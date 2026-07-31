Homem é preso em academia após deixar companheira idosa desnutrida

Policiais civis e bombeiros socorreram a idosa de 73 anos, encontrada em estado de extrema fragilidade dentro da residência, no Jardim Samambaia - Divulgação

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Na tarde de quinta-feira (30), um homem de 59 anos foi preso em flagrante em Campo Grande, suspeito de abandonar a companheira, uma idosa de 73 anos, em condições consideradas degradantes. A prisão foi realizada por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM).

A ocorrência teve início após a equipe policial receber uma mensagem de áudio em que a pessoa pedia socorro e informava estar em situação de risco. Diante da denúncia, os investigadores seguiram até uma residência no Jardim Samambaia.

Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram os portões fechados e passaram a chamar pelos moradores. Depois de algumas tentativas, ouviram uma voz vindo do interior da casa. Como não era possível compreender o que a pessoa dizia e havia indícios de risco iminente, a equipe entrou no imóvel e acionou o Corpo de Bombeiros.

Dentro da residência, a idosa foi encontrada caída de joelhos, próxima à porta de entrada. Segundo a Polícia Civil, ela apresentava sinais de desnutrição severa, extrema fraqueza e relatou estar há dias em condições precárias de higiene.

Ainda conforme os investigadores, a mulher estava completamente sozinha e sem condições de cuidar da própria alimentação, higiene ou segurança. Com dificuldade para falar, ela informou que o companheiro havia saído para frequentar uma academia.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos dos bombeiros e foi encaminhada a uma unidade hospitalar, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Na sequência, os policiais iniciaram buscas e localizaram o suspeito por volta das 16h10 em uma academia no Jardim Panorama. Após a constatação das circunstância em que a idosa foi encontrada, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 1ª DEAM.

O homem foi autuado em flagrante por abandono de incapaz com agravantes, já que a vítima é idosa e sofreu lesões decorrentes da situação de abandono, além da incidência da Lei Maria da Penha. Ele permanece à disposição da Justiça.

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