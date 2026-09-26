O Brasil que o mundo quer ver

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Neste 27 de setembro, ao celebrarmos o Dia Mundial do Turismo, instituído pela ONU Turismo com o objetivo de conscientizar o planeta sobre o valor social, cultural e econômico da nossa atividade, o Brasil tem motivos de sobra para comemorar e olhar o futuro com ambição e confiança.

O turismo nacional vive uma fase de consolidação histórica, deixando o papel de mera promessa e se firmando como um dos motores mais eficientes de desenvolvimento sustentável, geração de emprego e distribuição de renda do nosso país.

Recordes recentes provam que o mundo voltou a olhar para o Brasil com fascínio. Entre janeiro e agosto deste ano, registramos a entrada de 6,4 milhões de turistas internacionais – alcançando o patamar recorde do mesmo período de 2025.

Parte desses visitantes gastaram R$ 33,6 bilhões nos primeiros sete meses deste ano no País.

Trata-se de um crescimento expressivo em relação aos R$ 25 bilhões registrados no mesmo período do ano passado, comprovando que os estrangeiros não apenas estão vindo mais ao País, mas também deixando significativamente mais recursos na nossa economia.

Recursos que irrigam desde grandes centros até as pequenas comunidades.

Internamente, a força do nosso mercado é igualmente expressiva. Atingimos a maior movimentação de passageiros domésticos da história, com 68,3 milhões de pessoas voando pelo País de janeiro a agosto.

E toda essa movimentação se traduz em dignidade social: geramos 93 mil novos empregos formais no setor em um ano. Hoje, o turismo conta com 2,44 milhões de trabalhadores, representando 5% da força laboral do País.

O cenário reflete uma estratégia clara de reforço da promoção do Brasil – calcada no compromisso com a sustentabilidade, a diversidade e a inclusão – e de fortalecimento da infraestrutura turística.

Como pilar central dessa estratégia, consolidamos o Fundo Geral de Turismo (Fungetur) como a nossa principal política pública de fomento.

Por meio dele, impulsionamos o setor em uma escala sem precedentes: viabilizamos cerca de 6.570 contratos de financiamento com condições especiais, somando R$ 2,94 bilhões aplicados diretamente na modernização, estruturação e no fomento de todo o trade turístico nacional.

Apoiando essa grande frente de crédito e investimentos, celebramos, desde 2023, quase 2.100 contratos para obras no segmento com estados e municípios, destinando R$ 2,7 bilhões e concluindo mais de 1.500 projetos, entre reformas de orlas, a construção de centros de eventos e outras melhorias urbanas estruturantes.

Mais do que atrair visitantes, posicionamos o País na vanguarda do turismo global. Hoje, o Brasil preside o Conselho Executivo da ONU Turismo e abriga a primeira representação da organização nas Américas, liderando debates decisivos sobre os rumos do setor no cenário internacional.

E o mundo demonstra total disposição para articular avanços conosco: firmamos cooperações bilaterais estratégicas com México, Índia e China, além de termos concretizado o acordo de liberalização aérea na América do Sul, integrando céus e impulsionando o turismo regional.

Em um planeta que busca experiências autênticas e sustentabilidade, o Brasil é imbatível. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, atrativos como a rica biodiversidade do Pantanal, os rios as e grutas de Bonito traduzem essa vocação.

E liderar o setor significa transformar vocação em oportunidade: cada turista representa renda direta no comércio, na pousada e na gastronomia local.

Nesse contexto, o Ministério do Turismo atua atento a todas as vertentes do setor: desde empreendimentos como o grandioso Polo Turístico Cabo Branco, na Paraíba, até o fortalecimento do afroturismo e do turismo em terras indígenas, garantindo que a atividade se converta em melhorias concretas na vida da população.

Olhamos com igual empenho para o turismo fronteiriço, organizando estudos com a Unesco que vão proporcionar o aproveitamento do imenso potencial das nossas regiões de divisa com o exterior.

O Brasil é uma experiência viva que transforma quem nos conhece. Ao comemorarmos este Dia Mundial do Turismo, assumimos com orgulho o protagonismo global que nos cabe.

De braços abertos para o mundo, impulsionados pela energia do nosso povo, reafirmamos o compromisso de construir um setor forte, inclusivo e sustentável. O Brasil deixou de esperar pelo amanhã: o nosso momento de encantar o planeta é agora!