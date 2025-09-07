Apostador de Campo Grande (MS) acerta 15 números na lotofácil

Jogador campo-grandense mirou em um bolão de 12 cotas, com 18 números apostados, que no final das contas saiu premiado no concurso 3480 da Lotofácil - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Na conhecida "Cidade Morena", Capital do Mato Grosso do Sul, um apostador saiu contemplado com 15 acertos no concurso 3480 da Lotofácil deste último sábado (06), sorteio que tinha o prêmio estimado em R$ 220 milhões, mas que o "sortudo" não conseguiu faturar sozinho.

Com a extração feita no Espaço da Sorte, em São Paulo, a Lotofácil deste sábado (06) sorteou os seguintes números: 14 - 23 - 06 - 15 - 08 - 17 - 20 - 16 - 21 - 05 - 03 - 12 - 09 - 13 - 22

Em Campo Grande, a aposta que acertou 15 números no sorteio da Lotofácil de ontem (06) foi feita na Lotérica da Fortuna, que fica localizada na galeria do Sams Club, avenida Mato Grosso, número 1959.

Nesse local, o jogador campo-grandense mirou em um bolão de 12 cotas, com 18 números apostados, que no final das contas saiu premiado no concurso 3480 ontem (06).

Entretanto, outras 54 apostas tiveram a mesma sorte no concurso 3480 da Lotofácil de ontem, o que ainda assim rendeu a boa quantia de R$ 4.293.824,84 para cada.

Próximo sorteio: 3481

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 08 de setembro a partir das 20 horas, pelo concurso 3481. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

A estimativa para o sorteio de amanhã (08) é que a Lotofácil premie a aposta vencedora com R$ 1.800.000,00, sendo que para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

