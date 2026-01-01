Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

LOTERIAS

Aposta de MS ganha prêmio da Mega da Virada

Sortudo participou de bolão com 10 cotas e vai receber cerca de R$ 181 milhões

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

01/01/2026 - 12h02
Um morador de Ponta Porã, na região sul de Mato Grosso do Sul, está entre os grandes vencedores da Mega da Virada 2025/2026 e vai começar o ano milionário. O sortudo participou de um bolão com 10 cotas e vai receber aproximadamente R$ 181 milhões.

O sorteio do concurso 2855 da Mega-Sena, que corresponde à tradicional Mega da Virada, foi realizado na manhã desta quinta-feira (01), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Neste ano, a Mega da Virada entrou para a história ao registrar o maior prêmio já pago pelas Loterias Caixa: R$ 1.091.357.286,52.

Números sorteados

As dezenas sorteadas foram:

  • 59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09

Próximo sorteio: Mega-Sena 2856

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre somente no próximo sábado, 3 de janeiro, a partir das 21 horas (de Brasília).

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

TRAGÉDIA

Cantora de dupla sertaneja tem apartamento destruído por chamas

Fogo começou na sala, mobilizou o Corpo de Bombeiros e matou um gato; vizinha precisou de atendimento médico

01/01/2026 11h30

Cantora não estava na cidade no momento da tragédia

Cantora não estava na cidade no momento da tragédia Reprodução/ Redes Sociais

A manhã do primeiro dia de 2026 começou em clima de susto e correria no bairro Pioneiros, em Campo Grande. Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente o apartamento da cantora Adriana, que faz dupla sertaneja com Patrícia, em um condomínio localizado na rua Senador Antônio Mendes Canalle.

As chamas começaram antes das 8h, na sala do imóvel, e se espalharam rapidamente. A fumaça espessa tomou conta dos corredores, chamou a atenção de moradores e também de condomínios vizinhos, que acompanharam apreensivos o trabalho das equipes de resgate.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h40 e permaneceu no local por aproximadamente uma hora. Para controlar o fogo, foram utilizados cerca de 6 mil litros de água.

De acordo com a corporação, ao chegarem ao local, os militares encontraram as chamas já em estágio avançado. As equipes montaram o esquema de combate ao incêndio, realizaram varredura nos apartamentos e orientaram os moradores a permanecerem dentro das residências, como forma de evitar a inalação da fumaça que se acumulava nos corredores.

Durante a ocorrência, uma vizinha precisou ser encaminhada para atendimento hospitalar após inalar fumaça. Já um gato que estava no interior do apartamento não resistiu.

A cantora não estava no local no momento do incêndio. Segundo o síndico do condomínio, Adriana deve estar outra cidade e não foi localizada durante as primeiras tentativas de contato. Ligações, mensagens e até um vídeo chegaram a ser enviados para alertar sobre o ocorrido, mas não houve retorno até por volta das 10h.

O síndico também informou que o apartamento foi totalmente destruído pelo fogo.

Apesar da gravidade, não houve registro de feridos graves. As causas do incêndio ainda serão apuradas pelas autoridades.

NASCIMENTO

Primeiros bebês de 2026 nascem no mesmo minuto em Campo Grande

Maria Beatriz e Isaque vieram ao mundo nesta quinta-feira (1º) e já fazem parte da chamada Geração Beta

01/01/2026 11h00

Primeiros bebês de 2026 nascem no mesmo minuto em Campo Grande

Primeiros bebês de 2026 nascem no mesmo minuto em Campo Grande Reprodução/ Redes Sociais

Campo Grande começou 2026 com duplo motivo para comemorar. Exatamente aos quatro minutos do novo ano, às 0h04 desta quinta-feira (1º), nasceram os dois primeiros bebês de 2026 na Capital, uma menina e um menino, em partos realizados praticamente ao mesmo tempo.

A primeira bebê do ano é Maria Beatriz, que veio ao mundo por parto normal, saudável, com 2,995 quilos e 48 centímetros, na Maternidade Cândido Mariano, localizada na Rua Marechal Rondon, nº 2644, região central da cidade.

No mesmo minuto, também nasceu Isaque, o primeiro bebê menino de 2026 em Campo Grande. Ele chegou ao mundo por parto cesárea, pesando 3,350 quilos e medindo 48,5 centímetros.

O nascimento simultâneo marcou de forma especial o início do ano para as famílias e para a equipe da maternidade, que acompanhou dois partos praticamente ao mesmo tempo, inaugurando 2026 com novas vidas.

Geração Beta

Maria Beatriz e Isaque já fazem parte da chamada Geração Beta, grupo que reúne crianças nascidas entre 2025 e 2039. Essa nova geração sucede a Geração Alpha e será marcada por um mundo ainda mais tecnológico, com avanços em inteligência artificial, saúde digital e conectividade desde os primeiros anos de vida.

Os dois bebês simbolizam o começo de um novo ciclo na Capital sul-mato-grossense e entram para a história como os primeiros campo-grandenses nascidos em 2026.

Veja outras gerações:

  • Baby Boomers: nascidos entre 1946 e 1964
  • Geração X: nascidos entre 1965 e 1980
  • Geração Y ou Millennials: nascidos entre 1981 e 1996
  • Geração Z: nascidos entre 1997 e 2010
  • Geração Alfa: nascidos a partir de 2010 até 2024
  • Geração Beta: nascidos entre 2025 e 2039

