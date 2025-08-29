Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Após perseguição cinematográfica, DOF apreende R$ 1,8 milhão em drogas em MS

O condutor, que estava com o veículo carregado de drogas, chegou a transitar na contramão da MS-164 antes de ser cercado e preso; assista o vídeo

Laura Brasil

29/08/2025 - 13h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) demonstraram perícia durante uma perseguição a um veículo Hyundai IX35, carregado de entorpecentes, que envolveu a imprudência do fugitivo ao atirar o carro na contramão da MS-164, em Ponta Porã.

O acompanhamento tático começou após os militares montarem um bloqueio na rodovia, próximo ao Trevo do Copo Sujo. O condutor, de 19 anos, ignorou a ordem de parada e avançou pela MS-164, chegando a prosseguir em alguns momentos pela contramão da via.

Em determinado ponto, o motorista avançou por um campo de plantação de milho já colhido. Os agentes do DOF aguardaram o momento certo e avançaram atrás dele, diminuindo a distância em meio a uma coluna de poeira que subia durante a perseguição.

Ao se aproximar de um trecho de mata, o condutor chegou a abrir a porta e erguer os braços, como quem pretendia se entregar, mas pisou no acelerador e entrou com o carro contra as árvores.

Apesar da tentativa de fuga, terminou cercado e preso. No automóvel, a equipe encontrou tabletes de maconha que, após a pesagem, totalizaram 895 quilos, avaliados em aproximadamente R$ 1,8 milhão.

Em conversa com os policiais, ele relatou que recebeu o veículo carregado no Paraguai, tendo como destino o estado de Santa Catarina. Durante a checagem dos dados do automóvel, os agentes verificaram que ele havia sido furtado em maio deste ano, em Campo Grande.

A ação de monitoramento faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

 

 

Assine o Correio do Estado

POLÍCIA

DOF apreende carga milionária de maconha em meio a carregamento de milho

A apreensão de 15 toneladas aconteceu em Amambai, distante aproximadamente 352 quilômetros de Campo Grande

29/08/2025 12h00

Compartilhar
DOF apreende grande carga de droga em meio a carregamento de milho

DOF apreende grande carga de droga em meio a carregamento de milho FOTO: Divulgação DOF

Continue Lendo...

Na noite desta quinta-feira (28), policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira  (DOF) apreenderam, um carregamento de maconha avaliado em R$ 31 milhões que era transportado em meio a uma carga de milho. 

A apreensão aconteceu em Amambai, distante aproximadamente 352 quilômetros de Campo Grande e a carreta era conduzida por um homem de 52 anos de idade.

Conforme as informações, os policiais faziam patrulhamento pela MS-386, entre os municípios de Amambai e Ponta Porã, quando passaram pelo veículo que seguia em sentido contrário e retornaram para efetuar a abordagem. 

Durante entrevista ao condutor, ele afirmou aos policiais que havia carregado a carreta em Ponta Porã e levaria até a cidade de Canoinhas, no estado de Santa Catarina. Durante a vistoria na carroceria, foram encontrados diversos fardos de maconha, que totalizaram 15.315 quilos.   

Questionado sobre a carga, o motorista afirmou que já pegou a carreta carregada na fronteira e levaria até a cidade catarinense, onde receberia R$ 50 mil pelo transporte.

A droga apreendida e o autor foram encaminhados à Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira - (Defron), em Dourados, onde será feita a pesagem do entorpecente. 

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública -(Sejusp) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública - (MJSP).

O DOF reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 0800 647 6300, com atendimento gratuito e sigiloso, disponível 24 horas.

(Matéria editada às 13:35 horas para acréscimo de informações)

Assine o Correio do Estado.

POLÍCIA

Suspeito de agredir esposa e atear fogo na casa dela é preso no interior de MS

O caso aconteceu em Três Lagoas e a prisão foi realizada como parte da Operação Shamar

29/08/2025 11h45

Compartilhar
Suspeito de agredir e atear fogo em casa da companheira é preso no interior de MS

Suspeito de agredir e atear fogo em casa da companheira é preso no interior de MS FOTO: Divulgação

Continue Lendo...

Nesta sexta-feira (29), um homem de 41 anos foi preso pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, distante aproximadamente 327 quilômetros de Campo Grande, acusado de agredir a companheira e atear fogo na casa dela.

A prisão foi realizada como parte da Operação Shamar, que visa combater a violência doméstica.

Após o registro da ocorrência, a equipe policial agiu imediatamente quando a vítima informou que havia sido agredida e teve a casa totalmente destruída pelo fogo.

Com base nas informações, os policiais iniciaram as diligências e conseguiram localizar e prender o agressor.

Ao ser encontrado, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas para as providências cabíveis.

ÚLTIMO CASO DE FEMINICÍDIO

Conforme divulgado pelo Correio do Estado, na noite de quarta-feira (27), uma mulher identificada como Érica Regina Mota, de 46 anos, foi morta a facadas pelo marido, Vagner Aurélio, de 59 anos, que foi preso em flagrante poucas horas depois, na rodoviária de Bataguassu, a 335 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações da polícia, a vítima foi atacada com pelo menos seis golpes na região do rosto e do pescoço, e a polícia foi acionada após o autor do crime jogar a faca ensanguentada no quintal de uma vizinha e fugir. A vizinha acionou a PM , que localizou o homem na rodoviária da cidade ao tentar fugir.

Ao chegarem, os policiais encontraram o portão trancado com dois cadeados e precisaram arrombá-los. Dentro da casa, Érica foi localizada sem vida, caída sobre o sofá da sala, com pelo menos seis perfurações no rosto e no pescoço. A residência apresentava sinais de luta e estava revirada.

Na delegacia, Vagner confessou o feminicídio e disse já ter tentado matar outras garotas de programa anteriormente. Ele foi autuado em flagrante por feminicídio e cárcere privado, com prisão preventiva decretada.

Assine o Correio do Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estuprador pediu cavucate para enterrar menina: 'não conta para o pai'
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Estuprador pediu cavucate para enterrar menina: 'não conta para o pai'

2

Homem que estuprou e matou passou 3 horas com Emanuelly
CASO CHOCANTE

/ 6 horas

Homem que estuprou e matou passou 3 horas com Emanuelly

3

"Trem da alegria" pode custar caro a ex-prefeito que presidiu a Assomasul
PERÍODO ELEITORAL

/ 1 dia

"Trem da alegria" pode custar caro a ex-prefeito que presidiu a Assomasul

4

Maníaco que matou criança tinha duas passagens por estupro
Reincidente

/ 1 dia

Maníaco que matou criança tinha duas passagens por estupro

5

Menina de seis anos é estuprada e morta em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Menina de seis anos é estuprada e morta em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 14 horas

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 3 dias

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor