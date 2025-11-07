Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Do Rio Paraguai a Belém: a travessia de Mato Grosso do Sul rumo à neutralidade climática

Mato Grosso do Sul se consolidou como protagonista da agenda climática subnacional, mostrando que a transição para uma nova economia é possível e envolvendo as questões produtiva, logística, energética, tributária e, sobretudo, ambiental

Jaime Verruck Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação

07/11/2025 - 07h30
“A novidade vem atrás da tradição”. O verso de Geraldo Roca na música “Rio Paraguai” resume a essência da caminhada de Mato Grosso do Sul ao longo da última década.

Desde a COP21, em Paris, em 2015, o Estado tem traduzido o compromisso climático global em políticas públicas concretas, fazendo da sustentabilidade não um discurso, mas um modo de governar.

Foi naquele momento histórico que Mato Grosso do Sul anunciou o seu projeto de futuro: tornar-se, até 2030, um território internacionalmente reconhecido como carbono neutro.

De lá para cá, o que era meta se transformou em realidade construída passo a passo: na recuperação de áreas degradadas, nos programas de Pagamento por Serviços Ambientais, na agropecuária de baixa emissão de carbono e na consolidação de uma economia verde que une produção, inovação e inclusão.

O mundo assistiu ao avanço desse projeto nas conferências climáticas seguintes. De Glasgow a Dubai, o Estado apresentou resultados, tecnologias e compromissos.

Criou o sistema Carbon Control, aderiu à coalizão internacional Under2 e participou ativamente do Consórcio Brasil Verde, levando o Pantanal ao centro do debate mundial sobre biomas estratégicos.

Assim, Mato Grosso do Sul se consolidou como protagonista da agenda climática subnacional, mostrando que a transição para uma nova economia é possível e envolvendo as questões produtiva, logística, energética, tributária e, sobretudo, ambiental.

Tudo isso aconteceu na gestão do governador Reinaldo Azambuja e, agora, sob a liderança do governador Eduardo Riedel. Sedimentamos os pilares para erguer um novo Mato Grosso do Sul: verde, próspero, inclusivo e digital. Verde, porque a sustentabilidade deixou de ser setor e passou a ser valor.

Próspero, porque o desenvolvimento sustentável é vetor de crescimento econômico, de atração de investimentos e de geração de renda. Inclusivo, porque nenhuma transição será justa se não alcançar o trabalhador, o pequeno produtor, o povo originário, a comunidade tradicional, o jovem e a mulher sul-mato-grossense.

E digital, porque a inovação é o fio condutor que integra a economia do carbono à nova economia do conhecimento.

Entre esses pilares, duas pontes para o futuro são fundamentais: a segurança alimentar e a transição energética. A segurança alimentar é hoje o elo entre o campo e a cidade, entre o alimento e o clima.

Com tecnologia, assistência técnica e manejo sustentável, o Estado garante que a produção de alimentos caminhe lado a lado com a conservação da biodiversidade. Já a transição energética é a engrenagem que impulsiona o novo ciclo de prosperidade.

O biogás, o biometano, o etanol, a biomassa, o hidrogênio verde e a energia solar fazem de Mato Grosso do Sul um laboratório vivo de inovação, reduzindo emissões e fortalecendo a competitividade da indústria e do agronegócio.

No caminho até a COP30, que acontece em Belém, Mato Grosso do Sul reafirma seu papel de referência nacional na integração entre desenvolvimento e sustentabilidade. A experiência de uma década o credencia a apresentar resultados mensuráveis e inspirar outras regiões.

Nosso estado é hoje um território que aprendeu a fazer da responsabilidade climática uma vantagem competitiva e da governança ambiental, um instrumento de justiça social.

“Não se mergulha nunca mais no mesmo rio”. As palavras de Geraldo Roca voltam, agora, como metáfora do tempo presente: o Estado não volta atrás.

Segue navegando em direção a um horizonte onde economia, natureza e pessoas coexistem em equilíbrio. Um futuro em que o desenvolvimento é sinônimo de vida, e o rio, de permanência.

ARTIGO

Qual o preço da eternidade?

Sebastian Dumon - Autor de "Ascensão Imortal", da trilogia "Sete Imortais", que reflete sobre os limites da ambição humana e da ciência em um mundo distópico

06/11/2025 07h45

A humanidade nunca esteve tão próxima de vencer o tempo. A promessa de prolongar indefinidamente a vida, outrora restrita à mitologia, hoje é pauta científica, tecnológica e cultural. Projetos como o AlphaFold, do Google DeepMind – capaz de prever a estrutura de todas as proteínas conhecidas e abrir caminho para a cura de praticamente todas as doenças – são celebrados como marcos de uma nova era. Pela primeira vez, o sonho da imortalidade parece possível. Mas o que essa obsessão por viver para sempre revela sobre nós? 

A busca pela eternidade expõe uma angústia profunda: o medo da finitude. Por trás da corrida por terapias genéticas, inteligência artificial e aprimoramento biológico, há o desejo de escapar daquilo que mais nos define: a vulnerabilidade. Vivemos em uma cultura que trata o envelhecimento como defeito, o erro como fracasso e a morte como tabu. Nesse processo, a vida perde sua espessura, transformando-se em um projeto interminável de manutenção e controle. 

A imortalidade, tão almejada, traz consigo um paradoxo. Ao eliminar os limites, elimina-se também o sentido. O tempo deixa de ser medida e torna-se apenas repetição. Sem a urgência do fim, desaparece a necessidade de escolher, de amar, de arriscar. O ser humano passa a existir, mas não necessariamente a viver. A promessa de eternidade pode se tornar uma prisão invisível, em que tudo é possível e nada é essencial.

Talvez o verdadeiro avanço não esteja em estender a existência, mas em reaprendermos a habitá-la. Em reconhecer que é justamente a transitoriedade que confere significado à vida. A consciência da morte é o que transforma cada instante em algo precioso, irrepetível. A imortalidade biológica pode até ser alcançada um dia, mas, sem propósito, continuará a ser apenas uma vitória técnica sobre o corpo e uma derrota silenciosa da alma. 
 

EDITORIAL

Os financiamentos, investimentos e contas

O desafio, agora, é garantir que esse quadro estável seja preservado justamente num momento em que os estados enfrentam o desafio de aumentar a arrecadação

06/11/2025 07h15

A um ano das eleições, não apenas Mato Grosso do Sul, mas praticamente todos os estados brasileiros ligam um sinal de alerta que não pode ser ignorado. Os relatórios de execução orçamentária mais recentes mostram um cenário preocupante: enquanto a receita cresce em ritmo moderado, as despesas avançam com muito mais força. É uma equação que, quando não observada com rigor, costuma abrir espaço para desequilíbrios, pressões fiscais e cortes de investimentos justamente às vésperas de um período eleitoral que, por natureza, tende a estimular gastos adicionais.

Em Mato Grosso do Sul o quadro não foge à regra. Embora o Estado mantenha uma situação financeira considerada saudável pelos indicadores oficiais, com boas notas no Capag do Tesouro Nacional e capacidade de endividamento preservada, a tendência observada nos números exige atenção redobrada. A arrecadação tem avançado, é verdade, mas as despesas crescem em velocidade ainda maior, o que pode comprometer a trajetória de sustentabilidade fiscal caso não haja medidas prudenciais no curto e médio prazo.

Nesta edição mostramos que o Estado voltou a recorrer a operações de crédito de grande porte. O governo formalizou com o Banco do Brasil um empréstimo de quase R$ 1 bilhão, destinado tanto a obras estruturantes quanto à composição de garantias em fundos, inclusive aqueles voltados ao suporte de parcerias público-privadas. São financiamentos vultosos, de longo prazo, que têm como objetivo destravar investimentos importantes para a infraestrutura e para o desenvolvimento econômico.

Contudo, mesmo que justificados e necessários, não deixam de ser empréstimos que serão pagos nos próximos anos, afetando o fluxo financeiro e exigindo rigor no planejamento.

Comprar à vista é sempre melhor – no setor público e no privado. Quando o Estado depende de financiamentos para realizar obras essenciais, assume parcelas futuras que restringem sua margem de manobra. Por isso, a expansão de despesas correntes acima do ritmo de crescimento da receita precisa ser monitorada permanentemente. O risco de desequilíbrio não está no empréstimo em si, mas na soma de pressões que podem se acumular se não houver controle.

Ainda assim, Mato Grosso do Sul mantém condições favoráveis em comparação com outros estados brasileiros. A boa capacidade de pagamento, o histórico de organização fiscal e a credibilidade com as instituições financeiras oferecem segurança para operações de crédito e reforçam a imagem de um governo que sabe onde precisa investir. O desafio agora é garantir que esse quadro estável seja preservado justamente num momento em que grande parte do País enfrenta dificuldades crescentes.

A esperança é que a receita volte a mostrar vigor nos próximos meses, acompanhando o ritmo dos investimentos e permitindo ao Estado não apenas cumprir suas obrigações, mas ampliar sua capacidade de investimento sem recorrer a financiamentos. Que o alerta dos números sirva para reforçar a responsabilidade fiscal.

Manter a situação sob controle é essencial. Melhorá-la, ainda mais.

