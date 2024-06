Por que a nossa moeda está derretendo todos os dias?

A população brasileira vive momentos tormentosos para enfrentar as vicissitudes e outros tantos desafios diários frente ao quadro horroroso da situação econômica que preocupa a todos. Não precisa ter qualificação técnica para entender esse tormento de se equilibrar com um salário mínimo o mês inteiro.

Outros segmentos de trabalhadores também podem ser incluídos nesse tema. A dona de casa é esse termômetro precioso a apontar esse desastre. Os preços dos produtos todos os dias remarcados bem como outros serviços necessário para uma vida digna representam essa certeza. Mas esse tormento tem outro gravame, a insegurança.

Ninguém tem certeza que, ao sair para trabalhar, vai voltar vivo para o recesso do seu lar. Um retrato social horrível muito pior do que a miséria reinante. Mas outros dados igualmente importantes servem para sustentar a compreensão do quadro que estamos apontando. Diante desses contrastes gritantes, alguém está faltando com a verdade. Não está tudo às mil maravilhas como salientam.

Não está. Os fatos demonstram essa convicção, senão vejamos, se a taxa de desemprego está no índice mais baixo registrado nas últimas duas décadas, se o Banco Central está adotando uma política monetária própria do guardião da nossa moeda, se a inflação está dentro da meta estabelecida pelo governo, se ainda, nesse contexto estamos entre as 10 maiores economias do mundo não pode ser crível que a classe trabalhadora esteja vivendo esse quadro de desespero pela sobrevivência. O grosso da nossa população nunca comprou alimentos com a nota de 200 reais. As de 50 e de 100 reais seguem praticamente no mesmo rastro.



A nossa moeda perde o seu valor diariamente frente à moeda americana pelo descontrole com a política tributária e a gastança sempre prodiga da máquina pública. Nesse contexto tudo sobe a começar pela gasolina e outros produtos importados que necessitamos. Mais alguns dias a nossa moeda estará equiparada ao do nosso vizinho, o guarani. Uma vergonha! Um país de sete milhões de habitantes com uma população imensa de miseráveis.



Os números não mentem. Os mercados financeiros apontam para essa realidade. Em razão disso não adianta atacar o Banco Central para transformá-lo na“ Geni “ causadora desse desastre. O Banco Central é o guardião da nossa moeda como já salientado e monitora as ações administrativas do governo da união federal. São formados por homens capacitados. Não precisam de recomendações políticas para elevar ou baixar a taxa Selic.

A greve desencadeada pelas categorias de todas as vertentes são outras preocupações constantes. As universidades federais estão fechadas há mais de dois meses. Um prejuízo imenso para os nossos estudantes. Uma dor ainda maior para as suas famílias. Isso não tem como ser mensurado. Não são só os juízes do STF que precisam ter uma visão mais respeitosa dos governantes quanto a remuneração salarial, conforto e bem estar para o exercício dos seus ofícios de distribuir a sempre salutar Justiça.

São importante o seu trabalhoS ninguém está a discutir esse propósito. Mas os professores universitários e outros tantos desse segmento da educação precisam também desse olhar respeitoso por parte do poder público. O seu sacerdócio não é diferente. Forma o profissional, o cidadão e o futuro do nosso País. Mas outras categorias têm os seus indicativos preciosos.

Todos clamam por salários justos e uma vida digna para criar suas famílias. Quando essas reivindicações não são atendidas temos que ter cuidado com a gritaria das ruas. Costuma ser impiedosa e pode a qualquer momento oferecer a sua face desfigurada como um sinal de alerta para aqueles que possuem responsabilidade, pela condução da nação. A história da humanidade está recheada desses exemplos.

As advertências são sempre preciosas, clarividentes. São o farol a indicar a mudança de direção ao comandante do barco sempre que estiver à deriva.

Assine o Correio do Estado