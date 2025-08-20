Apostador de Campo Grande leva R$ 607 mil na Lotofácil

Um sortudo de Campo Grande levou para casa R$ 607 mil ao acertar 15 números no sorteio de ontem (19), da Lotofácil. O prêmio principal, estimado em R$ 4 milhões, foi dividido em apostas de Brasília (DF), Itaúna (MG), Teresina (PI) e Cotia (SP), além da Capital.
Além disso, conforme a Caixa, outras 498 apostas acertaram 14 dezenas no mesmo concurso, com prêmio individual de R$ 1.238,45.
Conforme o rateio da Caixa Econômica Federal, a aposta campo-grandense foi registrada na agência lotérica Cantinho da Sorte, situada na Rua Ana Luísa de Souza, região do Pioneiros, em um jogo simples, com cota única.
Confira os números sorteados: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 23 - 25.
Lotofácil
Lotofácil é uma das modalidades mais populares da estatal, por permitir apostas com alto índice de premiação, mesmo com valores menores.
O próximo concurso será sorteado nesta quarta (20), com novo prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.
Mega-sena
Ainda no sorteio desta terça-feira (19), uma aposta sul-mato-grossense embolsou o prêmio de R$ 52.488,22 ao acertar cinco das seis dezenas sorteadas pelo concurso 2.903. Os números sorteados foram 20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54.
A informação foi confirmada pela Loteria da Caixa Econômica Federal e a aposta sortuda foi registrada em Costa Rica e fez parte de uma aposta simples, de cota única e seis dezenas, registrada com valor mínimo de R$ 6.