Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

"SAIIUU!!"

Apostador de Campo Grande (MS) acerta 15 números na lotofácil

Com prêmio estimado em R$ 220 milhões, "sortudo" teve que dividir o valor com outras 54 apostas vencedoras

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

07/09/2025 - 07h22
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Na conhecida "Cidade Morena", Capital do Mato Grosso do Sul, um apostador saiu contemplado com 15 acertos no concurso 3480 da Lotofácil deste último sábado (06), sorteio que tinha o prêmio estimado em R$ 220 milhões, mas que o "sortudo" não conseguiu faturar sozinho. 

Com a extração feita no Espaço da Sorte, em São Paulo, a Lotofácil deste sábado (06) sorteou os seguintes números: 14 - 23 - 06 - 15 - 08 - 17 - 20 - 16 - 21 - 05 - 03 - 12 - 09 - 13 - 22

Em Campo Grande, a aposta que acertou 15 números no sorteio da Lotofácil de ontem (06) foi feita na Lotérica da Fortuna, que fica localizada na galeria do Sams Club, avenida Mato Grosso, número 1959.

Nesse local, o jogador campo-grandense mirou em um bolão de 12 cotas, com 18 números apostados, que no final das contas saiu premiado no concurso 3480  ontem (06).

Entretanto, outras 54 apostas tiveram a mesma sorte no concurso 3480 da Lotofácil de ontem, o que ainda assim rendeu a boa quantia de R$ 4.293.824,84 para cada. 

Próximo sorteio: 3481

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 08 de setembro a partir das 20 horas, pelo concurso 3481. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não. 

A estimativa para o sorteio de amanhã (08) é que a Lotofácil premie a aposta vencedora com R$ 1.800.000,00, sendo que para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

 

Assine o Correio do Estado

tentativa de fuga

Jovem de 18 anos envolvido em roubo de moto é morto pela PM

Caso aconteceu no interior de Mato Grosso do Sul na noite deste sábado. Desde o começo do ano são 45 mortes em confrontos com policiais em MS

06/09/2025 13h47

Compartilhar
Motocicleta preta foi recuperada pela Políia Militar em Selvíria instantes depois de ter sido tomada em assalto

Motocicleta preta foi recuperada pela Políia Militar em Selvíria instantes depois de ter sido tomada em assalto

Continue Lendo...

Um jovem de 18 anos, identificado como Marcos Henrique Silva Cortez, foi morto por policiais militares na noite desta sexta-feira (5) em Selvíria, cidade sul-mato-grossense na divisa com São Paulo e a 390 quilômetros de Campo Grande,. Conforme a polícia, ele teria participado do roubo de uma moto e durante a fuga teria sacado um revólver para atirar nos policiais. 

De acordo com o relato da Polícia Militar, dois homens em uma moto Honda Falcon verde abordaram o proprietário de uma moto em frente à sua residência e, empunhando arma,  renderam  o proprietário da moto e fugiram. 

Quando a PM tomou conhecimento do roubo, começou a fazer buscas pela cidade e uma  guarnição localizou os suspeitos em um posto de combustível. Um homem identificado como Lucas Gabriel, de 28 anos, parceiro de Marcos, foi detido no local portando uma pistola de brinquedo. Ele estava com a moto roubada.

Marcos, porém, fugiu pela BR 158 e próximo ao córrego conhecido como  Arroz Doce foi alcançado e interceptado, de acordo com o site da Rádio Caçula. Mas caído, teria sacou uma arma de fogo e ameaçou atirar contra os policiais.

Em legítima defesa, relata o site, os militares dispararam e atingiram Marcos no abdômen e em um dos braços. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital municipal de Selvíria, mas acabou morrendo antes de ser submetido a cirurgia.

O homem detido admitiu que momentos antes de roubarem a moto haviam tentado abordar outro motociclista, mas ele conseguiu fugir. Durante a ocorrência, foram apreendidos o um revólver, um simulacro de arma, capacetes, balaclava, luvas, alicate, um celular e outros objetos utilizados no roubo.  

Motocicleta preta foi recuperada pela Políia Militar em Selvíria instantes depois de ter sido tomada em assaltoPMs apreenderam uma série de objetos utilizados pela dupla durante o assalto ocorrido em Selvíria

Nenhum dos suspeitos portava documentos, mas ambos foram identificados pelos PMs. E, de acordo com os policiais, a dupla tinha residência em Aparecida do Taboado e percorreu os 55 quilômetros entre as duas cidades com a intenção de roubar uma motocicleta. 

Estatísticas

Com mais este caso, subiu para 45 o número pessoas mortas neste ano nos chamados confrontos policiais em Mato Grosso do Sul. No ano passado o número foi praticamente igual nos primeiros oito meses, com 46 mortes, segundo as estatísticas oficiais da Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

Em 2023, ano com números recordes, foram 61 mortes entre o começo de janeiro e o fim de agosto. Esta é a segunda vez que o município de Selvíria aparece na estatística da Sejusp. O caso anterior ocorreu em outubro de  2022. 
 

Alerta

1ª suspeita de sarampo em Ponta Porã tem relação com residente paraguaia

País vizinho de Mato Grosso do Sul, Paraguai está em surto de sarampo

06/09/2025 12h30

Compartilhar
Vacinação contra o sarampo foi reforçada no estado

Vacinação contra o sarampo foi reforçada no estado Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado

Continue Lendo...

O secretário de Saúde de Ponta Porã, Daniel Kayatt, informou que a mãe do 1° caso suspeito de sarampo registrado no município em 2025 teve contato com uma familiar que recebeu visita de uma estudante que reside em Santa Rosa, distrito do departamento de San Pedro, primeiro local a confirmar um caso de sarampo no Paraguai.

Nem o bebê de 8 meses, nem os pai da crianças eram vacinados contra o sarampo. Não foram apresentados sintomas graves e o resultado do exame que vai confirmar ou descartar a suspeita deve sair até a próxima segunda-feira (8).

Segundo a Secretaria de Saúde do município, a brinquedoteca frequentada pela criança foi bloqueada e os pais foram vacinados. Além disso, o governo paraguaio foi alertado para que monitore a estudante que atravessou a fronteira.

Surto de sarampo 

No Paraguai, o primeiro caso de 2025 foi confirmado em um menino de cinco anos não vacinado no distrito de Santa Rosa, departamento de San Pedro. Posteriormente, surgiram outros casos ligados a contatos próximos, totalizando pelo menos sete casos confirmados no país, todos em pessoas não vacinadas.

O Ministério da Saúde do Paraguai declarou alerta epidemiológico para reforçar a vacinação e buscar novos casos, destacando que o país estava livre do sarampo desde 2015, mas o surto representa uma ameaça atual à saúde pública.

Na Bolívia, a situação é mais alarmante com um surto epidêmico declarado, com mais de 220 casos confirmados e emergência nacional decretada.

A doença voltou a circular fortemente na América do Sul devido a níveis de vacinação abaixo do recomendado, com a região apresentando um aumento expressivo nos casos e mortes relacionadas ao sarampo em 2025 em comparação a 2024.

A Organização Panamericana de la Salud (OPS) alerta que 71% dos casos ocorreram em pessoas não vacinadas e reforça a recomendação de vacinação com duas doses para prevenir a doença, além de realizar campanhas em comunidades de alto risco.

O surto também levou países vizinhos, como o Brasil, a adotarem medidas preventivas, especialmente na região de fronteira, com busca ativa de casos, bloqueios vacinais e vacinação de bebês menores de um ano com a "dose zero" da vacina contra o sarampo.

A doença

O sarampo é uma doença infecciosa grave causada por vírus, com potencial de levar à morte em casos mais severos. A transmissão ocorre de forma rápida e direta, principalmente por meio de gotículas liberadas pelo doente ao tossir, falar, espirrar ou até respirar próximo de outras pessoas.

A forma mais eficaz de prevenção é vacinação, que protege contra a infecção e interrompe a disseminação.

No passado, a doença figurou entre as principais causas de mortalidade infantil, mas seu impacto foi reduzido ao longo dos anos graças a políticas consistentes de vacinação. Um marco nesse esforço foi o Plano Nacional de Eliminação do Sarampo, implementado em 1992.

Brasil livre do sarampo

Em 2024, o Brasil recebeu a recertificação de país livre do sarampo, resultado do fortalecimento da vigilância e da retomada da vacinação. Em 2016, o país já havia conquistado esse status, mas, em 2018, as baixas coberturas vacinais permitiram a reintrodução do vírus. No último ano, a cobertura da vacina tríplice viral ultrapassou a meta nacional de 95%.

Para reverter a queda nos índices, o Ministério da Saúde investiu na vacinação em áreas de fronteira e em locais de difícil acesso, além de implementar a busca ativa de casos suspeitos, realizar o Dia S de mobilização, promover oficinas de resposta rápida frente a casos suspeitos e organizar webinários sobre manejo clínico do sarampo.

Em 2025, como apoio à contenção do surto na Bolívia, o Ministério da Saúde disponibilizou 600 mil doses da vacina contra o sarampo para doação, reforçando o compromisso do país com a cooperação internacional em saúde e com o enfrentamento das doenças imunopreveníveis na região.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Adriane Lopes exonera secretária de saúde em Campo Grande
Caiu!

/ 1 dia

Adriane Lopes exonera secretária de saúde em Campo Grande

2

Resultado da Lotofácil da Independência de hoje, concurso 3480, sábado (06/09)
loteria

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil da Independência de hoje, concurso 3480, sábado (06/09)

3

Divulgados os nomes dos 18 prefeitos que trocarão o PSDB pelo PL no Estado
ninho vazio

/ 2 dias

Divulgados os nomes dos 18 prefeitos que trocarão o PSDB pelo PL no Estado

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1112, sábado (06/09)
loteria

/ 12 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1112, sábado (06/09)

5

MP exige demissão de 'empresa de fundo de quintal' no interior de MS
SIDROLÂNDIA

/ 1 dia

MP exige demissão de 'empresa de fundo de quintal' no interior de MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 3 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 5 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 29/08/2025

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?