Artista plástico de MS é espancado em bar e está internado em estado grave

Artista plastico Jonir Benedito de Figueiredo, de 71 anos, foi vitima de agressão fisica e está internado em estado grave na Santa Casa de Campo Grande.

O ocorrido aconteceu segundo amigos próximos do artista, no dia 20 de dezembro, em frente a um bar localizado na vila planalto, onde Jonir entrou em uma discussão com esposo de uma servidora pública da Fundação de Cultura.

Jonir foi agredido no local sofrendo diversos hematomas em seu rosto, porém o artista plastico não registrou boletim de ocorrencia sobre o caso, e não procurou inicialmente ajuda médica após o ocorrido.

Somente 3 dias após a agressão, Jonir foi levado por conhecidos ao hospital, já com quadro clínico grave depois de ser encontrado incociente em sua casa.

Ainda de acordo com as fontes próximas do artista, devido a gravidade das lesões no rosto, Jonir Figueiredo deve passar por processo cirugico de coágulo no cérebro.

O caso repercutiu entre os artistas de Mato Grosso do Sul, que compartilharam mensagens com pedidos de ajuda via PIX para arcar a realização de uma cirurgia em Jonir. “Cirurgia urgente: A espera da cirurgia do coágulo no cérebro”, diz a mensagem seguida do número de PIX: 10388109149.

CARREIRA

Corumbaense, Jonir Benedito de Figueiredo é bacharel em educação artística pela faculdade Unidas de Marília-SP e atua há mais de 50 anos em Mato Grosso do Sul, tendo se tornado um dos principais artistas plásticos no Brasil e no exterior.

Jonir também trabalha como desenhista, gravador, performer cultural e técnico especializado em arte e cultura.

O artista também presidiu a Associação dos Artistas Plásticos de Mato Grosso do Sul. Seus trabalhos mais marcantes são a retratação do bioma pantaneiro e denuncia a degradação das áreas vegetadas da planície.

Expôs seus trabalhos em vários estados brasileiros e mundo afora, como no Mercosul, Japão, em cinco cidades da União Soviética, Europa e na ONU em Nova York.

Na década de 70, ganhou notoriedade com a série de obras conhecida como fase Jacarés que configurou fortemente a preocupação ambiental.

Em 1977, com a criação de Mato Grosso do Sul, a busca por uma identidade cultural própria do recém-formado estado inspirou a formação do Movimento Cultural Guaicuru, coletivo artístico do qual foi um dos idealizadores.