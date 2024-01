TEMPORAL DE 32 MINUTOS

Equipes da prefeitura realizam serviços de limpeza e manutenção para minimizar impactos da chuva de 65 milímetros em 32 minutos

Chuva forte atingiu a região Norte e assustou moradores na tarde desta quinta-feira (4), enquanto o sol brilhava forte sem cair uma sequer gota d’água no Sul de Campo Grande.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, 65 milímetros foram registrados em 32 minutos nos bairros Maria Aparecida Pedrossian, Noroeste, Parque dos Poderes, Carandá Bosque, Nova Lima, Monte Castelo, Coronel Antonino, Jardim Columbia, Vivendas do Parque e avenida Rachid Neder.

Ventos atingiram 84,5 km/h e a temperatura caiu de 32,9ºC para 23,5ºC das 13h52min até 14h24min.

O temporal alagou ruas, transbordou o córrego da Ernesto Geisel e Sóter, abriu buracos nas vias, deixou carros e moradores ilhados, causou pane em semáforos, transformou ruas em rios e causou transtornos no trânsito. Além disso, houve queda de árvores e a lama invadiu o asfalto, transformando ruas pavimentadas em ruas de "chão".

Na Rachid Neder, a água invadiu a via e carros tiveram que enfrentar um “rio” nos cruzamentos. Veja o vídeo:

O Córrego do Sóter, que passa por fora do Parque dos Poderes, também transbordou. Veja o vídeo:

Mas, na região Sul, o sol brilhava forte, o calor estava de rachar e não caiu uma sequer gota d’água. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros atingiram mais de 28ºC, sem chuva, nos bairros São Conrado, Bandeirantes, Taveirópolis, Vilas Boas, Nova Campo Grande, Vila Sobrinho, Popular, Jardim Imá, Vila Santo Amaro.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), por meio da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), realiza serviços de limpeza e manutenção, nesta sexta-feira (5), para minimizar os problemas causados pelas fortes chuvas que atingiram a Capital na tarde dessa quinta-feira (3).

A equipe empenhou 70 trabalhadores, quatro pás carregadeiras, motoniveladora, 12 caminhões caçamba e quatro caminhões para o transporte de materiais mobilizados, realizando serviços de limpeza de galerias, raspagens, limpeza de grade e rebojos, limpeza mecanizada, bem como retirada de galhos e desobstruções.

CHUVA EM UM BAIRRO, SOL EM OUTRO

Chuvas tendem a ocorrer de forma isolada e mal distribuída em Campo Grande, principalmente durante a estação de verão.

Segundo Abrahão, é comum “cair o mundo” em um bairro e apenas garoar em outros. Áreas com maior arborização, vegetação e umidade tendem a chover mais. Já áreas asfaltadas, sem praças, com pouca vegetação, baixa umidade do ar e pouco vento tendem a chover menos.

“A umidade e o calor não são uniformes e o vento também não tem uma predominância definida. A diferença de vegetação e altitude favorecem o fluxo de nuvens”, explicou o meteorologista ao Correio do Estado.

CHUVA NO VERÃO

O verão promete ser chuvoso e terá os maiores índices pluviométricos do ano.

Poderá ocorrer chuvas intensas, temporais, tempestades, granizo, raios, trovoadas e rajadas de ventos que podem causar enchentes, inundações, transbordamentos, deslizamentos de terras, quedas de árvores e pontes, suspensão do fornecimento de energia elétrica e pane em semáforos.

Dde acordo com prognóstico divulgado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC-MS) , 500 a 700 milímetros são esperados em grande parte de Mato Grosso do Sul. A precipitação deve variar entre 400 e 500 milímetros nas regiões Sul, Pantaneira e Sudoeste.

De acordo com a previsão probabilística, as chuvas ficarão ligeiramente abaixo e dentro da média histórica no estado do Mato Grosso do Sul.

Durante a estação, ocorrerá mudanças inesperadas no tempo, como chuvas de curta duração, também conhecidas como chuvas de verão ou chuvas convectivas.

Dependendo das condições atmosféricas, as chuvas de curta duração podem evoluir para tempestades intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A maior frequência de ocorrência dessas tempestades é, normalmente, no período da tarde devido ao aquecimento diurno.

CUIDADOS

O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira: