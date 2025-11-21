Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Os engenheiros-agrônomos e a COP30

Esses participantes desenvolvem agendas complementares, representando instituições, empresas, organizações da sociedade civil e outros agentes envolvidos com as mudanças climáticas

J. O. Mentem - Engenheiro-agrônomo, prof. sênior da USP/Esalq, presidente do CCAS e membro da ABCA

J. O. Mentem - Engenheiro-agrônomo, prof. sênior da USP/Esalq, presidente do CCAS e membro da ABCA

21/11/2025 - 07h30
A COP é a Conferência das Partes, evento promovido anualmente pela Organização das Nações Unidas (ONU) para avaliar o progresso no enfrentamento das mudanças climáticas e definir novas medidas para atingir seus objetivos.

Além dos representantes dos governos dos países-membros da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), as COPs reúnem milhares de especialistas que acompanham as discussões como observadores e emissores de sugestões.

Esses participantes desenvolvem agendas complementares, representando instituições, empresas, organizações da sociedade civil e outros agentes envolvidos com as mudanças climáticas.

A COP30, presidida pelo embaixador André Corrêa do Lago, está em pleno andamento em Belém (PA), de 10 a 21 de novembro de 2025.

Estima-se que 50 mil a 70 mil pessoas participem do evento, procedentes de 160 a 170 países. A primeira COP foi realizada em 1995, em Berlim, Alemanha, após sua criação durante a ECO92 (Rio92), a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.

Como nas edições anteriores, a COP30 é desenvolvida na Zona Azul (“Blue Zone”), área oficial e restrita onde ocorrem as negociações entre os representantes dos países participantes (espaço diplomático), e na Zona Verde (“Green Zone”), área aberta à sociedade civil, empresas, ONGs, academia e público em geral.

Pela primeira vez, foi disponibilizada uma Zona Agro (“Agri Zone”), um espaço oficial dedicado ao setor agropecuário. O objetivo é mostrar um agro baseado em ciência, inovação e sustentabilidade, que pode ser parte da solução para os desafios climáticos.

Na Zona Agro, há intensa programação diária, com discussões sobre as relações do agro com as mudanças climáticas.

Importante destacar que a COP30 não é um evento do agro, mas do clima. Entretanto, existe muita desinformação. O agro não é problema, é parte da solução. É claro que existem desafios que devem ser equacionados e resolvidos.

Para isso, existem engenheiros-agrônomos e outros profissionais do agro que têm contribuído para o avanço das soluções.

Entre as diversas contribuições encaminhadas à COP30, vale salientar duas diretamente relacionadas aos engenheiros-agrônomos:

  • (1) “Contribuição da Academia Brasileira de Ciência Agronômica (ABCA) à 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima (COP30)”, preparada em agosto de 2025, com Apresentação, Sumário Executivo, Visão Institucional da ABCA, Amazônia como Território Síntese, A Bioeconomia das Conexões: Superando Reducionismos e Chamado à Ação. Trata-se de um posicionamento robusto, com 28 páginas, aprovado pela assembleia geral da ABCA;
     
  • (2) “Contribuição da Engenharia Agronômica para Mitigação, Adaptação e Sustentabilidade”, preparada pela Confederação das Federações de Engenheiros-Agrônomos do Brasil (Confaeab), com Introdução, Emissão de GEE e Prevenção de Desastres sob Eventos Extremos, Os Engenheiros-Agrônomos do Brasil e a Agenda Climática da COP30, Propostas dos Engenheiros-Agrônomos para a COP30 e Conclusão. É uma contribuição objetiva, com 7 páginas.

Outros documentos apresentados, que envolveram Engenheiros Agrônomos e merecem destaque:

  • (3) o engenheiro-agrônomo Roberto Rodrigues, enviado especial do setor agropecuário à COP30, coordenou a elaboração do posicionamento “Agricultura Tropical Sustentável: Cultivando Soluções para Alimentos, Energia e Clima”. O documento, com 156 páginas, assinado pelo Fórum Brasileiro da Agricultura Tropical, foi produzido com a participação de 41 entidades do setor. Tem como principais objetivos reposicionar a agricultura brasileira, apresentar compromissos e resultados alcançados e defender o modelo brasileiro;
     
  • (4) “Contribuições da Embrapa para o Mutirão Global contra a Mudança do Clima”, com 28 páginas, que contou com a participação de mais de 1.300 profissionais. Aborda propostas para produção de baixo carbono e adaptação às mudanças do clima que impactam a produção de alimentos, com ênfase no papel estratégico da ciência.

Recentemente, o papa Leão XIV recebeu uma delegação de engenheiros-agrônomos e engenheiros florestais da Itália no Vaticano, em audiência privada. O papa destacou a missão desses profissionais “como uma forma concreta de caridade para com a nossa mãe Terra e para as gerações que virão”.

De acordo com as lideranças italianas, “cuidar da terra significa cuidar do homem”. São os engenheiros-agrônomos cumprindo sua missão.

A ciência e a prática do feedback: dados, cases e lições

Quase 100% dos profissionais consideram o feedback regular fundamental para sua evolução no trabalho

20/11/2025 07h45

Dar e receber feedbacks é uma das habilidades mais valiosas dentro das organizações, mas também uma das mais desafiadoras. Quando conduzido de forma clara e construtiva, fortalece a confiança, orienta caminhos de desenvolvimento e gera engajamento.

Não à toa, pesquisas recentes mostram que 97% dos profissionais consideram o feedback regular fundamental para sua evolução no trabalho. 

Um exemplo emblemático vem da Adobe, que em 2012 abandonou as tradicionais avaliações anuais de desempenho para adotar um modelo mais dinâmico: conversas frequentes chamadas de Check-Ins.

A mudança surgiu da percepção de que relatórios anuais eram demorados, estressantes e pouco efetivos para promover melhorias imediatas. O resultado foi expressivo: a empresa registrou queda de 30% no turnover voluntário e maior satisfação entre os colaboradores.

Para que o feedback funcione, no entanto, é preciso de técnica. Do lado de quem aplica, clareza e objetividade são fundamentais, sempre baseando a conversa em fatos concretos, evitando julgamentos pessoais e equilibrando críticas construtivas com o reconhecimento genuíno.

Oportunidade também é palavra-chave: quanto mais próximo do acontecimento, maior a chance de o retorno gerar mudanças efetivas. 

Já para quem recebe, a postura deve ser de escuta ativa e abertura, transformando a devolutiva em aprendizado e plano de ação, sem reações defensivas imediatas. Colaboradores relatam que, por exemplo, não conseguiam entregar suas demandas a tempo.

As lideranças das empresas, então, resolveram instruí-los com críticas construtivas, o que resultou na melhoria de desempenho dos funcionários, que passaram a render mais.

A arte de aplicar e receber feedbacks vai além de um processo pontual: trata-se de uma prática estratégica que deve fazer parte da cultura organizacional.Quando empresas e profissionais encaram o feedback como um diálogo de aprendizado, o resultado é um ambiente mais colaborativo, transparente e voltado ao crescimento.

Ao mesmo tempo em que líderes desenvolvem suas equipes, os colaboradores assumem protagonismo em sua evolução, gerando benefícios que se refletem no desempenho coletivo e na sustentabilidade dos negócios.

O que "Pluribus" e "Ensaio sobre a Cegueira" revelam sobre nós

Ver essas obras é observar duas faces da mesma crise: vivemos simultaneamente em um mundo superexposto, onde vozes competem e se misturam, e em um mundo obscurecido, onde a abundância de informações não garante lucidez

20/11/2025 07h30

Em “Pluribus” e “Ensaio sobre a Cegueira”, duas perspectivas distintas sobre o ser humano se tornam portas de entrada para pensar a sociedade atual: de um lado, a multiplicidade como condição essencial da experiência contemporânea; do outro, a cegueira literal e simbólica como metáfora do colapso ético e institucional.

Ver essas obras é observar duas faces da mesma crise: vivemos simultaneamente em um mundo superexposto, onde vozes competem e se misturam, e em um mundo obscurecido, onde a abundância de informações não garante lucidez. Somos “plurais”, mas também “cegos”.

“Pluribus” nos apresenta um sujeito fragmentado, em constante dispersão, atravessado por múltiplos discursos, identidades e afetos.

Não há centro fixo, estabilidade, unidade. Essa estética da multiplicidade ecoa com força na era digital, em que todos somos construídos por fluxos incessantes: timelines, redes sociais, narrativas instantâneas e contraditórias que capturam nossa atenção.

A obra parece antecipar ou traduzir esse tempo de vozes sobrepostas, em que a identidade já não é uma essência, mas um mosaico em movimento.

Já Saramago, em “Ensaio sobre a Cegueira”, expõe o risco extremo desse mesmo cenário: se a pluralidade não é acompanhada de consciência, reflexão e responsabilidade coletiva, ela se dissolve num caos voraz. A epidemia de cegueira branca é mais do que uma metáfora: é um aviso.

Os personagens, privados de visão, revelam o quanto dependiam de estruturas externas: instituições, leis, vigilância para manter uma aparência de civilidade. Quando essas estruturas colapsam, emerge a brutalidade, mas também a ternura resistente daqueles que, mesmo no escuro, não se rendem à lógica do descarte.

A única mulher que enxerga funciona como a memória ética que tenta sobreviver no meio da ruína.

Entre “Pluribus” e “Ensaio sobre a Cegueira”, forma-se um arco de reflexão sobre a condição humana na contemporaneidade. Vivemos uma era de múltiplas vozes, mas nem sempre de múltiplas consciências; somos bombardeados por informação, mas não necessariamente iluminados por ela.

A sociedade atual vive a tensão entre o hiperconectado e o desorientado, entre o excesso de dados e a ausência de direção. Há muito de pluralidade, mas também muito de cegueira coletiva.

A tecnologia, por exemplo, ampliou nossa capacidade de ver o mundo, mas também expandiu nossas zonas de sombra. Sabemos mais sobre tudo e ao mesmo tempo compreendemos menos. A multiplicidade de discursos, se não mediada por senso crítico, pode se transformar em ruído, alienação, polarização.

A cegueira do romance de Saramago se atualiza hoje na forma de desinformação, intolerância, extremismos e em uma espécie de anestesia moral: vemos tudo, mas não enxergamos nada profundamente.

E, ainda assim, a pluralidade de “Pluribus” nos lembra que não estamos condenados. A fragmentação pode ser fonte de potência quando reconhecemos que o outro é parte constitutiva da nossa própria existência. A multiplicidade não precisa significar confusão; pode significar interconexão.

Da mesma forma, “Ensaio sobre a Cegueira” revela que mesmo em meio à escuridão é possível preservar dignidade, cuidado e solidariedade. A humanidade que se recusa a se tornar feral no caos é a mesma que pode reinventar o mundo quando a tempestade passa.

Para onde vamos?

Provavelmente, para um lugar que depende menos das tecnologias que criamos e mais das consciências que formamos. A questão não é se o mundo será plural, ele já é, mas se aprenderemos a lidar com essa pluralidade sem perder de vista aquilo que nos faz humanos.

Se não quisermos repetir a cegueira de Saramago, precisamos reconstituir nossa capacidade de ver o outro com profundidade, de construir sentido comum, de restabelecer vínculos coletivos que não se desfaçam na primeira crise.

A sociedade atual está num limiar: ou escolhe a multiplicidade com responsabilidade, ou permanece na cegueira confortável do automatismo. Entre esses extremos, há espaço para um futuro mais lúcido, capaz de unir as vozes dispersas de “Pluribus” com a ética vigilante da mulher que enxerga no romance de Saramago.

Se há um caminho possível, ele passa pela coragem de enxergar e pela humildade de saber que nunca enxergamos sozinhos.

