PEDIDO DE SOCORRO

Após parceria milionária com a família Name, Cruz Vermelha agoniza

Instituição foi usada por 3 anos para legalizar os sorteios do Pantanal Cap, mas uma dívida tributária relativa àquele período gerou dívida impagável para a instituição

Neri Kaspary

Neri Kaspary

27/09/2025 - 13h20
Durante cerca de três anos, entre junho de 2017 e julho de 2020, a Cruz Vermelha de Mato Grosso do Sul foi utilizada pela família Name para legalizar a venda dos chamados  títulos de capitalização do Pantanal Cap, o que garantia lucro milionário as controladores do negócio.

Agora, por conta de uma dívida tributária relativa àquele período, a instuição humanitária está com o CNPJ suspenso e devendo quase meio milhão de reais na Receita Federal por conta de multas e impostos recolhidos com atraso em 2019.

E, para tentar desbloquear o CNPJ e assim voltar a ter direito a repasse de recursos públicos, a Cruz Vermelha recorreu ao Ministério Público solicitando uma investigação, com auditoria contábil, para esclarecer o que aconteceu para que houvesse a cobrança de imposto federal de uma instituição filantrópica, que em tese é isenta.

Porém, a promotoria entende que não é sua função legal fazer auditoria para instituições privadas e arquivou o pedido de ajuda. A direção da Cruz Vermalha recorreu ao conselho superior do Ministério Público em busca deste socorrro, que agora terá de decidir se arquiva ou não o caso, conforme publicação do diário oficial do MP de segunda-feira (29). 

Nos documentos anexados  à notícia de fato, que já tem mais de 2,6 mil páginas,  a atual presidente da Cruz Vermelha, Aline Jussara Tagliaferro Carlos, revela que a Pantanal Cap, que inicialmente tinha entre seus sócios Jamil Name (falecido em 2021), Jamil Name Filho (preso em Mossoró) e Jamilson Lopes Name (deputado estadual), repassava 5% do faturamento bruto à Cruz Vermelha de Mato Grosso do Sul.

Somente em 2019 isso garantiu à Cruz Vermelha um repasse de R$ 565.790,63. Ou seja, o Pantanal Cap rendeu, oficialmente naquele ano, pouco mais de R$ 11 milhões. Os decumentos anexados à notícia de fato que está prestes a ser arquivada pelo MP revelam que em torno dois terços disso eram embolsados como lucro pela família Name.  

Em média, o Pantanal Cap garantia lucro líquido da ordem de R$ 140 mil semanais aos Name, já descontados os gastos com publicidade, comissões pagas aos funcionários e os impostos. 

No começo de 2020, depois da deflagração da Operação Omertà, que resultou na prisão de Jamil Name e de Jamilzinho, o contrato foi refeito e renovado somente em nome do deputado Jamilson Name. As cláusulas contratuais, porém, permaneceram as mesmas. Uma delas estipulava sigilo absoluto sobre o conteúdo do contrato.

Em uma das fases da Omertà, inclusive, a polícia chegou a recolher um envelope com pouco mais de R$ 83 mil em cédulas, sendo que, de acordo com as alegações da defesa, R$ 54 mil percentiam à Cruz Vermelha. Jamilson se comprometeu a fazer o pagamento deste valor assim que o dinheiro fosse liberado, revela  a documentação entregue ao Ministério Público. 

Por conta do faturamento de pouco mais de R$ 11,3 milhões em 2019,  a Cruz Vermelha, que era a detentora oficial do Pantanal Cap, pagou R$ 1,497 milhão a título de imposto de renda à Receita Federal. Porém, parte deste pagamento foi feito com atraso e por conta disso, desde então estão sendo aplicadas multas e juros. 

Um extrato recente obtido na Receita revela que esta dívida da Cruz Vermelha já ultrapassa os R$ 475,5 mil. O curioso, porém, segundo a atual presidente da instituição, Aline Tagliaferro, é que nada destes valores milinários passava pelas contas da Cruz Vermelha e mesmo assim a instituição recolhia em torno de R$ 1,5 milhão anuais à Receira Federal. "Se não tinha giro financeiro, por que pagava tanto imposto?", indaga.

Além disso, ela questiona o fato de a Receita ter recebido o imposto e estar cobrando juros e multas de uma instituição filantrôpica, que, segundo ela, é isenta do pagamento de imposto de renda. Exatamente para tentar responder a estes questionamento é que ela diz ter pedido socorro ao Ministério Público. 

INTERVENÇÃO

Entre 2019 e 2023 a Cruz Vermelha local ficou sob intervenção federal. Um dos motivos foi justamente a suspeita sobre a destinação correta dos recursos que o Pantanal Cap fazia à instituição. 

"O que se fala é que inicialmente eles passavam tudo em dinheiro vivo para o então presidente, que depositava em torno de R$ 30 mil por mês na conta. Depois da intervenção, porém, este valor praticamente dobrou. Mas a gente não tem como comprovar que ocorria algum desvio antes de o  Rio de Janeiro intervir",  afirma Aline Tagliaferro

Atualmente com cerca de 400 voluntários em Mato Grosso do Sul, sendo 280 em Campo Grande, funciona em um espaço cedido na Academia de Medicina e seu saldo bancário está praticamente zerado. O faturamento mensal gira em torno de R$ 2 mil. Suas principais atividade, segundo aline, é prestar assistência social a comunidades indíngenas a famílias que moram em favelas de Campo Grande. 

"Nós não temos dinheiro para contratar uma auditoria e muito menos para pagar as dívidas na Receita Federal. E se a gente não conseguir limpar nosso nome a gente nunca mais conseguirá recursos públicos para desenvolver os trabalhos que historicamente são desenvolvidos pela Cruz Vermelha em todas as partes do mundo", explica Aline ao justificar sua insistência em receber o apoio do Ministério Público. 

Além deste pedido de socorro ao MP, a instituição também acionou na Justiça a antiga advogada e contadora para tentar obrigá-la a pagar a dívida na Receira. Em ação ajuizada em fevereiro do ano passado, a Cruz Vermelha exigiu R$ 281 mil  para pagar a Receira (valor da dívida à época) e R$ 20 mil por danos morais. 

Tamanduás-bandeira recebem alta do CRAS e vão voltar à natureza

Animais foram encaminhados para fase de adaptação em ambiente natural após meses de cuidados intensivos; soltura definitiva está prevista para 2026

27/09/2025 11h30

Divulgação

Dois filhotes de tamanduá-bandeira foram transferidos pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) para uma área de adaptação no Instituto Tamanduá, em Aquidauana, após cumprirem uma bem-sucedida etapa de reabilitação no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

A fêmea, encontrada órfã na zona rural de Campo Grande em novembro de 2024, chegou ao centro de reabilitação em estado crítico: pesava apenas 1 kg e mal havia aberto os olhos. Dez meses depois, a transformação é evidente. Com 15 kg e muita vitalidade, ela já demonstra independência na alimentação e segue firme no processo de transição. A expectativa é que o desmame seja concluído em novembro, consolidando sua autonomia.

Já o macho foi resgatado em maio deste ano, também sem a mãe. Com aproximadamente dois meses de idade e pesando 2,5 kg, ele recebeu cuidados especializados durante quatro meses. Agora, com 10 kg, sua saúde está estabilizada e a soltura definitiva está prevista para 2026, quando atingir o peso e o desenvolvimento necessários para sobreviver sozinho.

Reabilitação

O caminho até a vida livre é longo e requer dedicação. No CRAS, os tamanduás órfãos passam, em média, seis meses em cuidados intensivos.

A equipe do setor de neonatologia, comandada pela médica-veterinária Paloma, conduz um delicado processo de desmame, no qual os filhotes aprendem gradualmente a se alimentar sozinhos – começando com leite, passando para papas e, depois, para cupins.

Quando atingem entre 7 e 8 meses de idade e pesam de 15 a 20 kg, os animais são encaminhados para a fase de pré-soltura, como a que iniciaram em Aquidauana. Nesses espaços, eles recuperam os instintos naturais e aprendem a explorar o ambiente.

A soltura definitiva só acontece quando alcançam cerca de 30 kg, peso que garante maiores chances de defesa e sobrevivência na natureza.

"Cada animal é uma vitória"

Para o diretor-presidente do Imasul, André Borges, casos como esses reforçam a importância do trabalho institucional. “Cada animal resgatado e reabilitado é uma vitória para o meio ambiente. Esses dois casos mostram a atuação do Imasul em defesa da nossa fauna, garantindo que espécies emblemáticas como o tamanduá-bandeira tenham novas chances de sobreviver e cumprir seu papel na natureza”, afirmou.

A emoção também é compartilhada por quem acompanha o desenvolvimento dos filhotes diariamente. “Eles chegam muito frágeis, dependentes, e ao longo dos meses vão ganhando força... Ver um tamanduá que entrou no setor recém-nascido ser encaminhado com 15kg ou mais, saudável e pronto para a vida livre, é extremamente gratificante. É a certeza de que nosso trabalho faz a diferença”, disse a veterinária Paloma.

A gestora do CRAS, Aline Duarte, destacou o esforço coletivo. “Cada filhote carrega uma história de fragilidade, mas também uma oportunidade de recomeço. É um processo longo, mas quando vemos esses animais seguindo para o ambiente natural, temos a certeza de que todo o esforço vale a pena. Estamos contribuindo para manter viva a biodiversidade do nosso Estado.”

MATO GROSSO DO SUL

Sérgio Longen recebe 1° título de Cônsul Honorário do Japão de MS

Título dado pelas mãos do embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, é o terceiro vigente em território nacional

27/09/2025 11h01

Natural de Toledo (PR), Longen atua na Fiems desde 2007 e ressalta que o país possui setores estratégicos importantes

Natural de Toledo (PR), Longen atua na Fiems desde 2007 e ressalta que o país possui setores estratégicos importantes Reprodução/Fiems

Com cerimônia de diplomação, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, foi nomeado com o título de Cônsul Honorário do Japão em Campo Grande, na noite de sexta-feira (26).

Fundada ainda em 1979, a Fiems trabalha para o desenvolvimento industrial do Estado, com o título sendo concedido agora a Longen como forma de reconhecimento pela sua atuação, que possibilitou um maior estreitamento inclusive entre as nações. 

Presente na celebração, o governador por Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, ressaltou justamente essa necessidade de estreitamento entre as relações comerciais, destacando o papel da Federação, e consequentemente de Longen, nesse sentido. 

O diploma foi lido em japonês pelo embaixador Teiji Hayashi, concedendo a Longen um mandato de cônsul honorário por cinco anos, que foi inclusive homenageado na cerimônia pela Associação Nipo-brasileira de Campo Grande.

"É o primeiro cônsul honorário da história de Mato Grosso do Sul. Sérgio, além de exercer uma liderança forte no Estado, como presidente da Fiems, também cultiva laços familiares com a comunidade através da sua esposa, Adriana Sato, nipo-brasileira de segunda geração. São motivos que mais do que o habilitam a trabalhar com a nossa embaixada", disse Hayashi. 

Cônsul Honorário

Título entregue pelas mãos do embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, é o terceiro vigente em território nacional, sendo o primeiro para alguém de MS. 

Natural de Toledo (PR), Longen atua na Fiems desde 2007, em parcerias estratégicas com governos e empresas que possibilitam um desenvolvimento industrial e investimento para as mais variadas áreas. 

"Ter um trabalho como esse é desafiador. Já temos importantes relações empresariais com o Japão, no meu caso, há mais de 20 anos, mas entendo que nós precisamos fomentar novas oportunidades para colocar Mato Grosso do Sul no caminho de parcerias sólidas e mostrar que é possível ampliarmos ainda mais as relações comerciais Brasil-Japão e Mato Grosso do Sul-Japão", disse o presidente. 

Vale lembrar, por exemplo, da comitiva local montada entre o o Governo do Estado e a Federação, para a rodada de agendas no Japão na chamada "Missão Ásia", que foi fundamental para viabilizar investimentos com empresários de Tóquio, já que Riedel foi ao continente inclusive mirando uma montadora específica, como acompanhou o Correio do Estado. 

Feliz pela honraria e proximidade entre Brasil e Japão, Longen ressalta que o país possui setores estratégicos importantes. 

"Todas as vezes que sentamos para negociação com o Japão, temos bons resultados. É nessa integração que espero trabalhar, juntamente com a diretoria da Fiems, para o avanço das nossas relações", concluiu. 
**(Com assessoria)

 

