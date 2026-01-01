Aposta de MS ganha prêmio da Mega da Virada

O sortudo participou de um bolão com 10 cotas e vai receber aproximadamente R$ 181 milhões.

Um morador de Ponta Porã, na região sul de Mato Grosso do Sul, está entre os grandes vencedores da Mega da Virada 2025/2026 e vai começar o ano milionário. O sortudo participou de um bolão com 10 cotas e vai receber aproximadamente R$ 181 milhões.

O sorteio do concurso 2855 da Mega-Sena, que corresponde à tradicional Mega da Virada, foi realizado na manhã desta quinta-feira (01), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Neste ano, a Mega da Virada entrou para a história ao registrar o maior prêmio já pago pelas Loterias Caixa: R$ 1.091.357.286,52.

Números sorteados

As dezenas sorteadas foram:

59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09

Próximo sorteio: Mega-Sena 2856

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre somente no próximo sábado, 3 de janeiro, a partir das 21 horas (de Brasília).

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

