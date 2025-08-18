Assassino de garota de programa indígena é preso 6 anos após o crime

Nicolas na noite do crime, em 22 de junho de 2019 - Divulgação

Foi preso na manhã de hoje (18), Nicolas de Jesus Batista, de 28 anos, condenado pelo feminicídio de Eronilda Gabriel Mendonça, garota de programa indígena morta em janeiro de 2019.

Policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) obtiveram a informação de que Nicolas estaria escondido na região do bairro Monte Castelo. Sendo assim, deslocaram até o endereço e após monitoramento da residência, conseguiram prender o investigado quando saía do local.

Relembre o caso

Nicolas, na época com 22 anos, disparou com uma arma de fogo contra Eronilda na noite de 22 de janeiro de 2019, na Rua Imburus, esquina com Avenida Lúdio Coelho, no bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande.

Após os disparos, Nicolas deixou o local em um veículo Chevrolet, de cor prata. A vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.

Eronilda morreu dois dias após o crime, na noite de 24 de janeiro de 2019, aos 34 anos, marcando o segundo feminicídio do ano. A morte ocorreu depois de ela passar por uma cirurgia e ter complicações em seu quadro clínico.

A motivação do crime, conforme confessou Nicolas, foi ter sido chamado de 'viado' e de 'frouxo' por Eronilda. Ele e a vítima estariam 'dando uma volta' em seu carro quando começaram a discutir por ciúmes, conforme relatou à polícia.

Condenação

Em junho de 2021, durante audiência da 1ª Vara do Tribunal do Juri, o juiz Carlos Alberto Garcete definiu a sentença que condenou Nicolas de Jesus Batista a 14 anos de reclusão e mais multa pelo assassinato da indígena Eronilda Gabriel Mendonça.

A pena de 12 anos é pelo homicídio e outros dois, por porte ilegal de arma de fogo.

Na época do crime, Nicolas já respondia por outro caso de violência contra a mulher.

