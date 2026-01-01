Aposta de MS ganha prêmio da Mega da Virada

Um morador de Ponta Porã, na região sul de Mato Grosso do Sul, está entre os grandes vencedores da Mega da Virada 2025/2026 e vai começar o ano milionário. O sortudo participou de um bolão com 10 cotas e vai receber aproximadamente R$ 181 milhões.
O sorteio do concurso 2855 da Mega-Sena, que corresponde à tradicional Mega da Virada, foi realizado na manhã desta quinta-feira (01), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Neste ano, a Mega da Virada entrou para a história ao registrar o maior prêmio já pago pelas Loterias Caixa: R$ 1.091.357.286,52.
Números sorteados
As dezenas sorteadas foram:
- 59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09
Próximo sorteio: Mega-Sena 2856
Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre somente no próximo sábado, 3 de janeiro, a partir das 21 horas (de Brasília).
Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.
Como jogar na Mega-Sena
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.
Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).