EDITORIAL

O silêncio que encarece a gasolina

Quedas de preço nas refinarias não chegam às bombas e falta de explicações levanta suspeitas sobre distorções no mercado de combustíveis

Da Redação

Da Redação

04/11/2025 - 07h15
A concorrência é um dos pilares do capitalismo e o principal motor das economias de mercado. É ela que impulsiona empresas a inovar, reduzir custos, melhorar serviços e oferecer ao consumidor produtos de melhor qualidade por preços mais justos.

Quando há competição real, todos ganham: o empresário é desafiado a evoluir, o consumidor tem opções e o mercado se torna mais eficiente e transparente.

Mas o que dizer de um cenário em que, mesmo com seguidas reduções no preço da gasolina nas refinarias, o valor final nas bombas permanece inalterado? Essa aparente “blindagem” dos preços é um sintoma claro de distorção, e toda distorção econômica, quando não explicada, deve ser investigada.

Se o mercado é regido pela livre concorrência, por que não há variação de preços quando o custo do produto cai na origem?

Quando o consumidor percebe que não há diferença de preço entre postos de uma mesma cidade, ou mesmo de um mesmo bairro, algo está errado. Pode haver falha na competição, cartelização disfarçada ou, no mínimo, uma ausência de transparência na formação dos preços.

A distorção pode estar em qualquer elo da cadeia: no atacadista, no varejista ou até mesmo na falta de fiscalização dos órgãos que deveriam zelar pelo equilíbrio das relações de consumo, como os Procons e as promotorias especializadas.

Até o momento, os proprietários de postos e as distribuidoras ainda não vieram a público explicar por que as sucessivas quedas de preço nas refinarias não resultaram em alívio para o bolso do motorista.

O problema se agrava porque, em situações opostas – quando há aumento no preço do combustível na origem –, o repasse ao consumidor costuma ser quase imediato. A assimetria na velocidade dos repasses revela que o mercado funciona com lógica própria, pouco sensível às oscilações que deveriam beneficiá-lo.

Há monopólio ou cartel entre distribuidoras e redes de postos? Não há resposta clara. Mas o comportamento padronizado dos preços e o silêncio do setor alimentam a desconfiança. O consumidor, que é a parte mais vulnerável dessa equação, tem o direito de saber como se formam os preços e por que não há redução quando a cadeia produtiva paga menos.

Por isso, é urgente que os órgãos de defesa do consumidor, especialmente os Procons e as promotorias, cobrem explicações públicas e detalhadas das empresas envolvidas.

A transparência é o primeiro passo para restabelecer a confiança no mercado e para evitar que o custo da inércia e da opacidade continue sendo pago por quem não tem escolha: o cidadão comum.

Em um ambiente saudável, a concorrência premia a eficiência e pune o abuso. Quando isso não acontece, o capitalismo deixa de ser um instrumento de progresso e passa a servir a poucos.

No caso dos combustíveis, é hora de devolver à concorrência o papel que ela sempre deveu ter: proteger o consumidor e garantir que o livre mercado não se transforme em um negócio fechado, caro e silencioso.

ARTIGOS

"A IA mudará todos os empregos": o alerta do Walmart e o desafio da governança no Brasil

Diante dessa revolução iminente, é imperativo que as empresas invistam na requalificação de sua força de trabalho

03/11/2025 07h45

Arquivo

Quando o CEO da maior empregadora do mundo afirma que a Inteligência Artificial (IA) “mudará literalmente todos os empregos”, o mercado de trabalho global é colocado em estado de alerta.

A declaração de Doug McMillon, líder do Walmart, serve como um chamado à ação para o mundo corporativo, sublinhando a urgência de uma adaptação proativa, na qual as empresas devem assumir um papel central na capacitação de seus colaboradores e na construção de um futuro em que a tecnologia e o trabalho humano coexistem de forma produtiva e ética.

Diante dessa revolução iminente, é imperativo que as empresas invistam na requalificação de sua força de trabalho. O exemplo do Walmart, que busca identificar as competências do futuro e treinar seus funcionários para essa nova realidade, ilustra o caminho a ser seguido.

As corporações devem se tornar centros de aprendizado contínuo, oferecendo programas de capacitação que preparem os empregados não apenas para operar novas ferramentas de IA, mas para colaborar com elas, focando em habilidades essencialmente humanas como pensamento crítico, criatividade e inteligência emocional, que a automação não pode replicar.

Paralelamente à capacitação, a implementação de programas robustos de governança de IA emerge como um pilar fundamental para o uso adequado e responsável da tecnologia. Não basta adotar a IA, é preciso garantir que sua aplicação seja ética, transparente e alinhada aos valores da empresa e da sociedade.

Isso implica a definição de diretrizes claras sobre o uso ético e responsável da tecnologia e no estabelecimento de mecanismos de responsabilidade.

Uma governança eficaz assegura que a IA seja uma ferramenta para o progresso, evitando armadilhas como a precarização do trabalho, uso inadequado e exposição de dados confidenciais da empresa.

No entanto, as empresas brasileiras enfrentam um desafio adicional nesse percurso: a ausência de uma lei específica que regulamente o uso da Inteligência Artificial no País. Essa lacuna legislativa cria um ambiente de incerteza jurídica que dificulta a elaboração de programas de governança corporativa.

Sem diretrizes nacionais claras, as empresas que desejam inovar de forma responsável são forçadas a navegar em uma zona cinzenta, baseando suas políticas em frameworks internacionais ou em interpretações da legislação existente, o que pode gerar insegurança e falta de padronização.

O desafio, portanto, é duplo. Exige às empresas brasileiras não apenas liderem com a agenda de capacitação e governança de IA, mas que o façam em um vácuo regulatório. A construção de uma governança de IA a partir de um framework legal nacional ainda é uma aspiração.

Cabe ao setor privado, em diálogo com a sociedade civil e o poder público, pressionar por avanços na legislação e, ao mesmo tempo, agir proativamente, estabelecendo seus próprios padrões éticos e de governança. A transformação, como alertou o CEO do Walmart, é inevitável.

A forma como nos preparamos para ela definirá os contornos do futuro do trabalho no Brasil e no mundo.

ARTIGOS

Reforma tributária e locações comerciais

Dois tributos seguirão o princípio da não cumulatividade plena, permitindo a compensação de créditos em favor dos contribuintes e buscando corrigir distorções históricas do sistema atual

03/11/2025 07h30

Arquivo

A reforma tributária, instituída pela Emenda Constitucional nº 132/2023, entrará em vigor em 2026, com fase de transição até 2033.

A recente Lei Complementar nº 215/2025 regulamenta os principais aspectos dessa emenda, estabelecendo as bases do novo sistema que substituirá tributos como ISS, ICMS, PIS e COFINS pelos novos Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

Esses dois tributos seguirão o princípio da não cumulatividade plena, permitindo a compensação de créditos em favor dos contribuintes e buscando corrigir distorções históricas do sistema atual. Especialistas estimam que a soma das alíquotas do IBS e CBS poderá chegar a cerca de 28%.

No caso das locações, a lei prevê redução de 70% da alíquota, mas, sem considerar o aproveitamento de créditos, a tendência é de aumento na carga tributária.

Importante observar que nem todos os locadores pessoas físicas estarão sujeitos ao novo regime. Apenas os chamados locadores qualificados – aqueles que têm mais de três imóveis locados e renda anual superior a R$ 240 mil, ou que ultrapassem esse limite em mais de 20% – deverão recolher o IBS e o CBS.

Diante desse cenário, muitos locadores já estão adaptando seus contratos de locação, prevendo cláusulas para repassar o aumento da carga tributária aos inquilinos. Essa prática tem se tornado especialmente comum em contratos celebrados por shoppings centers e empreendimentos comerciais.

Do ponto de vista dos locadores, há uma preocupação legítima em manter a rentabilidade dos contratos e evitar que a nova tributação reduza a receita líquida dos aluguéis. Por isso, é comum encontrarmos cláusulas prevendo que o valor do aluguel será acrescido do IBS e CBS, de modo que o locador receba o montante líquido.

Contudo, do ponto de vista jurídico, vejo com cautela essa estratégia. Cada contribuinte deve pagar o seu tributo, e transferir integralmente esse ônus ao locatário pode configurar uma prática ilegal.

Além disso, se os shoppings centers – que são, em regra, os locadores – não compensarem os créditos gerados pelo pagamento dos próprios IBS e CBS, o cenário se tornará ainda mais desequilibrado, penalizando os lojistas.

Sem prejuízo das futuras regulamentações ainda necessárias para operacionalizar o novo sistema, é certo que os lojistas poderão ver suas despesas aumentarem, já que, além do aluguel, passarão a arcar com os custos dos novos tributos.

Essa realidade exigirá cautela na redação contratual e uma análise criteriosa sobre o impacto econômico de cada cláusula.

Independentemente da problemática envolvendo os contratos de locação, é essencial que os empresários realizem os seus planejamentos tributários, avaliando as opções mais vantajosas diante do novo regime.

Os empreendedores enquadrados no Simples Nacional, por exemplo, poderão decidir se vale a pena optar pelo recolhimento separado do IBS e CBS ou manter-se nas regras atuais.

A reforma tributária representa uma mudança estrutural no sistema brasileiro e, inevitavelmente, trará ajustes complexos. No setor de locações comerciais, o desafio será evitar que a simplificação prometida se transforme em novos conflitos e custos excessivos.

O equilíbrio entre locadores e inquilinos dependerá, sobretudo, de uma aplicação justa da lei – e do respeito à lógica de que cada contribuinte deve arcar com o tributo que lhe cabe.

