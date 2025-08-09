Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil vira polo de inovação em tecnologia jurídica

Missões técnicas da AB2L têm aproximado empreendedores brasileiros de polos globais com conexões estratégicas entre escritórios globais e startups estrangeiras

Daniel Marques - Advogado e diretor-executivo da AB2L

Daniel Marques - Advogado e diretor-executivo da AB2L

09/08/2025 - 07h45
O Brasil abriga um dos maiores e mais complexos sistemas jurídicos do mundo, com mais de 1,3 milhão de advogados em atividade e cerca de 100 milhões de processos em tramitação. Essa dimensão movimenta aproximadamente R$ 140 bilhões por ano, considerando escritórios de advocacia e departamentos jurídicos corporativos. Ainda assim, o investimento em tecnologia jurídica são modestos, girando em torno de R$ 800 milhões anuais, menos de 1% do total movimentado pelo setor.

Essa disparidade entre escala e investimento tecnológico evidencia uma oportunidade latente. Trata-se de um mercado robusto, mas que opera com níveis de eficiência abaixo do ideal e que ainda explora pouco o potencial transformador e disruptivo de iniciativas tecnológicas e da inovação.

Enquanto isso, o setor global de legaltech avança consideravelmente. Consultorias internacionais estimam que o mercado mundial já movimenta mais de US$ 30 bilhões por ano, com expectativa de duplicação até 2032. No Brasil, embora a adoção tecnológica ainda enfrente barreiras culturais e institucionais, observa-se um movimento crescente de transformação.

Atualmente, mais de 400 startups jurídicas – denominadas lawtechs e legaltechs – estão em operação no País, atuando em áreas como automação de documentos, jurimetria, gestão contratual com base em inteligência artificial, resolução on-line de conflitos, entre outras frentes que reimaginam e reconfiguram a prática jurídica.

Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L), cerca de 72% dos advogados brasileiros ainda não utilizam essas ferramentas com regularidade, embora haja indiscutível tendência de crescimento.

Mais relevante do que o número de empresas é o fortalecimento e a consolidação de um ecossistema de inovação jurídica, que, em função das proporções do mercado brasileiro, consubstancia-se em uma forte vocação de protagonismo diante do cenário internacional.

Missões técnicas promovidas pela AB2L e seus associados têm aproximado empreendedores brasileiros de polos globais como Londres, Lisboa, Nova York e Singapura, promovendo conexões estratégicas entre profissionais do Direito, fundos de investimento, escritórios globais e startups estrangeiras.

Na edição mais recente da Legal Week, realizada em Nova York – a maior conferência mundial do setor –, o Brasil foi apontado como um mercado emergente com alto potencial de inovação jurídica, com um volume crescente de investimento. Entre os fatores destacados estão o dinamismo do mercado e de seus empreendedores e o acesso estruturado a bases públicas de dados judiciais.

A complexidade do ambiente jurídico brasileiro funciona como um verdadeiro “laboratório” de inovação, um campo de testes para o desenvolvimento e a validação de soluções tecnológicas com potencial de aplicação e expansão global, o que tem despertado o interesse de instituições internacionais.

Essa visibilidade também se reflete em eventos acadêmicos e institucionais, como os promovidos pelo MIT, nos quais startups brasileiras – como a Turivius – têm sido convidadas a compartilhar suas experiências sobre como o uso da inteligência artificial pode promover e ampliar o acesso à Justiça em contextos marcados por desigualdade e litigiosidade.

Esses sinais indicam que o Brasil não precisa se limitar a mero consumidor de tecnologia importada. Do contrário, está apto a ocupar posição de destaque e liderança no desenvolvimento de soluções jurídicas inovadoras, voltadas especialmente a mercados com características semelhantes.

Para isso, será necessário superar os desafios estruturais do setor, abraçando a transformação com visão de longo prazo e ampliando os investimentos em inovação, que devem ser realizados de maneira coordenada e colaborativa entre os atores.

O avanço da tecnologia no Direito é inexorável. Nesse cenário, o Brasil reúne condições concretas para atuar como protagonista, sobretudo diante dos desafios e das especificidades dos mercados emergentes. Mas agarrar essa oportunidade exige timing, compromisso, investimento e articulação.

Vantagens do etanol proveniente do milho safrinha

08/08/2025 07h45

Arquivo

A expansão da produção de biocombustíveis, incentivada por políticas e acordos nacionais e internacionais gera, há mais de 15 anos, questionamentos quanto ao seu desempenho ambiental. O conceito ganhou força internacionalmente a partir do estudo de Searchinger et al. (2008), que questionou a sustentabilidade da produção de biocombustíveis, particularmente do etanol de milho produzido nos Estados Unidos, que poderiam ter emissões de gases de efeito estufa (GEE) maiores do que os dos combustíveis fósseis, se contabilizados os efeitos indiretos do uso da terra. Potencialmente, tais efeitos são causados pela necessidade de expandir a produção agrícola em novas terras para compensar culturas desviadas do uso original para o de biocombustíveis. Com isso, a mudança do uso da terra (MUT) pode resultar em emissões significativas de GEE e minar a economia de carbono associada ao uso de biocombustíveis

Nos últimos anos, as práticas agrícolas e tecnologias relacionadas à produção de milho deram um salto significativo em direção ao aumento da produtividade. Avanços recentes em tecnologia agrícola possibilitaram a disseminação de sistemas de produção em múltiplas safras. Como benefícios, além de uma maior produção por área, as lavouras de segunda safra permitem uma melhor proteção do solo e otimização dos recursos no processo de produção agrícola. O milho de segunda safra, cultivado de forma sucessiva à cultura da soja, tem desempenhado um papel crucial no debate sobre a maior eficiência do uso da terra na agricultura moderna. O sistema soja-milho permite o aproveitamento de uma janela de cultivo adicional durante o ano agrícola, maximizando a utilização da mesma área, gerando efeitos positivos no solo.

Aperfeiçoamentos tecnológicos e condições climáticas regionais permitiram o plantio precoce da soja e o cultivo em sucessão do milho no fim da década de 1990. Praticamente a totalidade, cerca de 99% do milho originado no estado de Mato Grosso, onde estão localizadas a maior parte das indústrias de etanol de milho, é proveniente de segunda safra.

Entre 2000 e 2001, e 2024 e 2025, a área de milho de segunda safra no Brasil expandiu em aproximadamente 14 milhões de hectares (Mha). Por outro lado, a área de milho primeira safra reduziu em 6,8 Mha. Neste mesmo período, a área de soja passou de 14 Mha para 47 Mha, uma expansão de 33 Mha. Na região Centro-Oeste, que concentra 72% da produção de milho segunda safra do Brasil, a área de soja 2004/05 era de 10,8 milhões de hectares (ha), equivalente a área de milho segunda safra observada nesta região em 2024/25. Nesses últimos 20 anos, a área de soja expandiu 103%, e apenas 50% dos atuais 22 milhões de ha de soja, são cultivados com milho de segunda safra.

Esse cenário é um indicativo de que a expansão da produção de milho segunda safra na região Centro-Oeste ocorreu principalmente sobre áreas de soja já consolidadas há muitos anos. Além disso, na safra 2024/25, aproximadamente 50% da área de soja está ocupada com milho segunda safra na região Centro-Oeste.
O sistema de produção do etanol de milho de segunda safra otimiza o uso da terra e reduz a necessidade por áreas agrícolas. Sendo assim, gera expansão de 600 mil ha de milho de segunda safra no Brasil, em áreas de soja já consolidadas. Traz redução da demanda de milho e farelo de soja para a alimentação animal, com substituição pelos Dried Distillers Grains (DDG), coproduto da produção de etanol, resultando na liberação de 25 mil ha de área agrícola. Traz, ainda, intensificação da pecuária e redução da área de pastagem em 168 milha.

Isso mostra que o sistema produtivo do etanol de milho de segunda safra é capaz de produzir etanol e produtos para nutrição animal, otimizando o uso da terra, sem demandar área adicional sobre outros usos e liberando área para a produção de 
alimentos.

STF e a cláusula de barreira: quando o excesso de partidos e a governabilidade viram um problema

08/08/2025 07h30

Arquivo

A democracia brasileira é jovem, plural e vibrante. Mas também é uma das mais fragmentadas do mundo. Esse excesso de partidos, que muitas vezes mais atrapalha do que representa, poderia ter sido enfrentado de forma decisiva há quase duas décadas – não fosse uma votação histórica no Supremo Tribunal Federal (STF), em 2006.

Naquele ano, a chamada cláusula de barreira, mecanismo que exigia desempenho eleitoral mínimo dos partidos para acesso ao fundo partidário, tempo de TV e funcionamento parlamentar, foi derrubada pelo STF. A justificativa: a regra feria o pluralismo político. Entre os votos que selaram o destino da cláusula, destacou-se o do então ministro Joaquim Barbosa, que adotou uma interpretação constitucional rígida, focada na defesa da diversidade partidária.

A intenção pode ter sido nobre, mas o efeito foi desastroso. A decisão abriu caminho para a proliferação desenfreada de siglas – muitas sem base social, ideológica ou eleitoral, mas com acesso a recursos públicos e poder de barganha. Criou-se uma verdadeira indústria de partidos, onde legendas se tornaram moedas de troca, e não instrumentos legítimos de representação.


O resultado foi sentido nos anos seguintes: governos instáveis, coalizões frágeis, crises políticas recorrentes e dificuldade para aprovar reformas estruturais. O STF, como guardião da Constituição, tinha (e tem) o dever de proteger os valores democráticos, mas sua decisão, à época, acabou por preservar uma pluralidade ineficaz e disfuncional.


A cláusula de barreira só foi resgatada em 2017, com a Emenda Constitucional nº 97, e seus efeitos começaram a aparecer nas eleições seguintes. Com menos partidos com acesso pleno ao Congresso, a política ficou ligeiramente mais organizada – mas o tempo perdido entre 2006 e 2018 atrasou reformas importantes e consolidou uma cultura de pulverização.


O caso da cláusula de barreira mostra que, muitas vezes, a letra da Constituição precisa ser interpretada com responsabilidade institucional. Defender a democracia não é apenas garantir espaço para todos, mas também criar regras que garantam eficiência, representatividade e governabilidade.


O Brasil precisa de partidos fortes, coerentes e com base real na sociedade. E o Supremo precisa, cada vez mais, considerar os efeitos práticos de suas decisões no funcionamento da democracia. A história da cláusula de barreira é um bom exemplo de como boas intenções jurídicas podem, sem o devido cuidado, gerar consequências políticas e sociais indesejadas.
 

