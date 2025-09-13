Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

Editorial

A hora de transformar cobranças em ações

Ao fim da CPI, independentemente dos caminhos jurídicos ou administrativos que venham a ser adotados, o que se espera são resultados práticos

Da Redação

Da Redação

13/09/2025 - 07h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Câmara Municipal de Campo Grande concluiu os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou o transporte coletivo. Foram mais de quatro anos de cobranças para que a comissão saísse do papel, e sua existência, por si só, já representou uma oportunidade rara de passar a limpo um serviço que há tempos é motivo de insatisfação generalizada. Muitos podem discordar da postura de alguns vereadores, mas não é razoável condenar a CPI em si: ela cumpriu um papel que cabia ao Legislativo, o de investigar e apontar falhas em um serviço essencial.

O relatório trouxe boas sugestões e cobranças. Algumas são tão óbvias que parecem banais, mas só o são porque a concessionária, nos últimos anos, demonstrou uma desfaçatez gritante em descumprir cláusulas básicas do contrato. O exemplo mais simbólico é a exigência de renovação da frota. É inaceitável que, mesmo com receita garantida, os ônibus em circulação tenham ultrapassado os limites de idade estabelecidos em contrato. A troca de veículos não é um luxo ou um favor: é obrigação legal e condição mínima de qualidade.

Além dessa exigência central, a CPI apontou uma série de mudanças. Há pedidos de indiciamento de dirigentes do Consórcio Guaicurus e de ex-gestores de agência. Também se sugeriu, em caso extremo, a intervenção do Município no serviço, medida prevista em lei para situações em que o interesse público está sendo comprometido.

Essas propostas, contudo, só terão valor se forem transformadas em ações concretas. Não basta um relatório robusto, transmitido com transparência e repleto de dados técnicos, se, ao final, tudo se perder no esquecimento ou em disputas políticas. A população campo-grandense não pode continuar pagando caro por um transporte coletivo precário, marcado por atrasos, quebras constantes e superlotação.

É preciso lembrar o que motivou a criação da CPI do Ônibus: a má qualidade do serviço. Esse problema permanece e precisa ser enfrentado com decisões claras e corajosas. O transporte público deve ser uma alternativa real e confiável para a população, e não um fardo. Precisa ter um padrão visível de atendimento, veículos conservados, acessibilidade garantida e eficiência operacional. É disso que depende a mobilidade urbana da Capital.

Ao fim da CPI, independentemente dos caminhos jurídicos ou administrativos que venham a ser adotados, o que se espera são resultados práticos. Que os ônibus novos cheguem, que a fiscalização seja exercida com rigor, que a transparência seja regra, e que a concessionária seja, finalmente, obrigada a cumprir aquilo que assumiu em contrato.

Campo Grande precisa transformar esse relatório em um marco de virada, não em mais um documento que acumula poeira nas gavetas do poder público. O transporte coletivo é vital para a cidade e para milhares de cidadãos que dependem dele todos os dias. O mínimo que se espera agora é que as cobranças feitas pelos vereadores deixem de ser apenas palavras e se convertam em melhorias concretas na vida da população.

Assine o Correio do Estado

ARTIGOS

O maluco favorito

Enquanto se escolhe o maluco favorito, de direita ou esquerda, a democracia, que deveria ser o único pacto inegociável no processo de construção nacional, vai sendo relegada ao papel de coadjuvante

12/09/2025 07h30

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

Na guerra das insanidades políticas, perdemos todos. Enquanto se escolhe o maluco favorito – seja de direita, de esquerda, do Judiciário e até de fora do País –, a democracia, que deveria ser o único pacto inegociável no processo de construção nacional, vai sendo relegada ao papel de coadjuvante.

O Brasil já mostrou no passado que é capaz de construir consensos. Nos anos 1980, vivemos a redemocratização. A Constituição de 1988 firmou o pacto da liberdade. Em 1989, Lula e Collor disputaram a primeira eleição direta para presidente em quase três décadas.

O País se dividiu, mas respeitou as regras do jogo. FHC, Mário Covas e Lula, adversários ferrenhos no campo político, mas respeitosos nas relações pessoais, tinham clareza de que a política é conflito, mas conflito dentro das margens da democracia e das relações civilizadas.

Hoje, a cena é a negação desse espírito. O adversário virou inimigo. O Parlamento é palco de sabotagem. CPIs viram instrumento de propaganda. A Constituição, quando não ignorada, é reinterpretada como peça descartável.

O resultado é um país que já não debate. Apenas grita. Tiramos de cena a disputa eleitoral e colocamos no lugar a polarização afetiva.

Resultado: vivemos em campanha perpétua, sem tempo para respirar e pensar nas soluções para os problemas reais do País.

Dias atrás, ouvi do meu pai, o ex-deputado estadual Walter Carneiro, aos 83 anos, resumir a tragédia nacional: “Vivemos tempos em que cada um terá de escolher o seu maluco favorito. Tem o maluco de direita, o maluco de esquerda, o maluco do Judiciário, o maluco internacional.

Infelizmente, tive que dar razão a ele. Estamos atônitos, sem rumo, sonhando que a sociedade exija mais racionalidade no trato com a gestão pública e menos espetacularização performática nas redes sociais.

Vejo hoje todos defendendo convicções cegas, sem olhar para a sociedade, para o mundo, ou para as normas da convivência democrática.

Os pilares da República estão esquecidos. Rogo a Deus que possamos retomar a normalidade de nossas vidas.

O diagnóstico de meu pai é emblemático, duro, mas certeiro. O País parece refém de um concurso de radicalismo. No lugar de estadistas, surgem personagens que se vendem como encarnações da pátria, mas que, no fundo, apenas disputam a primazia de gritar mais alto.

A democracia, que não rende espetáculo, é tratada como uma notinha de rodapé.

Mas é justamente essa rotina sem glamour – ou seja, a de respeitar regras, conviver com adversários, aceitar limites, ouvir opiniões com as quais não concordamos sem desqualificá-las –, coisas básicas que garantem estabilidade e harmonia. É pouco?

Talvez. Mas a alternativa é o abismo, os rompimentos pessoais, as famílias contrariadas, ou seja, a ruptura social baseada na raiva e no ressentimento.

Por isso, antes de escolhermos nossos malucos favoritos, seria prudente escolher o caminho construtivo da democracia, aquele caminho que busca resolver os problemas da desigualdade social, da educação, da saúde, da segurança, enfim, os caminhos do crescimento econômico, da sustentabilidade e do bem-estar geral das pessoas.

A história já mostrou que insistir no atraso e no retrocesso institucional não é apenas um erro, é uma maluquice que pouco a pouco nos inviabilizará como País.

EDITORIAL

Mais proteção às mulheres em MS

Quanto maior for a certeza de que haverá consequências duras para quem ousar levantar a mão contra uma mulher, menor será a reincidência desse tipo de crime

12/09/2025 07h15

Compartilhar

Arquivo

Continue Lendo...

O governo de Mato Grosso do Sul acerta ao ampliar o atendimento nas delegacias de atendimento à mulher. Essa medida, longe de ser apenas um ato administrativo, representa um passo essencial na luta contra um problema crônico: a violência doméstica, que há anos coloca o Estado entre os líderes desse tipo de crime no Brasil.

Não se trata de estatística fria. Por trás de cada número, há uma história de dor, de famílias desestruturadas, de filhos que crescem em ambientes de medo e insegurança. É um drama que exige do poder público respostas rápidas e eficazes.

E, neste caso, é preciso reconhecer: a ampliação do atendimento é uma decisão assertiva, que pode fazer diferença na vida de milhares de mulheres que procuram o Estado em busca de proteção.

O combate à violência doméstica não pode se resumir a campanhas de conscientização ou discursos de ocasião. Ele precisa ser enfrentado com políticas concretas, com ampliação da rede de acolhimento, com capacitação de profissionais e, sobretudo, com a garantia de punição a quem pratica esse tipo de crime.

Não há espaço para tolerância com aqueles que agridem mulheres dentro de casa. A punição, quando efetiva, cumpre não apenas um papel de justiça, mas também de prevenção, ao desencorajar potenciais agressores.

A Lei Maria da Penha é um marco histórico, reconhecida como uma das legislações mais avançadas do mundo no combate à violência doméstica. No entanto, sua existência por si só não basta. O que realmente importa é o seu cumprimento, a sua efetividade no dia a dia.

E é justamente nesse ponto que iniciativas como a do governo estadual se tornam decisivas: dar meios para que a lei saia do papel e alcance, de fato, a vida das mulheres que dela necessitam.

Quanto maior for a certeza de que haverá consequências duras para quem ousar levantar a mão contra uma mulher, menor será a reincidência desse tipo de crime. O medo da punição tem efeito pedagógico, mas, mais do que isso, o funcionamento eficaz das instâncias legais traz confiança às vítimas, que muitas vezes se calam por não acreditarem que o Estado as protegerá.

Por isso, é necessário insistir: a decisão do governo é correta e deve ser acompanhada por outras, como investimentos em campanhas educativas permanentes, na integração das políticas de segurança com saúde e assistência social, além de maior apoio às vítimas após a denúncia. É um caminho longo, mas que precisa ser percorrido.

Neste aspecto, o governo de Mato Grosso do Sul está de parabéns. O reforço nas delegacias de atendimento à mulher não resolve sozinho o problema da violência doméstica, mas é um passo concreto e fundamental. O Estado deve seguir nessa trilha, porque proteger as mulheres é proteger toda a sociedade.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Petistas ameaçam deixar o Governo, não saem e Riedel demite
desembarque parcial

/ 21 horas

Petistas ameaçam deixar o Governo, não saem e Riedel demite

2

Defendido por Catan, pivô da roubalheira do INSS é preso pela PF
laranjal

/ 19 horas

Defendido por Catan, pivô da roubalheira do INSS é preso pela PF

3

Campo Grande: Justiça vai bloquear 10 mil contas bancárias de quem deve IPTU
Arrocho

/ 13 horas

Campo Grande: Justiça vai bloquear 10 mil contas bancárias de quem deve IPTU

4

Tereza Cristina diz que condenação de Bolsonaro é injusta e pena "altíssima"
aliados

/ 1 dia

Tereza Cristina diz que condenação de Bolsonaro é injusta e pena "altíssima"

5

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1114, quinta-feira (11/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 23 horas

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1114, quinta-feira (11/09): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 05/09/2025

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?