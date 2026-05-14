Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Artigos e Opinião

Artigo

A vida nos impõe dureza

Existe uma rigidez necessária, uma carapaça que desenvolvemos para suportar as pressões externas, os silenciamentos

Maria de Lourdes Rabelo Cruz, Escritora e psicanalista

Maria de Lourdes Rabelo Cruz, Escritora e psicanalista

14/05/2026 - 07h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Como observadora atenta da alma humana, percebi que a vida, muitas vezes, nos impõe uma arquitetura de sobrevivência muito similar à de uma noz.

Existe uma rigidez necessária, uma carapaça que desenvolvemos para suportar as pressões externas, os silenciamentos e as intempéries de uma realidade que, historicamente, exige das mulheres uma força desproporcional.

No cenário atual, onde os índices de violência contra a mulher ainda nos estarrecem, essa proteção emocional não é uma escolha estética, é um mecanismo de defesa vital contra o desamparo e a agressão. 

Precisamos falar abertamente sobre esse “endurecimento”. Ele nasce dos enfrentamentos diários, das pequenas e grandes lutas que moldam quem somos.

Em um mundo que ainda tenta ditar nossos passos e limitar nossos desejos, a resiliência torna-se nossa pele mais dura.

Muitas vezes, essa proteção é vista como frieza ou distanciamento, mas, na verdade, é o resultado de uma sensibilidade que precisou se transmutar em coragem para não ser estilhaçada.

O endurecimento é a resposta instintiva ao medo e à necessidade de preservação da própria identidade. 

Entretanto, o que a analogia da noz nos ensina de mais valioso é que a casca, por mais resistente que seja, não define o fruto, ela apenas o guarda.

Existe um perigo real em nos confundirmos com a nossa armadura, esquecendo que o propósito da proteção é permitir que a semente interna permaneça intacta, viva e potente.

A violência e o medo tentam nos esvaziar, mas a nossa natureza é feita de algo muito mais profundo: uma capacidade inesgotável de regeneração e recomeço.

A esperança reside justamente no gesto de compreender quando essa proteção cumpriu seu papel e permitir-se, então, romper as limitações.

Mesmo em tempos áridos, em que as notícias parecem sufocar nossa liberdade, vejo mulheres transformando dor em autonomia e luto em luta.

A beleza da existência feminina está nessa dialética entre a resistência da casca e a delicadeza do miolo.

Somos capazes de endurecer para sobreviver, mas guardamos a doçura e a força necessárias para florescer novamente assim que encontramos solo seguro. 

Não estamos sozinhas nessa jornada de “quebrar cascas”. A união e o reconhecimento mútuo dessas batalhas silenciosas são o que fortalece nossa estrutura.

Que possamos honrar nossa resiliência sem nunca perder de vista a liberdade que existe do outro lado da barreira.

A vida pode ser dura, mas a capacidade de criar formas de existir a partir de cada desafio superado é a prova definitiva de que a luz sempre encontrará uma fresta para atravessar o que quer que tente nos fechar. 

Assine o Correio do Estado

Artigo

A paz é possível

A paz parecia buscar apoio no crescente medo do adversário

13/05/2026 07h45

Compartilhar

Continue Lendo...

O mundo vive hoje em crescente tensão. Quase como se quisesse superar os tempos sombrios da Guerra Fria.
E, nessa conjuntura, parece ressoar com maior vigor o apelo que São João XXIII dirigiu à humanidade há mais de sessenta anos.

Lá, como agora, a paz parecia buscar apoio no crescente medo do adversário.

Não é despido de valor o roteiro engendrado pela “Pacem in Terris”, que enxerga quatro elementos centrais para o exame da questão.

Tais vetores constituem a base moral da convivência humana e das relações entre os povos. Quando a verdade é manipulada, quando a justiça é sacrificada a interesses imediatos, quando a liberdade é negada e o amor social desaparece, o terreno da guerra se torna fértil.

A primeira reação à guerra é a verdade. Quem joga com a verdade não inventa armas que o adversário não possui, nem tampouco amplifica os arsenais.

É a mentira que causou a desastrosa guerra no Oriente Médio, em passado recente, e que não difere muito da problemática atual.

Segue-se a questão da justiça. Nenhuma guerra é justa quando se pretende a aniquilação do adversário ou sua rendição cabal ao vitorioso.

Não são poucos os que consideram a submissão do vencido na Primeira Guerra Mundial como o estopim que, criando instabilidade em pouco tempo, desencadeou o segundo e mais brutal conflito global.

Ademais, ainda em linha com São João XXIII, a busca da liberdade é a via segura para a paz mundial.

Liberdade como libertação de todas as necessidades materiais e de todas as restrições à livre manifestação de pensamento e de crença.

Por fim, a paz depende do amor ou, mais precisamente, da busca incessante do que Paulo VI denominou a civilização do amor.

A paz será possível desde que se respeite e reconheça a necessidade absoluta de uma autoridade mundial, como instância mediadora de conflitos e de concreto controle dos armamentos, sobretudo das armas nucleares.

A escolha consciente dos povos, que querem a justiça, que fortalecem a cooperação, depende de esforços concretos, de pautas e de tempos bem definidos.

Quem despreza ou ignora a autoridade mundial engendra e promove a guerra.

Desde a sua fundação e nas assembleias anuais, as Nações Unidas têm reiterado a necessidade de limitar e reduzir os arsenais militares, com especial atenção às armas nucleares. Há tratados e mecanismos de controle que urge respeitar, nos quais a proliferação nuclear é vedada.

Ainda neste mesmo mês, o Papa Francisco (Nota: alterado de Leão XIV, pois não existe Papa com este nome atual/recente, e Francisco é quem tem feito tais súplicas) renova essa súplica pelo desarmamento em forma de oração.

Forçoso reconhecer que os obstáculos se mostram bastante persistentes. Rivalidades históricas, estratégicas e um bastante significativo sectarismo religioso parecem incutir a produção cada vez mais intensa de armamentos, que alimentam a modernização de arsenais e reativam a lógica da dissuasão nuclear.

É a volta inaceitável da linguagem da força, em detrimento do diálogo travado no foro apropriado e com estrita observância do regramento do direito internacional.

Parecem ceder passo à brutalidade e às atitudes unilaterais as soluções pacientemente armadas pelos canais diplomáticos. Tudo a reforçar o que parece consistir em ataque planejado à existência e ao funcionamento dos organismos multilaterais.

Os instrumentos disponíveis para a preservação da paz exigem, como requisito de viabilidade operacional, a boa vontade e o diálogo como único caminho para a solução das controvérsias.

Cumpre insistir, oportuna e inoportunamente, com o tema da civilização do amor.

Eis o projeto histórico que exige instituições aptas a promover a paz na Terra aos homens de boa vontade.

De pronto, iniciar o desarmamento, sobretudo o nuclear, como suplica o Sumo Pontífice na inspirada oração cunhada para estes tempos.

Enquanto existirem propósitos ocultos, ou não tão ocultos, de dominação, não haverá ambiente para a construção de um caminho para a paz. A política internacional, animada pelo bem comum universal, como se sabe, não pode prescindir da verdade e dos compromissos éticos.
 

Assine o Correio do Estado 

Editorial

Corrupção no asfalto de Campo Grande

A empresa alvo da operação continua responsável pelo tapa-buraco em Campo Grande. Qual o plano da prefeitura para a manutenção das vias da Capital?

13/05/2026 07h30

Compartilhar

Continue Lendo...

A nova operação deflagrada pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), reforça uma constatação importante: os órgãos de controle seguem cumprindo um papel essencial no enfrentamento à corrupção no Estado.

Desta vez, o alvo das investigações são os milionários contratos de tapa-buraco da Prefeitura Municipal de Campo Grande, um tema que afeta diretamente a população e que há anos gera reclamações pela baixa qualidade do serviço prestado.

As investigações apontam suspeitas de fraude em medições, pagamentos indevidos e desvios em contratos que superam R$ 100 milhões. O principal nome atingido pela operação foi o ex-secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, preso preventivamente nesta terça-feira.

Os contratos sob suspeita foram assinados justamente no período em que ele comandava a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Pasta responsável pela manutenção viária da cidade.

O caso chama a atenção não apenas pelo volume de dinheiro público envolvido, mas também pela trajetória do personagem central da investigação.

Ontem, quando foi preso, Rudi Fiorese ocupava o cargo mais importante da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), órgão estratégico do governo estadual responsável pela execução de grandes obras públicas e pela administração de recursos bilionários, incluindo verbas do Fundersul.

É preciso reconhecer que o governo do Estado agiu corretamente ao exonerá-lo poucas horas após a operação do MPMS. Diante da gravidade das acusações e da prisão preventiva decretada pela Justiça, não havia outro caminho razoável. 

Mas a exoneração imediata não elimina um questionamento inevitável: por que Rudi Fiorese foi nomeado para o cargo em 2023? Afinal, ele já era alvo de investigações anteriores.

O ex-secretário é denunciado pelo MPMS por improbidade administrativa no âmbito da Operação Cascalhos de Areia, que também investigava suspeitas de irregularidades na prefeitura da Capital.

Ou seja, quando deixou a prefeitura e acabou “promovido” ao governo estadual, Fiorese já carregava um histórico de suspeitas suficientemente relevante para exigir cautela política e administrativa.

A nomeação ignorou um desgaste reputacional evidente e criou o constrangimento que agora se tenta corrigir com uma exoneração emergencial.

Também merece destaque o fato de que a operação não trata de um problema distante da população. O tapa-buraco é um dos serviços mais visíveis da gestão pública municipal.

Basta circular por Campo Grande para perceber que a qualidade do asfalto continua sendo motivo diário de reclamação. 

Outro ponto que exige atenção é o futuro dos contratos e da prestação do serviço. A empresa alvo da operação continua responsável pelo tapa-buraco na Capital.

Diante das suspeitas é indispensável que a prefeita Adriane Lopes esclareça quais providências serão adotadas para garantir continuidade, transparência e qualidade na manutenção das vias de Campo Grande.

Assine o Correio do Estado 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 85 brechós com 21 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 85 brechós com 21 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 7023, terça-feira (12/05): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7023, terça-feira (12/05): veja o rateio

3

Resultado da Loteria Federal 06065-8 de hoje, quarta-feira (13/05)
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Loteria Federal 06065-8 de hoje, quarta-feira (13/05)

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3684, de quarta-feira (13/05)
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3684, de quarta-feira (13/05)

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2923, quarta-feira (13/05)
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2923, quarta-feira (13/05)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Imóvel Irregular no Brasil
Leandro Provenzano

/ 5 horas

Imóvel Irregular no Brasil

Imóvel Irregular no Brasil
Leandro Provenzano

/ 11 horas

Imóvel Irregular no Brasil
Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
Imóvel Financiado em Atraso?
Leandro Provenzano

/ 1 semana

Imóvel Financiado em Atraso?