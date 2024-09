Assaltante do 'Novo Cangaço' é preso após roubo de R$ 23 mil na fronteira

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um assaltante envolvido em uma operação do estilo "Novo Cangaço" em 2013, no município de Antônio João, a 280 quilômetros de Campo Grande, foi preso na tarde desta quinta-feira (19) pelos agentes do GARRAS (Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) após roubar R$ 23 mil de uma agência bancária em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.

Segundo informações da polícia, o assalto que deixou os moradores do município de Ponta Porã perplexos, iniciaram logo após o roubo de um malote contendo R$ 23,8 mil. A Polícia Civil teve acesso às câmeras de segurança da agência bancária e de estabelecimentos comerciais. Com a ajuda de depoimentos de testemunhas, constataram que, no dia do crime, um veículo de cor branca havia deixado um dos criminosos nas proximidades do local. Esse autor, ao desembarcar, abordou a vítima, anunciou o assalto com uma arma de fogo em punho e ordenou a entrega do malote contendo o dinheiro.

Diante das informações, as equipes de investigação conseguiram localizar o veículo usado no crime e chegaram até o proprietário, que teve participação direta no assalto. A partir dessa identificação, foi solicitada judicialmente a prisão do autor de 43 anos, assim como a expedição de um mandado de busca e apreensão em sua residência, ambos devidamente cumpridos pela Polícia Civil na tarde de ontem (19).

Conhecido na região como “Piroca”, ele possui antecedentes criminais e é um dos autores do assalto a banco ocorrido em 2013 na cidade de Antônio João, a 57 quilômetros de Ponta Porã, em uma ação que ficou conhecida como “Novo Cangaço”. A equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã continua com as investigações para prender o restante do grupo criminoso.

Fotos: Brasiguaio News

Assine o Correio do Estado.