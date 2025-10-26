App do Detran-MS passa a emitir alertas sobre o prazo de licenciamento

Qualquer consulta ou emissão de guia deve ser feita exclusivamente pelos canais oficiais. - Reprodução/ComunicaçãoDetran-MS/Robson Dantas

Condutores sul-mato-grossenses possuem diversas facilidades através das ferramentas disponibilizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de MS, que inclusive passou agora a alertar na tela do celular o prazo de licenciamento de veículos.

Já na última segunda-feira (20) o Departamento colocou a iniciativa em prática, data em que um total de 24.153 notificações foram emitidas para proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Detran-MS, esse volume inicial é referente inclusive a veículos específicos, aqueles que as placas terminam no numeral 0 (zero), que é o último grupo do calendário anual de licenciamento.

Essas mensagens estão sendo disponibilizadas tanto através do Portal Meu Detran como pelo aplicativo (disponível para iPhone e aparelhos Android), tratando-se de lembretes automáticos que trazem inclusive os links específicos e confiáveis para pagamento.

O Detran reforça que há uma divergência, presente entre total de notificações e o número de condutores que ainda não regularizaram o documento, já que parte desses proprietários ainda não utiliza o aplicativo ou então não acessa o portal de serviços.

Conforme números divulgados pelo Detran-MS, Mato Grosso do Sul possui 359,1 mil veículos com placas que apresentam final 0, volume esse que menos da metade (46%) já está licenciada.

Segundo o diretor-presidente do Departamento, Rudel Trindade, as melhorias contínuas fazem parte do planejamento estratégico do Detran.

"Essas notificações são uma forma de lembrar o cidadão de prazos que, muitas vezes, acabam sendo esquecidos, tanto no licenciamento quanto na CNH. Nosso foco é oferecer cada vez mais praticidade e eficiência", diz o diretor-presidente.

Fique atento

Com esse último grupo do calendário anual de licenciamento "testando" a iniciativa, esse envio de notificações deve ser rotina de agora em diante.

Para o Departamento, o intuito da ação é justamente tentar reduzir a inadimplência e futuros envios desses débitos para inscrição em dívida ativa.

Por isso, é importante explicar que o Detran-MS não envia as populares mensagens de texto (SMS), sendo que qualquer consulta ou emissão de guia deve ser feita exclusivamente pelos canais oficiais.

Além do portal e aplicativo Meu Detran, que oferece inclusive a atendente virtual "Glória", é possível também obter atendimento presencial nas agências do Departamento.

Para além da avisar sobre o prazo de licenciamento, as plataformas do Detran-MS também começaram em outubro a alertar sobre o vencimento em si da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Por essa modalidade foram enviadas 41.231 mensagens, das quais mais da metade (25.352) já estavam vencidas, com os demais distribuídos entre prazos de avisos para 30, 20 e 10 dias antes do vencimento.

De caráter preventivo, cabe explicar que há ainda 30 dias de tolerância para que os condutores renovem os documentos antes de sofrerem alguma penalidade.

É importante lembrar que o ato de dirigir com a CNH vencida há mais de um mês gera infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47, que se somam a sete pontos na carteira mais a retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado, conforme estipulado pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Para renovar é simples, e em Campo Grande o atendimento pode ser totalmente digital pelas plataformas do Detran-MS, indicando se a renovação trata-se de habilitação comum ou para atividade remunerada e depois confirmar alguns dados pessoais e endereço.

Em seguida será emitido o boleto, guia essa que precisa ser paga para agendar o horário da conclusão do processo na agência do Detran-MS em Campo Grande.

**(Com assessoria)



