Aquidauana fica entre as cidades mais quentes do Brasil e calor em MS não tem data para ir embora

A cidade de Aquidauana, distante 190 quilômetros de Campo Grande, registrou nesta quinta-feira (11) a quarta maior temperatura registrada no Brasil de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Os termômetros no Portal do Pantanal chegaram aos 41,2°C na tarde de hoje e a umidade ficou abaixo dos 20%, índice considerado perigoso para a saúde, compondo o ranking brasileiro juntamente de Lagoa da Confusão, no Tocantins (41,3°C), Goiás (42,4°C) e São Miguel do Araguaia, em Goiânia (42,9°).
Sem previsão de chuva e nem frio para os próximos dias, o calorão volta a dar as caras em todo o Estado. De sexta-feira (12) a domingo (14), a previsão é de tempo firme em todo Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e poucas nuvens devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que dificulta a ocorrência de chuvas.
De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, as regiões sul, cone-sul e grande Dourados concentram as menores mínimas, que podem variar entre 16°C e 19°C. As máximas nessas regiões devem ficar entre 29°C e 34°C.
Já nas regiões sudoeste e pantaneira, que abrange Porto Murtinho até Corumbá, as mínimas podem chegar a 21°C e as máximas alcançarem os 41°C.
Nas regiões de Anaurilândia, Três Lagoas e Camapuã, as mínimas não devem chegar a menos de 19°C e as máximas também podem chegar aos 41°C.
Em Campo Grande, as mínimas previstas estão entre 21°C e 23°C e as máximas podem chegar a 34°C e 36°C.
O CEMTEC também alerta para a baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 10% e 30%, característico de um ambiente atmosférico grandemente prejudicial à saúde, tornando o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais.
Próxima semana
A partir da próxima semana, entre segunda (15) e terça-feira (16), deve ocorrer aumento da nebulosidade em grande parte do estado, favorecendo as possibilidades de chuva principalmente nas regiões centro-sul e oeste.
As precipitações podem vir acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento. Embora a maior probabilidade de ocorrência seja nas regiões acima, não é descartada a possibilidade de chuva no restante do Estado.
Os ventos podem variar entre 40-60km/h e em alguns locais podem ocorrer rajadas de vento acima dos 60 km/h.
Até o dia 26 de setembro devem ocorrer acumulados de chuva na região centro-sul com volumes estimados entre 10 e 70 milímetros.
Atenção aos cuidados
Para se proteger do calor e cuidar da saúde em dias quentes, o Correio do Estado separou algumas dicas de cuidado:
- Use protetor solar, boné, chapéu, viseiras, óculos com proteção UV, guarda-sol e sapato adequado ao sair de casa. O protetor solar deve ser reaplicado a cada 3 horas;
- Use roupas leves, de preferência de cor clara e soltas;
- Evite o contato direto com o sol, principalmente nos horários de maior intensidade das 10h às 16h. Caso seja inevitável estar exposto ao sol nesse período, beba bastante água, opte por roupas com proteção UV e intensifique o uso do protetor solar a cada 2 horas;
- Reduza o tempo de atividade física em ambientes diretamente expostos ao sol;
- No trabalho ou em casa, deixe o ambiente sempre arejado e climatizado, usando, se possível, um umidificador de ar ou mantendo uma bacia com água por perto;
- Tome banhos frios;
- Nos dias mais quentes, faça uso de isotônicos para ajudar a repor os nutrientes perdidos no suor.