de órgãos, mostrou que 654 pacientes estão na lista de espera para transplante de órgãos em Mato Grosso do Sul. Destes, 13 são crianças. 

O levantamento referente aos meses de janeiro a junho deste ano aponta que, neste período, 297 pessoas entraram para a lista de espera no Estado. Os números começaram a ser levantados em 2016 pelo RBT. 

Segundo o relatório, em todo o Estado nos seis primeiros meses de 2025, foram enviadas 138 notificações a potenciais doadores. Destes, 77 realizaram entrevista para a doação e 42 recusaram. 

O órgão com mais pacientes em espera é a córnea, com 382 adultos e 12 crianças na lista. Em seguida, vem a espera pelo rim, com 241 pacientes. Em seguida, 16 esperam por um fígado e 3 por coração. 

"Neste primeiro semestre, as taxas de doação e transplante cresceram menos do que o projetado para o período e nos distanciaram um pouco dos objetivos previstos para este ano. A taxa de efetivação da doação (27,3%) permanece estagnada nos últimos anos, estando 14,7% abaixo da meta prevista para 2025 (32%). Apenas SC apresentou taxa de efetivação superior a 40%. Os maiores obstáculos são a persistentemente elevada taxa de não autorização familiar (45%) e de contraindicação médica (18%)", escreve o documento. 

Transplante de fígado

Mesmo com a estagnação na taxa de doação no País, Mato Grosso do Sul se destacou no procedimento de transplante de fígado. Menos de um ano após o início dos transplantes de fígado na rede pública, o Estado já ocupa a 4ª posição na lista entre os estados por milhão de habitantes. 

O sistema estadual de saúde passou a realizar esse tipo de procedimento a partir de julho de 2024. Assim, a marca no ranking representa um grande avanço para a Saúde sul-mato-grossense. 

Desde o início das operações, foram realizadas 45 cirurgias no Hospital Adventista do Pênfigo, tendo como responsável o cirurgião Gustava Rapassi e sua equipe. 

"A implantação do transplante hepático é um marco para o Estado. Em pouco tempo, conseguimos estruturar um serviço eficiente, com equipe especializada e suporte hospitalar adequado, oferecendo o procedimento dentro do próprio território e garantindo mais segurança e conforto aos pacientes", afirmou a coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Claire Miozzo.

Campanha de arrecadação de fundos 

Em meio ao marco, a Associação Fratello Transplantes, uma entidade sem fins lucrativos, quer colocar o Estado como referência no transporte de mais órgãos, ampliando o serviço. 

Com a marca de 56 pessoas transplantadas de fígado, a meta agora é possibilitar o transplante de rins e pâncreas, procedimentos que ainda não são feitos em Mato Grosso do Sul. 

Assim, a Associação promove no dia 13 de novembro o evento Noite Pantaneira Fratello na intenção de arrecadar fundos para a ampliação do serviço de transplante no Estado. 

O evento, em parceria com o Ondara Buffet, promete levar o público a uma imersão gastronômica em sabores que exaltam o Pantanal, além de serem recebidos pelo maestro e violinista Rafael Fontinele e, ao final da noite, poderem prestigiar um show especial com o músico e compositor Geraldo Espíndola e o instrumentista Marcelo Loureiro. 

Os ingressos são limitados e toda a renda obtida com a venda deles será revertida para a a implantação dos transplantes renal e pancreático no Estado, dando a oportunidade de salvar ainda mais vidas. 

O valor do primeiro lote é de R$300 por pessoa e inclui o jantar completo, sobremesas e bebidas alcoólicas e não alcoólicas. O valor pode ser parcelado no cartão de crédito em até 12 vezes. 

Segundo a organização do evento, a expectativa é que sejam vendidos mais de 400 ingressos para que a arrecadação fique entre R$100 a R$150 mil, valor que deve ser suficiente para a compra de insumos necessários para a realização dos transplantes, como materiais, equipamentos, produtos e serviços especializados. 

A Fratello

A Fratello é uma associação sem fins lucrativos criada com a missão de transformar a realidade dos transplantes de órgãos e tecidos em Mato Grosso do Sul. 

Fundada em abril de 2023, nasceu da urgência de apoiar pacientes em situação de vulnerabilidade, oferecendo acolhimento, estrutura e dignidade em todas as fases da jornada do transplante. 

A entidade reúne pacientes transplantados, profissionais da saúde e voluntários.
 

