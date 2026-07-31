Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

POLÍCIA

Homem é preso em academia após deixar companheira idosa desnutrida

Mulher de 73 anos foi encontrada pela Polícia Civil caída no chão, em estado de extrema fraqueza e desnutrição; companheiro foi preso por abandono de incapaz

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

31/07/2026 - 11h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Na tarde de quinta-feira (30), um homem de 59 anos foi preso em flagrante em Campo Grande, suspeito de abandonar a companheira, uma idosa de 73 anos, em condições consideradas degradantes. A prisão foi realizada por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM).

A ocorrência teve início após a equipe policial receber uma mensagem de áudio em que a pessoa pedia socorro e informava estar em situação de risco. Diante da denúncia, os investigadores seguiram até uma residência no Jardim Samambaia.

Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram os portões fechados e passaram a chamar pelos moradores. Depois de algumas tentativas, ouviram uma voz vindo do interior da casa. Como não era possível compreender o que a pessoa dizia e havia indícios de risco iminente, a equipe entrou no imóvel e acionou o Corpo de Bombeiros.

Dentro da residência, a idosa foi encontrada caída de joelhos, próxima à porta de entrada. Segundo a Polícia Civil, ela apresentava sinais de desnutrição severa, extrema fraqueza e relatou estar há dias em condições precárias de higiene.

Ainda conforme os investigadores, a mulher estava completamente sozinha e sem condições de cuidar da própria alimentação, higiene ou segurança. Com dificuldade para falar, ela informou que o companheiro havia saído para frequentar uma academia.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos dos bombeiros e foi encaminhada a uma unidade hospitalar, onde permaneceu sob cuidados médicos. 

Na sequência, os policiais iniciaram buscas e localizaram o suspeito por volta das 16h10 em uma academia no Jardim Panorama. Após a constatação das circunstância em que a idosa foi encontrada, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 1ª DEAM. 

O homem foi autuado em flagrante por abandono de incapaz com agravantes, já que a vítima é idosa e sofreu lesões decorrentes da situação de abandono, além da incidência da Lei Maria da Penha. Ele permanece à disposição da Justiça.

Assine o Correio do Estado

PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA

Para evitar incêndio florestal, MS suspende queima controlada

Nota técnica aponta a possibilidade de atuação do fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS) em intensidade forte a muito forte, favorecendo a ocorrência de queimadas

31/07/2026 11h45

Compartilhar
Queima controlada está proibida em Mato Grosso do Sul

Queima controlada está proibida em Mato Grosso do Sul Foto: Divulgação / Imasul

Continue Lendo...

Em publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira (31), o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc),  suspendeu a prática e queima controlada, no período entre 1º de agosto e 30 de novembro de 2026. Nas áreas do Pantanal, a suspensão permanece em vigor até 31 de dezembro.

A medida foi adotada em razão das condições climáticas previstas para os próximos meses, que aumentam o risco de ocorrência e propagação de incêndios florestais. A resolução considera, entre outros fatores, a Nota Técnica do Cemtec/Semadesc que aponta a possibilidade de atuação do fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS) em intensidade forte a muito forte, favorecendo a ocorrência de queimadas.

Durante a suspensão, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) deixará de conceder novas autorizações para queima controlada, inclusive nos processos já protocolados. Com isso, o prazo de vigência das autorizações ambientais existentes ficará interrompido e voltará a ser contado após o término do período.

A resolução foi assinada pelo secretário da Semadesc, Arthur Henrique Falcette, e pelo diretor presidente do Imasul, André Borges de Barros.

Exceções

A resolução prevê exceções para situações específicas, desde que observadas as autorizações e normas aplicáveis. Entre elas estão:

  • ações de capacitação promovidas por instituições integrantes do Comitê Interinstitucional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais;
  • queima de palhada resultante da colheita mecanizada de sementes;
  • atividades previstas em Planos de Manejo Integrado do Fogo aprovados pelo Imasul,
  • pesquisas científicas autorizadas;
  • queimas autorizadas por órgão federal competente;
  • e práticas tradicionais de povos indígenas, comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais, conforme previsto na legislação.

Os períodos de suspensão poderão ser antecipados, prorrogados ou alterados caso novas notas técnicas indiquem mudanças nas condições meteorológicas e ambientais.

Caso haja o descumprimento da resolução, o responsável está sujeito às penalidades previstas na legislação ambiental vigente, sem prejuízo da adoção de outras medidas administrativas e judiciais cabíveis.

JACADIGO

Polícia prende cinco envolvidos em sumiço de homem em Corumbá

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão temporária. Um suspeito permanece foragido

31/07/2026 11h30

Compartilhar
Kelvin Anunciação Saavedra Alves de Lima, de 34 anos, sumiu em março e há suspeita de ter sido morto em cativeiro na Bolívia

Kelvin Anunciação Saavedra Alves de Lima, de 34 anos, sumiu em março e há suspeita de ter sido morto em cativeiro na Bolívia Reprodução

Continue Lendo...

Na manhã desta sexta-feira (31), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, deflagrou a Operação Jacadigo, que cumpre mandados judiciais para apurar o caso de Kelvin Anunciação Saavedra Alves de Lima, de 34 anos, desaparecido desde o dia 26 de março de 2026.

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão temporária. Os presos são: Indy Fábio Souza Bobadilha, vulgo “Indy” ou “Magrinho”; Jefferson Ojeda Soares, conhecido como “Ojeda”; Kauan Gustavo da Silva Lago, o “HB20”; Sinval Santos Alves, “Zinho”; e Flávio Bobadilha. O investigado Thiago Júnior Galeano de Lima segue foragido.

Kelvin Anunciação Saavedra Alves de Lima, de 34 anos, sumiu em março e há suspeita de ter sido morto em cativeiro na Bolívia

As buscas foram cumpridas nos bairros Cristo Redentor, Centro, Popular Velha, Popular Nova, Guatós e Nova Corumbá, além de diligências em endereços vinculados aos investigados.

Homicídio e ocultação de cadáver

Conforme as apurações, Kelvin foi mantido em cativeiro e, posteriormente, levado para a Bolívia. Há fortes indícios de que ele foi vítima de homicídio e ocultação de cadáver.

De acordo com as autoridades, a causa do crime teria sido a suspeita, por parte dos investigados, de que Kelvin estaria relacionado ao roubo de uma carga de drogas. A Polícia Civil trata apenas como possível motivação do sequestro, do provável homicídio e da ocultação de cadáver.

Durante a operação, foram apreendidos quatro veículos, que serão submetidos à análise pericial para auxiliar na reconstrução da dinâmica do crime, especialmente quanto à abordagem da vítima, ao transporte, ao possível local de cativeiro, ao deslocamento até a Bolívia e à identificação de outros envolvidos.

A investigação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá e a operação contou com o apoio da Delegacia de Polícia de Ladário, Delegacia de Atendimento à Mulher de Corumbá, DAIJI, GARRAS e 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7079, quinta-feira (30/07)
LOTERIAS

/ 18 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7079, quinta-feira (30/07)

2

Resultado da Loteria Federal 6087-9 de hoje, quarta-feira (29/07)
loteria

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6087-9 de hoje, quarta-feira (29/07)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3749, quinta-feira (30/07)
LOTERIAS

/ 18 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3749, quinta-feira (30/07)

4

Homem tenta roubar carro de casal de policiais e morre durante confronto
POLÍCIA

/ 1 dia

Homem tenta roubar carro de casal de policiais e morre durante confronto

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 7078, quarta-feira (29/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7078, quarta-feira (29/07): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Revisão de contrato: Antes de brigar pelos juros, olhe as tarifas e seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Revisão de contrato: Antes de brigar pelos juros, olhe as tarifas e seguros
Sistema de Relacionamento com Cliente: o cérebro invisível das empresas modernas
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Sistema de Relacionamento com Cliente: o cérebro invisível das empresas modernas
Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS
Juliane Penteado

/ 1 semana

Deficiência não se confunde com capacidade para o trabalho no BPC/LOAS
Seguro negado por "doença preexistente": A nova lei mudou as regras do jogo
Exclusivo para Assinantes

/ 23/07/2026

Seguro negado por "doença preexistente": A nova lei mudou as regras do jogo