Após perseguição cinematográfica, DOF apreende R$ 1,8 milhão em drogas em MS

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) demonstraram perícia durante uma perseguição a um veículo Hyundai IX35, carregado de entorpecentes, que envolveu a imprudência do fugitivo ao atirar o carro na contramão da MS-164, em Ponta Porã.

O acompanhamento tático começou após os militares montarem um bloqueio na rodovia, próximo ao Trevo do Copo Sujo. O condutor, de 19 anos, ignorou a ordem de parada e avançou pela MS-164, chegando a prosseguir em alguns momentos pela contramão da via.

Em determinado ponto, o motorista avançou por um campo de plantação de milho já colhido. Os agentes do DOF aguardaram o momento certo e avançaram atrás dele, diminuindo a distância em meio a uma coluna de poeira que subia durante a perseguição.

Ao se aproximar de um trecho de mata, o condutor chegou a abrir a porta e erguer os braços, como quem pretendia se entregar, mas pisou no acelerador e entrou com o carro contra as árvores.

Apesar da tentativa de fuga, terminou cercado e preso. No automóvel, a equipe encontrou tabletes de maconha que, após a pesagem, totalizaram 895 quilos, avaliados em aproximadamente R$ 1,8 milhão.

Em conversa com os policiais, ele relatou que recebeu o veículo carregado no Paraguai, tendo como destino o estado de Santa Catarina. Durante a checagem dos dados do automóvel, os agentes verificaram que ele havia sido furtado em maio deste ano, em Campo Grande.

A ação de monitoramento faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

