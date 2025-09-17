Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TEMPO

Após um dos invernos mais frios, primavera chega com forte calor

Prognóstico do Cemtec-MS indica que temperatura do próximo trimestre, em Mato Grosso do Sul, será acima da média histórica e chuvas devem ser irregulares

Felipe Machado

17/09/2025 - 09h30
A cinco dias de acabar o inverno, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS) publicou o prognóstico da primavera deste ano para o Estado, que reserva dias quentes e com chuvas irregulares. A estação chega após Campo Grande ter vivido um dos invernos mais frios dos últimos anos.

Neste ano, a primavera, caracterizada pelo florescimento de plantas e aumento da atividade de animais polinizadores, vai começar no dia 22 deste mês, precisamente às 14h19min (horário de Mato Grosso do Sul), e vai até o dia 21 de dezembro, quando dá lugar ao verão, estação muito aguardada pela maioria dos brasileiros.

Segundo o Cemtec-MS, o clima sul-mato-grossense durante a primavera é de temperaturas bem quentes, justamente por englobar meses que estão entre os de maior temperatura ano após ano, principalmente no mês de outubro, que historicamente é o mais quente em diversos municípios do Estado.

"Climatologicamente, em grande parte do Estado, as temperaturas médias variam entre 24°C e 26°C. Por outro lado, na região noroeste as temperaturas variam entre 26°C e 28°C e na região extremo sul do Estado entre 22°C e 24°C no trimestre de OND [Outubro-Novembro-Dezembro]", informa o instituto estadual no documento, baseando-se em dados dos últimos 30 anos.

De acordo com a previsão, "a temperatura do ar deve permanecer ligeiramente acima da média para o período, ou seja, há previsão de um trimestre mais quente que o normal". 

Portanto, é esperado dias de muito suor e com baixa umidade, o que serve de alerta para a população, visto o risco à saúde que esta combinação oferece.

Ao Correio do Estado, Vinicius Sperling, meteorologista do Cemtec-MS, explicou como deverá funcionar as temperaturas durante a estação e se haverá onda de calor na primavera, visto que o "calorão" deve atingir Mato Grosso do Sul nos próximos três meses.

"Onda de calor é previsível mais perto do evento. Porém, períodos com temperaturas acima da média são muito mais prováveis, principalmente aqueles dias consecutivos que ficam sem a formação de nuvens e chuva que acaba amenizando a temperatura. Quando fica dias consecutivos sem chuva a temperatura sobe mesmo", disse Vinicius Sperling à reportagem.

Acerca da precipitação, o Cemtec-MS explica que, por conta da primavera ser uma estação de transição do frio para o calor, esta condição favorece o aparecimento de tempestades severas de curta duração, que podem provocar chuvas intensas, descargas elétricas atmosféricas, fortes rajadas de vento e até queda de granizo.

Conforme dados das últimas três décadas, na maioria do Estado, as chuvas variam entre 400mm a 500 mm neste período. Porém, nas regiões nordeste e extremo sul as chuvas variam entre 500mm a 600 mm, acima da média estadual. 

Já na região noroeste sul-mato-grossense, a precipitação é um pouco abaixo da média, visto que geralmente varia de 300mm a 400 mm.

Para esta primavera, "a tendência climática indica irregularidades nas chuvas, onde podem ficar abaixo ou acima da média histórica". Mas, a região sudeste do Estado é a única que tem uma previsão mais certeira, da qual aponta "chuvas ligeiramente abaixo da média histórica para o trimestre".

INVERNO

Com poucos dias restantes no calendário, já é possível afirmar que este ano foi responsável por um dos invernos mais frios da história em Campo Grande. De acordo com levantamento da reportagem feito com base em dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), de 2016 em diante, este foi o segundo ano com temperatura média mais baixa durante o período na Capital, com 22°C, porém, este ano ainda não conta com a totalidade dos dias do inverno.

"Foi um inverno mais frio do que o normal, com bastante incursão de massa de ar frio, sequência de frente fria, temperaturas abaixo da média e pouca chuva. Um inverno um pouquinho mais rigoroso do que o normal comparado aos anos de 2024 e 2023, quando foram invernos bem fraquinhos", explica Vinicius Sperling.

Os invernos de 2024 e 2023 foram mais quentes que este ano e registraram temperaturas médias bem próximas, com 23,6°C e 23,7°C, respectivamente, durante os 95 dias da estação, na Capital, segundo o Inmet.

*SAIBA

A maioria dos modelos climáticos indicam condições da La Niña durante a primavera. O fenômeno consiste na diminuição da temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico Tropical Central e Oriental, favorecendo efeitos climáticos distintos. Porém, sua atuação é indireta no clima do Estado.

"Programa Recomeçar Moradia"

Mais de 200 mulheres vítimas de violência estão em busca de auxílio moradia

Programa da EMHA oferece auxílio financeiro mensal de R$ 500 para custeio de despesas com habitação

17/09/2025 08h20

Casas de aluguel para pessoas com baixa renda - imagem ilustrativa

Casas de aluguel para pessoas com baixa renda - imagem ilustrativa

Ao todo, 284 mulheres, vítimas de violência doméstica, que estão em busca de uma residência, se inscreveram no “Programa Recomeçar Moradia”, da Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (Emha).

O programa oferece auxílio financeiro mensal de R$ 500, para o pagamento de moradia, destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social (mulheres vítimas de violência e pessoas com deficiência). Cerca de 400 famílias já foram contempladas com o benefício em Campo Grande.

Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), por meio da Emha, divulgou a relação de mulheres vítimas de violência inscritas em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta terça-feira (16).

Confira a relação de inscritas aqui. Apenas as iniciais de cada nome e sobrenome das vítimas foi divulgado. O nome completo e o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) não foram divulgados por motivos de segurança.

Das 284 mulheres inscritas, 100 serão contempladas, sendo 50 vagas e 50 suplentes.

Os requisitos para participar do “Programa Recomeçar Moradia” são:

  • Residir em Campo Grande há mais de dois anos;
  • Ter renda familiar de até três salários mínimos;
  • Não possuir imóvel próprio;
  • Não ser atendido em outros programas habitacionais da EMHA;
  • Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e no Cadastro Geral da EMHA

Os critérios específicos para cada modalidade são:

  • Mulher vítima de violência: apresentação de medida protetiva de urgência vigente, expedida por autoridade judicial. Sendo que, a não apresentação da medida acarretará na desclassificação imediata do cadastro, inviabilizando a participação no programa.
  • Pessoa com deficiência: apresentação de laudo médico atualizado com o Código Internacional de Doenças (CID) que comprove a deficiência. O cadastro será feito em nome da pessoa com deficiência e, em caso de incapacidade, no nome do responsável legal.

As inscrições ocorreram de 12 a 31 de agosto.

CAMPO GRANDE

Juiz que invalidou multas de trânsito na Capital manda investigar a Agetran

Decisão que paralisou radares também trouxe ponto que afeta gestão de autarquia, em ação civil pública movida por ex-prefeito

17/09/2025 08h00

Radares instalados em Campo Grande devem estar desligados e não gerar multas, segundo decisão judicial proferida este mês

Radares instalados em Campo Grande devem estar desligados e não gerar multas, segundo decisão judicial proferida este mês Gerson Oliveira

Na mesma decisão que determinou a suspensão de aplicação e pagamento das multas nos últimos 12 meses em Campo Grande, magistrado também afirmou que a atuação da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) em manter o Consórcio Cidade Morena, que era o responsável pelos radares, deve ser alvo de investigação.

No dia 5 deste mês, o juiz Flávio Renato Almeida Reyes assinou uma decisão que suspende o pagamento de multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande, a partir de quando o contrato entre o Consórcio Cidade Morena, responsável pelos antigos radares, e o executivo municipal se encerrou, em setembro de 2024. 

A ação atende o pedido de tutela antecipada movida pelo ex-prefeito e agora vereador de Campo Grande, Marquinhos Trad (PDT).

Porém, outros trechos e afirmações do juiz chamam a atenção. Já na conclusão sobre a ação civil pública do ex-chefe do executivo municipal, Almeida afirma que, também, deve-se analisar os atos da Agetran.

“No fim, a análise se dará sobre a validade dos atos de polícia praticados pela Agetran (não sob a perspectiva da possibilidade de delegação do poder de polícia, pois sobre isso o Supremo já se manifestou pela possibilidade). E isso porque é duvidoso – e mais uma vez ressalto que essa é uma análise perfunctória – se meras cartas trocadas entre contratantes, somadas ao ato de reconhecimento de dívida, são instrumento idôneo que embase a relação jurídico administrativa entre a Agetran e o Consórcio”, explica o juiz no documento.

Ele continua que a contratação do Consórcio deveria ter passado por um aditamento (quando é colocado um adendo a um contrato já existente, que tem como objetivo acrescentar, modificar ou excluir cláusulas), dispensa de licitação ou de qualquer outro instrumento legítimo, “que não o reconhecimento de dívidas, que não poderia jamais anteceder os fatos”.

O juiz ainda deixa o espaço para as partes envolvidas se manifestarem sobre essa irregularidade. Porém, enquanto não há maiores esclarecimentos do executivo municipal e do Consórcio, Almeida diz que “por ora, há fortes indícios da irregularidade da relação contratual estabelecida, o que pode ocasionar a ilegalidade do poder de polícia exercido pela Agetran”.

Diante dessas análises iniciais e outras conclusões emitidas pelo juiz, ele determinou que a agência de trânsito municipal embargue o pagamento de dívidas ao Consórcio, além de suspender as multas dos últimos 12 meses aplicadas pelo monitoramento eletrônico, que teriam refletido em uma arrecadação indevida por parte da administração municipal, que estaria perto de R$ 33 milhões.

O magistrado ainda remete sua decisão ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o que indica que nova ação pode ser aberta a partir do órgão público com relação ao comportamento da autarquia municipal.

Para o autor da ação civil pública, vereador Marquinhos Trad, está claro que houve a prática de improbidade administrativa por parte da entidade municipal.

“Não tenho dúvida de que vai incorrer em improbidade administrativa, eles confessam na ação que não tinham contrato, somente autorizaram a empresa a continuar operando porque seria um serviço essencial, mas esse não é um serviço essencial”, afirma o ex-prefeito.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande para saber o posicionamento diante das falas do juiz. 

“A prefeitura não foi intimada e, tão logo ocorra a intimação, adotará as medidas legais cabíveis, por meio da Procuradoria-Geral do Município, para recorrer da decisão”, comunicou o executivo municipal ao Correio do Estado.

A Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul (OAB-MS) também acompanha a situação e informou que, após uma reunião da Comissão de Trânsito da entidade, deverá publicar até sexta-feira um manifesto com sua conclusão sobre os fatos.

Além disso, o presidente da Comissão, Marcelo Vieira, fez um requerimento à Agetran para solicitar que seja enviado à entidade os locais onde estão localizados esses radares, alvo da ação civil pública.

Segundo Marquinhos, “caso julgada procedente ação popular e transitada em julgado”, todos aqueles que já pagaram as multas aplicadas após o vencimento do contrato original de radares – que data de 5 de setembro de 2024 – terão direito ao ressarcimento integral dos valores atualizados.

LICITAÇÃO

Como vem reportando o Correio do Estado, a “novela” dos radares em Campo Grande vem se arrastando há quase um ano e meio. De 2018 a 2024, a gestão desses equipamentos em Campo Grande foi feita pelo Consórcio Cidade Morena, que anotou o máximo de aditivos permitidos no período, 7 no total, que somaram R$ 54.820.284,75.

Porém, no dia 5 de setembro do ano passado, este contrato chegou ao fim. Mesmo assim, os radares continuaram multando os campo-grandenses após o término do acordo, mas sem nenhuma oficialização de renovação no prazo, o que seria ilegal.

Sem os radares e suas respectivas multas, com base nos dados de arrecadação da Agetran, a pasta da Capital deixa de contar com cerca de R$ 3 milhões ao mês, conforme balanço feito pelo Correio do Estado no ano passado.

Em maio, a Prefeitura de Campo Grande lançou a licitação para empresas interessadas em administrar o monitoramento eletrônico da cidade, com gasto estimado em R$ 50.255.742,97. Três meses depois, a empresa paulista Serget Mobilidade Viária venceu o processo licitatório, com um lance de R$ 47.994.235,00, um deságio de 4,5% em relação ao previsto pelo executivo.

Curiosamente, esta “nova empresa” vencedora não é tão nova assim. O Consórcio Cidade Morena era formado por três empresas: Perkons SA, Fiscal Tecnologia e Automação e Serget Mobilidade Viária Ltda. Ou seja, a gestão dos radares passou das mãos de três empresas, para apenas uma delas.

Os radares de Campo Grande foram desligados no último dia de agosto, ou seja, a cidade amanheceu no dia 1º de setembro com os aparelhos fora do ar, sem funcionamento. Portanto, em teoria, as infrações no trânsito estão sendo autuadas pelos Guardas Civis Metropolitanas (GCM), visto que o monitoramento eletrônico está fora do ar.

