Ar-condicionado pega fogo e causa incêndio em bloco da UFMS

Inédito

Eventos serão realizados no campus local do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e devem reunir cerca de 350 participantes

Pela primeira vez na região Centro-Oeste, Aquidauana recebe, entre os dias 20 e 23 de maio, o Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura (CBAA) e o Congresso Internacional de Atividades de Aventura (CIAA). Os eventos serão realizados no campus local do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e devem reunir cerca de 350 participantes.

Realizado de forma itinerante desde 2006, o congresso tem organização local do projeto de extensão “Catalogando Aventuras”, desenvolvido no campus. A programação inclui oficinas, minicursos, vivências práticas, mesas-redondas e apresentação de trabalhos científicos, com foco na troca de conhecimentos sobre atividades de aventura, turismo e segurança em ambientes naturais.

Entre as atividades previstas estão experiências práticas em modalidades como rapel, escalada, boia cross, rafting e stand up paddle, realizadas em cenários naturais do município. Também estão programadas palestras com convidados nacionais e internacionais, que vão discutir tendências, desafios e inovações no setor.

Nesta edição, o evento recebeu 143 trabalhos científicos de pesquisadores de diversas instituições brasileiras e de outros países da América do Sul. Os estudos abordam temas como educação ao ar livre, sustentabilidade, turismo de natureza, formação profissional e gestão de segurança.

De acordo com o coordenador do projeto, o professor Pablo Salomão, o congresso busca reunir pesquisadores, estudantes e profissionais da área para promover a integração entre teoria e prática, além de fortalecer redes de cooperação científica. Segundo ele, a iniciativa também amplia o debate sobre o papel das atividades de aventura na educação, na saúde e na conservação ambiental.

As inscrições seguem abertas até 1º de maio, com taxa de R$ 100. Estudantes do IFMS têm direito a desconto de 50%, mediante uso do e-mail institucional. A inscrição garante acesso a toda a programação do evento.

O projeto “Catalogando Aventuras” integra ensino, pesquisa e extensão, com foco na gestão da segurança e na promoção da sustentabilidade em atividades de aventura. Entre as práticas desenvolvidas estão escalada, rapel, rafting, boia cross, tirolesa e stand up paddle.

Os congressos são iniciativas do Laboratório de Estudos do Lazer da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Rio Claro. A edição de 2026 foi viabilizada com recursos do próprio IFMS, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da reitoria da instituição, com investimento de R$ 202 mil.

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