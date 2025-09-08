Ataque de abelhas fere pedestres e interdita estabelecimentos no centro

Ataque de abelhas feriu pedestres, interditou uma quadra e fechou estabelecimentos, na manhã desta segunda-feira (8), na rua 26 de agosto, centro, em Campo Grande.
Duas pessoas levaram várias picadas e precisaram de atendimento médico. Corpo de Bombeiros Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreram as vítimas, que estão bem.
INSS, lojas e escritórios de advocacia, localizados entre a rua 14 de julho e Calógeras, foram interditados por conta do risco do enxame.
As abelhas moram em uma árvore oca localizada na frente do prédio do INSS e, nesta manhã, ficaram agitadas.
Segundo relatos de populares, centenas de abelhas saíram de dentro da árvore e picaram pessoas que passavam pela calçada ou desciam do ônibus.
De acordo com os bombeiros, a previsão é que o quadrilátero seja reaberto só no período da noite, quando será possível remover as abelhas dali.
“Esta é uma época em que as abelhas ficam agitadas por conta da produção de mel. De manhã, elas saem para trabalhar e de noite elas retornam. De certo por conta do barulho de ônibus e de pessoas andando na rua, elas ficaram mais agitadas que o normal”, informou o Corpo de Bombeiros.
Com isso, os trabalhadores, dos estabelecimentos em que o quadrilátero foi fechado, não poderão perderão o dia de trabalho.
Picada de abelha
O veneno da abelha é composto por enzimas, peptídeos e aminas que são tóxicos para o organismo e provocam reações alérgicas em humanos.
O choque anafilático – forma mais grave de alergia – causado pelo ferrão da abelha, pode ser fatal.
Sintomas
A picada/lesão causada pelo veneno da abelha resulta desde sintomas leves até os mais graves. Veja:
- Dor
- Inchaço no local da picada
- Náusea
- Alergia
- Dificuldade para respirar
- Inchaço da língua
- Perda de consciência
Cuidados
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) cita algumas recomendações caso um cidadão dê ‘de cara’ com uma colmeia. Veja:
-
Ao ficar diante de um enxame de abelhas, a pessoa deve correr em zigue-zague, pois os insetos deslocam-se juntos em linha reta
-
Se for atacado, proteja das picadas o pescoço e o rosto, com a ajuda de uma camisa ou outra vestimenta
Recomendações
O CBMMS traz uma série de cuidados e precauções para evitar áreas com abelhas. Veja:
- Use roupas claras, pois as escuras atraem abelhas;
-
Em caso de colmeia dentro de casa, acione o Corpo de Bombeiros através do número 193. Sob-hipótese alguma tente remover a colmeia caso não tenha equipamento de proteção individual próprio e em condições
-
Evite movimentos bruscos e excessivos quando próximo a colmeias
-
Não grite, pois as abelhas são atraídas por ruídos, principalmente os agudos
-
Evite operar qualquer máquina barulhenta próxima a colmeias
-
Examine a área de trabalho antes de usar equipamentos motorizados
-
Pessoas alérgicas a picada de insetos devem evitar caminhadas em áreas de mata, pois para quem é sensível ao veneno da abelha, apenas uma picada pode ser suficiente para gerar um choque anafilático
Primeiros socorros
As primeiras atitudes podem ajudar a salvar a vida de alguém que foi picado por abelhas. Veja as dicas de primeiros socorros:
-
Tire o ferrão imediatamente, pois ele continua liberando o “veneno” gradativamente após a picada
-
Lave com água e sabão
-
Aplique compressa fria com gelo
-
Aplique cremes para reduzir o desconforto
-
Caso seja algo grave, procure uma unidade de saúde mais próxima
Abelha
Abelhas são insetos voadores, artrópodes, da superfamília Apoidea, responsáveis pela polinização, ou seja, transportam o pólen de uma planta para outra.
Os insetos vivem em sociedade e têm organização de trabalho. Por exemplo, em uma colmeia, existe as operárias, zangão e rainha.
Também existem as abelhas solitárias. Ambos os tipos são importantes para o meio ambiente e se alimentam de néctar e pólen.
As abelhas produzem mel, própolis, geleia real e veneno, através do néctar recolhido de flores.