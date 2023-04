Assoreado, Lago do Amor receberá novo vertedouro para reduzir transbordamentos

Depois das fortes chuvas de sexta-feira, o solapamento da barragem do Lago do Amor aumentou novamente - Neri Kaspary

Sem previsão para desassoreamento do Lago do Amor, o que seria fundamental para reduzir os transbordamento, a prefeitura de Campo Grande vai instalar um novo vertedouro e assim aumentar a capacidade de vazão toda vez que o nível da água subir muito, segundo o secretário municipal de obras, Domingos Sahib Neto.

Nesta sexta-feira, em decorrência de uma forte chuva, que chegou a 80 milímetros na região da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em apenas uma hora, o lago voltou a transbordar e o trânsito da Avenida Filinto Müler ficou interditado por cerca de 90 minutos.

E por conta disso, o solapamento da barragem, que começou no dia 4 de janeiro, voltou a aumentar. Mas, para o secretário, os desmoronamentos desta sexta-feira não terão impacto nenhum na obra de reparação, cujo início continua previsto para esta segunda-feira, ao custo de R$ 3,8 milhões. “Aquilo que caiu ontem já estava comprometido, então, o cronograma, o custo e o prazo para conclusão estão mantidos”, afirmou o secretário na manhã deste sábado.

Porém, se o lago não for desassoreado, os transbordamentos provavelmente vão continuar e a represa poderá volta a ceder no futuro, admite o secretário. Por isso, além de o dinheiro ser usado para reconstrução da barragem, parte dos R$ 3,8 milhões serão utilizados para instalar uma espécie de “ladrão” para aumentar a vazão da água quando ela atingir determinada altura e desta forma evitar os constantes transbordamentos. Só neste ano já foram pelo menos três.

O secretário, porém, não soube especificar qual será a capacidade de vazão deste novo vertedouro e nem garantiu que isso resolverá o problema em definitivo. E, para aumentar a capacidade de vazão terá de ser instalada nova tubulação sob a barragem e para que isso seja possível será necessário interditar o tráfego na região. Hoje, somente a pista sentido bairro centro está aberta ao tráfego.



ASSOREAMENTO

Um estudo do Laboratório de Hidrologia, Erosão e Sedimentos (Heros), da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e da Hidrosed Engenharia mostra que o Lago do Amor perdeu 45% da capacidade de armazenamento de água por causa do processo de assoreamento que vem enfrentando ao longo de décadas.

Conforme este estudo, em 2008 o lago tinha capacidade para armazenar 196.651 metros cúbicos de água. No ano passado, esta capacidade caiu para apenas 108.725 metros cúbicos. Uma perda de de 45% na capacidade de retenção de água.

Os córregos Cabaça e Bandeira, que nesta sexta-feira transbordaram também na avenida Costa e Silva e Rua Portuguesa (veja vídeo do caminhão desafiando o transbordamento), respectivamente, são os principais afluentes do lago e é por eles que chega a terra que assoreou o lago. Conforme o estudo do Heros, se for mantido o ritmo de crescimento do volume de sedimentos que chegam ao reservatório, que de 2008 a 2022 foi de cerca de 88 mil metros cúbicos, em 15 anos o lago estará completamente tomado pela terra.

O estudo aponta que, por dia, cerca de 0,4 tonelada de sedimentos chega ao lago. Parte disso vai embora com a água, mas 0,28 tonelada por dia de sedimentos está sendo retida.

Este levantamento, porém, não levou em consideração que praticamente todos os bairros nas cabeceiras destes dois córregos agora estão asfaltados e por isso o volume de sedimentos está menor que em anos anteriores. Por outro lado, a pavimentação também está fazendo com que a água chegue mais rapidamente ao lago e por isso ele transborda.

Se o processo de assoreamento persistir, novas regiões da Capital podem sofrer grandes impactos com as chuvas, porque o lago é um piscinão que evita alagamentos ao longo do Bandeira e do Rio Anhanduizinho.

“Como a água não fica retida aqui [no Lago do Amor], toda aquela água vai indo constantemente para baixo. Então, uma área que normalmente não seria atingida por um evento hídrico será atingida com certa frequência”, explica Leonardo Souza, doutorando em Tecnologias Ambientais da UFMS.

O secretário municipal de obras diz não ter conhecimento de nenhum projeto que esteja prevendo a retirada de parte da terra que tomou conta do lago. Mesmo assim, explica, não se pode deixar aquela barragem sem reparos, pois se os solapamentos continuarem aumentando, existe o risco de a barragem toda ruir.