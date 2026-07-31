Após temporal e ventos de 60km/h, fim de semana terá sol e calor em MS

Após o temporal registrado nesta semana, o sol volta a predominar em Campo Grande, mas a baixa umidade e o calor exigem atenção da população - Marcelo Victor

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A forte tempestade que atingiu Campo Grande na última quinta-feira (30), com chuva intensa, rajadas de vento superiores a 60km/h e centenas de descargas elétricas, dará lugar a um cenário diferente nos próximos dias. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Monitoramento do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) indica que o fim de semana será de tempo firme com predomínio de sol e calor em quase todo o Estado.

Na Capital, a sexta-feira (31) começou com poucas nuvens e temperatura mínima de 19°C. Ao longo do dia, os termômetros chegam aos 33°C, com ventos fracos a moderados, podendo ocorrer rajadas entre a tarde e a noite. A umidade relativa do ar deve variar entre 25% e 60%.

No sábado (1), apesar do aumento do tempo nublado, com previsão de muitas nuvens, não há expectativa de chuva. As temperaturas permanecem entre 19°C e 33°C, enquanto a umidade pode atingir apenas 20% nas horas mais quentes do dia. O domingo (2) seguirá o mesmo padrão, com mínima de 17°C, máxima de 32°C e tempo seco predominando durante todo o período.

Já na segunda-feira (3), o sol continua predominando em Campo Grande. A previsão é de poucas nuvens, temperaturas entre 19°C e 32°C e ventos de intensidade fraca a moderada, com rajadas ocasionais. A mudança nas condições do tempo deve ocorrer apenas na terça-feira (4), quando o Inmet prevê aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva isolada na Capital. As temperaturas variam entre 20°C e 32°C.

Segundo o Cemtec, a estabilidade atmosférica será provocada pela atuação de uma massa de ar seco sobre Mato Grosso do Sul, responsável por manter o tempo firme entre sexta e segunda-feira. O sistema também favorece temperaturas acima da média para o período., principalmente nas regiões Pantaneira e Sudoeste, onde os termômetos podem alcançar entre 35°C e 40°C.

Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as máximas devem variar entre 29°C e 35°C. Já nas regiões Norte, Leste e Bolsão, os termômetros podem marcar entre 31°C e 38°C. Em Campo Grande, a previsão do Cemtec indica temperaturas entre 31°C e 33°C durante os próximos dias.

Além do calor, outro fator que preocupa é a baixa umidade relativa do ar. Conforme o Cemtec, os índices devem permanecer entre 10% e 30% em diversas regiões do Estado, condição considerada de atenção pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A combinação entre manhãs mais amenas e tardes quentes também favorecerá uma amplitude térmica superior a 10°C em algumas localidades.

O tempo seco também aumenta significativamente o risco de incêndios florestais. De acordo com o Cemtec, a combinação entre temperaturas elevadas, baixa umidade e ventos com velocidades entre 40 e 60 km/h e rajadas que podem superar esse valor, favorece a rápida propagação das chamas, principalmente em áreas de vegetação

A mudança ocorre pouco depois de um dos temporais mais expressivos registrados neste mês de julho em Campo Grande. Na quinta-feira (30), a Capital acumulou 61,4 milímetros de chuva, registrou ventos de até 64,4 km/h e 455 descargas elétricas durante a madrugada. Segundo o meteorologista Natálio Abraão, tempestades dessa intensidade são incomuns para o mês de julho, sendo que a última ocorrência semelhante havia sido registrada em 2022. O temporal também provocou interrupções pontuais no fornecimento de energia em diversos bairros da cidade.

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