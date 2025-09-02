Assessor parlamentar morre em acidente entre moto e carro no centro

Acidente com morte no Centro de Campo Grande - Paulo Ribas

Wagner de Souza Pereira, de 61 anos, morreu em acidente entre moto e carro, na manhã desta terça-feira (2), no cruzamento das ruas 15 de novembro x Bahia, centro, em Campo Grande.

Vagner era assessor parlamentar do vereador Epaminondas Vicente Silva Neto, conhecido como Papy (PSDB), presidente a Câmara Municipal de Vereadores.

Os vereadores fizeram um minuto de silêncio, na sessão ordinária desta terça-feira (2), em respeito à memoria do servidor.

Conforme apurado pela reportagem, Vagner conduzia a moto na rua 15 de novembro, quando o motorista de uma caminhonete furou o sinal vermelho e atingiu a moto.

O semáforo estava amarelo para a caminhonete e tinha acabado de abrir para a motocicleta. O motorista da caminhonete aproveitou o embalo do sinal amarelo, mas, o outro sinal já tinha aberto (verde), momento em que houve a colisão.

A moto colidiu na lateral do carro e foi parar debaixo de outro veículo que estava estacionado. O motociclista chegou a ser reanimado pelas equipes de socorro, mas faleceu no local.

Câmera de segurança flagrou o momento do acidente. Veja

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para efetuar os procedimentos de praxe.

O trecho entre a 7 de Setembro e a 15 de novembro foi interditado para trabalho da perícia. O acidente aconteceu por volta de 9 horas e até o fechamento desta reportagem, às 11h25min, a via ainda seguia interditada para remoção do corpo.

A Câmara Municipal de Campo Grande emitiu nota de pesar pelo falecimento do servidor.

“A Câmara Municipal de Campo Grande manifesta profundo pesar pelo falecimento do servidor Wagner de Souza Pereira, ocorrido na manhã desta terça-feira (2), em decorrência de acidente automobilístico na Capital. A Câmara manifesta suas condolências aos familiares e amigos, desejando força para enfrentar este momento de dor”.