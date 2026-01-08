Após PRFs taparem buracos em rodovia, DNIT inicia reparação na BR-376

Após agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) serem flagrados tapando buracos na BR-376, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) afirmou que equipes de manutenção estão fechados os buracos que foram abertos com as chuvas nos últimos dias.
Segundo o DNIT, 174,8 quilômetros da rodovia recebem serviços de tapa-buracos, selagem de trincas, limpeza e roçada, nesta semana, em Nova Andradina, Ivinhema, Deodápolis, Glória de Dourados, Jateí, Vicentina, Fátima do Sul e Dourados.
O objetivo é garantir 100% de trafegabilidade na rodovia e solucionar problemas causados pelas chuvas dos últimos dias.
De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 100 milímetros foram registrados entre 24 de dezembro e 3 de janeiro.
Segundo diagnóstico do Índice de Condição da Manutenção (ICM – DNIT), 76,44% da extensão da BR-376 foi classificada como boa e 24,14% como regular.
“Após o recesso de final de ano, os serviços foram retomados em ritmo pleno na rodovia. Manter a rodovia funcional e segura contribui significativamente para o transporte regional, garantindo o escoamento da produção agrícola e industrial do estado de Mato Grosso do Sul. Para garantir esse resultado positivo, o Governo Federal investiu, ao longo de 2025, por meio do Novo PAC, mais de R$ 5 milhões na rodovia. O valor foi destinado à execução dos serviços previstos no Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PATO)”, afirmou o DNIT por meio de nota.
A BR-376 é uma rodovia federal e diagonal que liga Dourados (MS) a Garuva (SC). Em MS, ela passa pelos municípios de Nova Andradina, Ivinhema, Deodápolis, Glória de Dourados, Jateí, Vicentina, Fátima do Sul e Dourados.
AGENTES DA PRF TAPAM BURACOS COM AS PRÓPRIAS MÃOS
Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) taparam buracos na BR-376, no trecho que liga Ivinhema a Nova Andradina, a 290 quilômetros de Campo Grande.
Os policiais foram flagrados, nesta segunda-feira (5), tapando buracos, com terra/cascalho/pedras, de forma improvisada, usando as próprias mãos – trabalho manual, utilizando carrinho de mão e enxada.
A situação da rodovia está precária e coloca em risco a segurança de quem trafega pelo local.
Conforme apurado pela reportagem, nos últimos dias, cerca de seis veículos tiveram pneus furados ao passarem pelos buracos existentes no asfalto.
Em alguns pontos, condutores precisam reduzir a velocidade bruscamente e repentinamente para evitar danos maiores aos veículos ou até mesmo desviar para o acostamento ou pista contrária.
Embora a função da PRF seja fiscalizar rodovias, os policiais agiram de forma emergencial tapando buracos com as próprias mãos, considerando a precariedade da estrada.