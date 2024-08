Asfalto da BR-163 cede, mas tráfego continua em meia pista

MATO GROSSO DO SUL

Ao todo são 21 maquinários e 80 homens da CCRMS Via trabalhando 24 horas, com revezamento de turnos

Apesar da queda de parte da rodovia, o tráfego seguiu na rodovia com trânsito meia pista Marcelo Victor/Correio do Estado

Após a um trecho da rodovia BR-163 solapar - na altura do quilômetro 500 - os trabalhos de recuperação na pista já começaram com a chegada de técnicos e operários, com a previsão inicial de que essas obras durem até no máximo 15 dias.

Isso porque a missão, desde as primeiras horas da manhã, no trecho solapado é: estabilizar a área para que os técnicos e operários tenham condições adequadas para executar os serviços de recuperação da rodovia, que tem previsão máxima de durar dois meses.

Assim, esse trecho da rodovia ganhou provisoriamente um caminho alternativo, porém, não para desvio do trânsito, mas para que as máquinas alcancem a região do buraco, causado pela força da lâmina d'água gerada com a ruptura da represa do Nasa Park.

Conforme noticiado na manhã de hoje (21), apesar da queda de parte da rodovia, o tráfego seguiu na rodovia com trânsito meia pista, o que ocasionou um congestionamento de 5km exatos na BR-163 até o local do buraco, como apurou equipe in loco.

Para quem segue pela rodovia, esse congestionamento começa no KM 496 da BR 163, com os caminhões sendo predominantes entre os veículos parados.

Essa cratera gerada no km-500 da BR-163, como apurou equipe do Correio do Estado, tem cerca de 20 metros, com várias rachaduras ao redor, sendo a borda de "lago de água barrenta" deixada após a passagem da água.

O cenário antes familiar, com hortas e plantações diversas que se misturavam com a fauna de porcos e galinhas, hoje dá lugar à lama; rochas; terra e mato seco, um rastro de destruição que encobre e suja também o asfalto.

Conforme equipe, ao todo são 21 maquinários e 80 homens da CCRMS Via trabalhando 24 horas, com revezamento de turnos.

Relembre

Ainda nas primeiras horas da manhã de ontem imagens "inundavam" as redes sociais, mostrando um primeiro capítulo de destruição após rompimento da represa privada da empresa Nasa Park Empreendimentos Ltda., não demorando muito para a lâmina d'água chegar à BR.

Nessa novela, ainda na tarde de ontem o Corpo de Bombeiros apontou que o condomínio Nasa Park (Empreendimentos Ltda.) em Jaraguari, estava com o certificado de vistoria desatualizado.

Do outro lado, a empresa já emitiu nota afirmando que "operava conforme as regras", alegando tanto que possuía aval não só do Corpo de Bombeiros como também do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

