Artigos e Opinião

EDITORIAL

É preciso aperfeiçoar o Bolsa Família

A confiança pública no programa depende da capacidade do governo em garantir que o benefício chegue a quem realmente precisa e apenas a essas pessoas

Da Redação

Da Redação

12/11/2025 - 07h15
O Bolsa Família é um programa que se consolidou como uma das principais políticas públicas do Brasil contemporâneo. Criado com o propósito de combater a pobreza e reduzir a fome, o programa tornou-se símbolo de uma agenda social que atravessou governos de diferentes espectros ideológicos.

Embora tenha ganhado forma e notoriedade no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, nos anos 2000, sua origem remonta ao fim da década de 1990, no governo de Fernando Henrique Cardoso, com o então Bolsa Escola – embrião da política de transferência de renda que viria a se transformar no modelo unificado do Bolsa Família.

Desde então, o programa sobreviveu a sucessivas mudanças de gestão, ajustes fiscais, crises econômicas e até a alternância de poder entre partidos historicamente rivais.

Nem mesmo o governo de Jair Bolsonaro (2019-2022), que o rebatizou de Auxílio Brasil, ousou extingui-lo. E, após a pandemia de Covid-19, o benefício retornou ao nome original, reafirmando sua importância na proteção social das famílias em situação de vulnerabilidade.

Essa permanência, por si só, é um sinal inequívoco de que o Bolsa Família veio para ficar – não como uma bandeira partidária, mas como uma política de Estado, necessária e inegociável para um País que ainda convive com desigualdades profundas.

Contudo, a consolidação de um programa social não o torna imune a falhas ou a distorções. Ao contrário, quanto mais amplo e duradouro ele se torna, maior deve ser a responsabilidade do Estado em garantir sua integridade. O Bolsa Família precisa urgentemente de aperfeiçoamentos, especialmente no campo do controle e da fiscalização. É inaceitável que um programa destinado a erradicar a miséria seja desvirtuado por fraudes, cadastros irregulares ou má gestão de recursos públicos.

Nesta edição, mostramos que a Polícia Federal de Mato Grosso do Sul desmantelou um esquema criminoso que fraudava o benefício, permitindo que até cidadãos estrangeiros recebessem indevidamente os pagamentos mensais.

Casos como esse não são isolados – e expõem falhas graves no sistema de triagem e verificação de beneficiários. O problema está, em grande parte, na estrutura do Cadastro Único (CadÚnico), que, apesar de ser o instrumento central de registro das famílias, permanece vulnerável a informações falsas e à falta de integração entre bancos de dados municipais, estaduais e federais.

É imperativo modernizar esse sistema. O País precisa de um cadastro social digitalizado, integrado e constantemente auditado, com cruzamento automático de informações fiscais, trabalhistas e migratórias.

Também é fundamental ampliar o controle sobre as prefeituras e seus Centros de Referência da Assistência Social (Cras), que são as portas de entrada do programa. A atuação local é essencial, mas não pode prescindir de supervisão técnica e de transparência nos cadastros.

O Bolsa Família deve continuar como um instrumento de justiça social, mas não pode ser refúgio para irregularidades. A confiança pública no programa depende da capacidade do governo em garantir que o benefício chegue a quem realmente precisa – e apenas a essas pessoas.

Zerar a miséria é um objetivo nobre, mas que exige seriedade, tecnologia e rigor na execução. 

ARTIGOS

Uso excessivo de telas impacta desenvolvimento infantil

O uso constante pode afetar a qualidade do sono, já que a luz azul emitida pelas telas interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono

11/11/2025 07h45

É cada vez mais comum vermos crianças, cada vez mais novas, expostas ao uso de telas. Além disso, o tempo de uso também está cada vez maior. Estudos mostram associação entre excesso de telas e dificuldades de atenção, sono e desempenho escolar.

Logo, é fundamental ter atenção não somente a esses riscos como também a redução da criatividade, das habilidades sociais e dependência em crianças que passam muito tempo consumindo conteúdo digital sem supervisão.

O cérebro infantil está com 95% da sua estrutura formada entre 0 e 6 anos, estando assim em pleno desenvolvimento. O uso constante pode afetar a qualidade do sono, já que a luz azul emitida pelas telas interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono.

Isso pode impactar negativamente a memória, a aprendizagem e o desenvolvimento emocional.

O excesso também pode gerar uma sobrecarga de dopamina, um neurotransmissor relacionado ao prazer. Ao usar o celular por muito tempo, a criança é constantemente recompensada com estímulos rápidos e fáceis, como likes ou vídeos curtos, o que cria um ciclo de dependência.

Isso reduz a tolerância ao tédio e dificulta o envolvimento em tarefas que exigem esforço cognitivo, como leitura ou resolução de problemas.

Outros efeitos do uso: dificuldade de atenção e concentração; redução da motivação para atividades off-line, como brincar, conversar ou ler e deficits nas habilidades sociais e emocionais.

Veja alguns indícios de prejuízo pelo excesso de telas que pais e professores devem ficar atentos: irritabilidade ou agitação ao ser afastada das telas; desinteresse por brincadeiras presenciais ou leitura; dificuldade de concentração nas atividades escolares e redução da linguagem espontânea e das interações sociais.

Se esses sinais forem persistentes, é recomendável avaliar a rotina digital da criança e buscar a orientação de um profissional da área da saúde ou educação.

Segundo a Academia Americana de Pediatria (AAP), o tempo de tela considerado adequado para crianças varia conforme a idade: de 0 a 2 anos, deve-se evitar o uso, exceto em chamadas de vídeo com familiares; de 2 a 5 anos, o limite é de até 1h diária, priorizando conteúdos educativos e com acompanhamento de um adulto; para as crianças maiores, o uso deve ser equilibrado com um bom padrão de sono, prática de atividade física, brincadeiras livres e momentos em família.

Além da mediação no uso das tecnologias, é importante oferecer estímulos que favoreçam o neurodesenvolvimento infantil de forma ampla. Atividades como desenhar, escrever e explorar o ambiente contribuem para o aprimoramento da coordenação motora e da cognição.

É fundamental que pais, educadores e profissionais da saúde estejam atentos a esses efeitos e adotem estratégias para garantir um uso equilibrado e saudável das tecnologias. Lembre-se que as tecnologias não são inimigas, mas devem ser usadas com moderação respeitando a idade das crianças.

ARTIGOS

Um programa de integridade "pé no chão"

Nenhum programa sobrevive se não dialogar com quem executa as rotinas, lida com os dilemas diários e carrega, na prática, o peso das decisões

11/11/2025 07h30

Arquivo

O que torna um Programa de Integridade efetivo é a capacidade de ser compreendido, vivido e aplicado pelas pessoas que fazem a instituição funcionar. Isso exige, principalmente no primeiro momento, um modelo “pé no chão”: simples, inteligível, conectado à realidade e sustentado pela presença, escuta e ajuda do diretor de integridade.

A primeira premissa é o foco nas pessoas. Nenhum programa sobrevive se não dialogar com quem executa as rotinas, lida com os dilemas diários e carrega, na prática, o peso das decisões.

A integridade se aprende pela convivência, pela participação, pela observação do exemplo e pela clareza do propósito. Não há código que substitua o aprendizado que nasce de uma liderança próxima e comprometida.

A segunda premissa é a simplicidade. Políticas de integridade precisam ser fáceis de entender e de aplicar. Documentos excessivamente técnicos ou procedimentos distantes da rotina real geram o efeito oposto: afastam as pessoas e tornam o programa irrelevante.

A simplicidade é um exercício de empatia, pois exige que o gestor veja o programa pelos olhos de quem precisa cumpri-lo.

A terceira é a transversalidade. Um programa efetivo não se isola na Controladoria-Geral. Ele depende de coordenação entre áreas que lidam com pessoas, processos e comunicação. É nessa interação que a integridade deixa de ser conceito e se torna cultura.

Quando os fluxos se unem – do ingresso de servidores à gestão de riscos, da comunicação interna à capacitação –, o programa ganha força e sentido.

Por fim, há a humildade institucional. Implementar integridade é um processo de aprendizado contínuo. Exige reconhecer que nenhum órgão domina sozinho todos os elementos dessa construção.

A cooperação intersetorial é, portanto, não apenas recomendável, mas necessária.

A experiência mostra que resultados concretos surgem quando as áreas técnicas e de gestão se aproximam, compartilham diagnósticos e constroem soluções em conjunto.

Nessa dinâmica, o diretor de integridade assume um papel essencialmente facilitador. É ele quem “pega na mão” dos setores, ajuda a traduzir princípios em práticas e garante que cada área enxergue sua responsabilidade no sistema.

Mais do que cobrar, ele viabiliza; mais do que impor, orienta. A sua autoridade vem da capacidade de conectar pessoas, não de centralizar poder.

Um programa de integridade “pé no chão” é, portanto, aquele que reconhece a realidade antes de tentar transformá-la. Ele avança com o que é possível, comunica com clareza, respeita o ritmo institucional e constrói confiança a partir de pequenas entregas consistentes e dialogadas.

Vale refletir: o seu programa tem sido conduzido sob essas premissas?

Se ainda não há resultados concretos, é hora de dar um passo atrás, revisar caminhos e redefinir prioridades.

Porque a integridade, em qualquer esfera, não se impõe: se constrói, passo a passo, com escuta, presença e ajuda.

