Apostador de Campo Grande leva R$ 607 mil na Lotofácil

Despedida

Amigos e familiares se despedem de um dos nomes mais proeminentes das artes no estado

Faleceu na manhã esta terça-feira (19), aos 78 anos, o curador, produtor cultural e editor gráfico Carlos Marcos Medeiros, companheiro do artista plástico Humberto Espíndola.

Carlos teve grande participação na valorização artística de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, sendo articulador da criação do Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul (MARCO) e do Museu de Cuiabá. A Secretaria de Estado e Cultura, durante o governo de Marcelo Miranda, da qual Humberto foi o primeiro titular, também teve participação de Carlos em sua fundação.

Amigos de Carlos o descrevem como uma pessoa alegre, generosa e inspiradora, que tinha o dom de transformar cada encontro em aprendizado e afeto.

"Carlos é uma das pessoas mais cultas que eu já conheci, no que se tange à artes plásticas, cinema, a cultura em geral. Carlos sabia de tudo e de todos sobre as artes plásticas do mundo e sobre os movimentos, escrevia que era uma beleza, nos corrigia o português sempre e era um grande amigo, falava comigo todos os dias", relata Celeste Curado, publicitária e galerista, amiga de Carlos há mais de 40 anos.

Como curador, Carlos atuou em diversas exposições e escreveu inúmeras críticas de artes visuais no estado. Em um de seus últimos trabalhos na área, em abril de 2024, foi curador da 'Mostra Entrosamento', exposição coletiva no Centro Cultural José Octávio Guizzo que reuniu mais de 30 nomes das artes visuais de Mato Grosso do Sul

Com o companheiro Humberto, Carlos atuou na pesquisa da antologia artística “Artes Plásticas no Centro-Oeste”, de Aline Figueiredo, obra que retrata uma das mais proeminentes gerações de artistas de Mato Grosso do Sul e região, no fim da década de 1970.

"Carlos era um grande incentivador das artes e da cultura. Bastava uma pessoa estar começando, ele dava maior força, dava grandes dicas, ele influenciava muita gente a continuar no mundo artístico, em fazer seu trabalho, era um grande admirador e um grande incentivador. Isso ele sempre fez pela cultura do nosso estado. É uma grande perda", lamenta a amiga Celeste.

Portador de uma doença autoimune, Carlos faleceu pouco antes de completar 79 anos no próximo dia 28.

Assine o Correio do Estado