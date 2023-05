Após estiagem, frente fria traz chuva a partir de domingo (28)

A partir de amanhã (27), frente fria se aproxima do Estado, trazendo chuvas após quase três semanas de estiagem. Em alguns locais, pode ocorrer queda de granizo devido à frente fria, aliado ao intenso transporte de umidade e a atuação de uma baixa pressão entre o Paraguai e Argentina que favorecem a formação de nuvens e chuva.

Os dados são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), mostrando que as chuvas devem se espalhar para praticamente todas as regiões de Mato Grosso do Sul no domingo (28).

Segundo o Cemtec, a previsão para hoje (26) ainda é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco no estado do Mato Grosso do Sul.

As temperaturas continuam amenas na madrugada/amanhecer com rápida elevação das temperaturas durante o dia devido às condições de tempo seco.

São previstas temperaturas mínimas entre 17-18°C e as máximas atingem até 30°C para a região sul.

Para a região norte do estado, esperam-se mínimas entre 17-23°C e máximas de até 35°C. Em Campo Grande deve ocorrer mínima de 21°C e máxima de 31°C.

Além disso, espera-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 25-45%, com destaque para a região centro-norte do estado.

Entretanto, a partir de amanhã (27), há previsão de mudanças no tempo devido a aproximação de uma frente fria, aliado ao intenso fluxo de ar quente e úmido juntamente com a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, informa o Cemtec.

“A combinação destes sistemas meteorológicos favorecem a formação de nuvens e chuvas. Há probabilidade para chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento com destaque para a região sul do estado”, mostra o levantamento.

Para sábado (27), esperam-se temperaturas mínimas entre 18-19°C e as máximas atingem até 30°C para a região sul.

Já no norte do estado, esperam-se mínimas entre 17-23°C e máximas de até 36°C. E na Capital, mínima de 20°C e máxima de 31°C.

No domingo (28), a chuva deve se espalhar para praticamente todas as regiões

do estado, com exceção da região norte e extremo norte do bolsão, segundo os dados do Cemtec,

Desse modo, ao longo de domingo, pode ocorrer um contraste de temperaturas, enquanto no sul do estado as máximas atingem 22°C, no norte do estado as máximas podem

atingir os 32°C.

Esperam-se mínimas entre 16-18°C e as máximas atingem até 22°C na região sul. Já no norte do estado, esperam-se mínimas entre 17-21°C e máximas de até 32°C. E em Campo Grande, mínima de 20°C e máxima de 27°C.

Chuvas

Com relação ao retorno das chuvas, que chegam junto com a frente fria, entre 25 e 2 de junho, espera-se acumulados de chuvas entre 20 - 100 mm, com destaque nas regiões sul e leste do estado.

No segundo período, entre 2 e 10 de junho, são previstos acumulados de chuvas de até 60 mm, com destaque nas regiões sul e sudoeste do estado.

Ainda segundo o Cemtec, nos primeiros 15 dias de maio, as chuvas ficaram abaixo da média histórica no Estado.