Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SORTUDO NA CAPITAL

Apostador de Campo Grande leva R$ 607 mil na Lotofácil

O prêmio principal, estimado em R$ 4 milhões, foi dividido entre cinco apostas vencedoras

Tamires Santana

Tamires Santana

20/08/2025 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um sortudo de Campo Grande levou para casa R$ 607 mil ao acertar 15 números no sorteio de ontem (19), da Lotofácil.  O prêmio principal, estimado em R$ 4 milhões, foi dividido em apostas de Brasília (DF), Itaúna (MG), Teresina (PI) e Cotia (SP), além da Capital.

Além disso, conforme a Caixa, outras 498 apostas acertaram 14 dezenas no mesmo concurso, com prêmio individual de R$ 1.238,45.

Conforme o rateio da Caixa Econômica Federal, a aposta campo-grandense foi registrada na agência lotérica Cantinho da Sorte, situada na Rua Ana Luísa de Souza, região do Pioneiros, em um jogo simples, com cota única.

Confira os números sorteados: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 23 - 25.

Lotofácil

Lotofácil é uma das modalidades mais populares da estatal, por permitir apostas com alto índice de premiação, mesmo com valores menores.

O próximo concurso será sorteado nesta quarta (20), com novo prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Mega-sena

Ainda no sorteio desta terça-feira (19), uma aposta sul-mato-grossense embolsou o prêmio de R$ 52.488,22 ao acertar cinco das seis dezenas sorteadas pelo concurso 2.903.  Os números sorteados foram 20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54.

A informação foi confirmada pela Loteria da Caixa Econômica Federal e a aposta sortuda foi registrada em Costa Rica e fez parte de uma aposta simples, de cota única e seis dezenas, registrada com valor mínimo de R$ 6.

Assine o Correio do Estado.

Despedida

Morre aos 78 anos, Carlos Marcos Medeiros, criador do MARCO em Campo Grande

Amigos e familiares se despedem de um dos nomes mais proeminentes das artes no estado

19/08/2025 18h00

Compartilhar
Carlos Marcos Medeiros morre aos 78 anos

Carlos Marcos Medeiros morre aos 78 anos Divulgação

Continue Lendo...

Faleceu na manhã esta terça-feira (19), aos 78 anos, o curador, produtor cultural e editor gráfico Carlos Marcos Medeiros, companheiro do artista plástico Humberto Espíndola.

Carlos teve grande participação na valorização artística de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, sendo articulador da criação do Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul (MARCO) e do Museu de Cuiabá. A Secretaria de Estado e Cultura, durante o governo de Marcelo Miranda, da qual Humberto foi o primeiro titular, também teve participação de Carlos em sua fundação.

Amigos de Carlos o descrevem como uma pessoa alegre, generosa e inspiradora, que tinha o dom de transformar cada encontro em aprendizado e afeto.

"Carlos é uma das pessoas mais cultas que eu já conheci, no que se tange à artes plásticas, cinema, a cultura em geral. Carlos sabia de tudo e de todos sobre as artes plásticas do mundo e sobre os movimentos, escrevia que era uma beleza, nos corrigia o português sempre e era um grande amigo, falava comigo todos os dias", relata Celeste Curado, publicitária e galerista, amiga de Carlos há mais de 40 anos.

Como curador, Carlos atuou em diversas exposições e escreveu inúmeras críticas de artes visuais no estado. Em um de seus últimos trabalhos na área, em abril de 2024, foi curador da 'Mostra Entrosamento', exposição coletiva no Centro Cultural José Octávio Guizzo que reuniu mais de 30 nomes das artes visuais de Mato Grosso do Sul

Com o companheiro Humberto, Carlos atuou na pesquisa da antologia artística “Artes Plásticas no Centro-Oeste”, de Aline Figueiredo, obra que retrata uma das mais proeminentes gerações de artistas de Mato Grosso do Sul e região, no fim da década de 1970.

"Carlos era um grande incentivador das artes e da cultura. Bastava uma pessoa estar começando, ele dava maior força, dava grandes dicas, ele influenciava muita gente a continuar no mundo artístico, em fazer seu trabalho, era um grande admirador e um grande incentivador. Isso ele sempre fez pela cultura do nosso estado. É uma grande perda", lamenta a amiga Celeste.

Portador de uma doença autoimune, Carlos faleceu pouco antes de completar 79 anos no próximo dia 28.

Assine o Correio do Estado

CLIMA

MS registra a menor umidade do ar e a maior temperatura do Brasil

Cidades do Estado lideraram os rankings e MS continua em alerta para vendaval e tempestades

19/08/2025 17h45

Compartilhar
MS registra a menor umidade do ar e a maior temperatura do Brasil

MS registra a menor umidade do ar e a maior temperatura do Brasil Foto: Gerson Oliveira

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul foi destaque em dois rankings nacionais de meteorologia, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta terça-feira (19). 

Entre as cidades com as maiores temperaturas registradas hoje, Coxim, município a 250 quilômetros de distância de Campo Grande, levou a primeira colocação, com uma temperatura de 38,3ºC registrada.

Em seguida, Cuiabá, em Mato Grosso, também atingiu 38,3ºC. Em terceiro lugar, São Miguel do Araguaia, em Goiás, chegou a 38,1ºC e Rondonópolis, em Mato Grosso, atingiu 37,9ºC. 

Além do calor intenso, o Estado também registrou os menores valores de baixa umidade até às 15 horas de hoje. Paranaíba, Coxim e Água Clara registraram valor de 13%, um nível considerado perigoso para a saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). Também registrou o mesmo valor a cidade de Campina Verde, em Minas Gerais. 

Isso acontece devido ao Veranico, fenômeno que combina temperaturas acima da média, tempo seco e pouca chuva durante mais de quatro dias durante o inverno e o outono. 

Essa combinação aumenta os riscos de incêndios florestais e problemas de saúde, como a desidratação, alergias respiratórias, sangramento nasal e irritação nos olhos e na pele. A OMS traz recomendações para períodos de umidade relativa do ar abaixo dos 60%, nível recomendado para a saúde, como: 

  • Beber bastante líquido;
  • Evitar a prática de atividades físicas pesadas;
  • Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;
  • Usar hidratante para pele e umidificar o ambiente. 

Próximos dias

Mato Grosso do Sul continua em alerta para vendavais a partir desta terça-feira, causando o aumento da nebulosidade, indicando que vem chuva por aí. 

A quarta-feira (20) terá pancadas de chuva isoladas e risco de tempestades. Já na quinta-feira (21), a previsão indica muitas nuvens, temperaturas em elevação chegando a 35°C e umidade mínima de 20%. 

Para o próximo final de semana, continua a possibilidade de chuvas com raios e rajadas de vento, devido ao avanço de uma nova frente fria. Os acumulados de chuva podem superar os 30 milímetros em 24 horas, especialmente na metade sul do Estado. 

Após a passagem das chuvas, deve ocorrer uma queda acentuada nas temperaturas, com valores que podem variar entre 8ºC e 10ºC, com indicativos de valores menores em regiões pontuais. 

MS registra a menor umidade do ar e a maior temperatura do Brasil Previsão de amanhã / Fonte: CEMTEC

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3473, terça-feira (19/08)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3473, terça-feira (19/08)

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3472, segunda-feira (18/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 22 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3472, segunda-feira (18/08): veja o rateio

3

Atacadista terá de indenizar cliente impedida de levar compras em MS
Cidades

/ 18 horas

Atacadista terá de indenizar cliente impedida de levar compras em MS

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3472, segunda-feira (18/08)

5

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS
mudança no tempo

/ 14 horas

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 2 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?