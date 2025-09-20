Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

questionamentos

Prefeitura considerava obsoleto software contratado agora por R$ 8,6 milhões

Vereador aponta irregularidades na contratação e fala até em recorrer à Justiça para exigir o cancelamento do contrato feito sem licitação

Neri Kaspary

Neri Kaspary

20/09/2025 - 18h34
Contratado pela prefeitura de Campo Grande por R$ 8,6 milhões, sem licitação, por ser o melhor e ser e único, o sistema de informática para “atualização do código fonte da Solução Integrada de Gestão Tributária Municipal”, pertencente à empresa DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais, era considerado, até recentemente, um sistema obsoleto e sem condições de uso.

E quem atestou isso foram os próprios técnicos da prefeitura que entendem do assunto e estavam fundamentando a contratação de um serviço de informática totalmente novo. 

"A Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SEFIN, diante da impossibilidade da atualização do atual sistema, das eventuais falhas de segurança, da inexistência de profissionais que operem nas linguagens dos sistemas utilizados, o que impede a implementação de novas funcionalidades, garantindo assim a integridade e a agilidade necessárias ao serviço público, optou pela atualização tecnológica".

O parágrafo acima faz parte do Termo de Referência de um pregão (160/2023) que chegou a ser aberto em 2023. Porém, a licitação  acabou sendo engavetada no meio do caminho porque denúncias que chegaram ao Tribunal de Contas apontavam que ela estava sendo direcionada para favorecer a mesma empresa que agora foi contratada. 

Naquele certame, a prefeitura estava disposta a desembolsar até R$ 13,1 milhões e três dos quatro interessados apontaram que a disputa estava sendo direcionada para que o ex-secretário de finanças, Disney de Souza Fernandes, saísse vencedor. O sistema utilizado atualmente foi vendido por ele à prefeitura há cerca de uma década.

"Se a própria SEFIN reconhecia a "impossibilidade da atualização do atual sistema" e buscava uma solução inteiramente nova, qual foi a nova avaliação técnica que, em 2025, reverteu essa conclusão, tornando a "atualização" do código fonte existente não apenas viável, mas exclusiva do fornecedor original?", questiona o ex-prefeito e vereador Nelsinho Trad (PDT).

Por conta desta e de outras supostas contradições ele cobra a rescisão do contrato e fala até em recorrer à Justiça ou ao Tribunal de Contas para tentar comprovar que existem ilegalidades no contrato com a empresa oficialmente contratada nesta sexta-feira (19).

Disney Fernandes foi secretário da pasta de finanças na administração de Juvêncio César da Fonseca, a partir de 1993, e de Alcídes Bernal, a partir de 2013.

De acordo com Marquinhos, "o parecer que agora justifica a inexigibilidade de licitação  não confronta nem refuta essas análises técnicas anteriores que afastavam a possibilidade de atualização do SGTM. Isso representa uma grave falha na instrução processual e uma inconsistência inaceitável na avaliação técnica do próprio órgão", opina o ex-prefeito. 

NECESSIDADE

Marquinhos até concorda com a necessidade de modernização do sistema de informática utilizado para cobrança de impostas. Porém, discorda da dispensa da licitação na contratação da empresa. 

De acordo com ele, em 2017, quando ainda era prefeito, estudos chegaram a ser feitos neste sentido e os quatro servidores responsáveis por estes levantamentos apontarm a existência de uma série de empresas capacitadas e interessadas para vender o serviço. 

E, foram estes mesmos quatro servidores que em 2023 elaboraram os laudos técnicos apontando a necessidade de abertura de licitação com ampla concorrência. Agora, porém, estes mesmos técnicos chegaram à conclusão de que somente a empresa do ex-secretário têm condições de modernizar o serviço. 

Isso "levanta sérias dúvidas sobre a imparcialidade e a consistência das avaliações técnicas e administrativas. Esses servidores tinham conhecimento da capacidade do mercado em oferecer soluções competitivas. É   inaceitável que a administração apresente uma justificativa de exclusividade sem um histórico coerente de avaliações técnicas de seus próprios agentes", diz o vereador. 

Outra suposta irregularidade apontada por Marquinhos na documentação que levou à assinatura do contrato que garantirá R$ 8.628.864,00 anuais à empresa de Disney Fernades é uma exigência para que ela mesma fizesse uma "declaração de que é detentora legítima dos direitos de propriedade intelectual (código-fonte e documentação técnica) do objeto, comprovando a exclusividade na prestação dos serviços de atualização, customização e evolução tecnológica da solução". 

Declaração como esta, segundo o ex-prefeito, deveria ser emitida por uma outra empresa, conforme determina a legislação.

De acordo com o ex-prefeito, "a Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022, que rege as contratações de TIC, é clara em seu Art. 5º, inciso XII: "É vedado... aceitar autodeclarações de exclusividade, ou seja, cartas ou declarações emitidas pela empresa proponente afirmando que seu próprio produto é exclusivo no mercado". 

Ou seja, dá a entender o ex-prefeito, fazer a autodeclaração de exclusividade é o equivalente ao dono de time de futebol ser o árbitro de uma partida. É muito improvável que ele perca um jogo que vale R$ 8,6 milhões.

VALIDADE 

O contrato tem validade de 12 meses e foi assinado pela secretária municipal de finanças, Márcia Helena Hokama, pelo diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, Leandro Elias Basmage Pinheiro Machado e pelo proprietário da empresa DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Ltda, Disney de Souza Fernandes. 

No dia 12 de setembro, quando a prefeita Adriane Lopes oficializou a contratação e a dispensa da licitação, a publicação informou que o contrato de agora previa, além da atualização do código fonte, “serviços de implantação, treinamento e manutenção”. 
 

DRAMA CRÔNICO

"Mula" do narcotráfico morre intoxicada dentro de ônibus em MS

Cápsulas de cocaína no estômago se romperam e boliviana de 25 anos morreu vítima de overdose na MS-040. Perícia encontrou 78 cápsulas de cocaína intactas

20/09/2025 14h34

Perícia encontrou quase um quilo de cocaína nas cápsulas que permaneceram intactas no estômago da mulher boliviana

Perícia encontrou quase um quilo de cocaína nas cápsulas que permaneceram intactas no estômago da mulher boliviana Cenário MS

A boliviana Miguelina Puya Janko, de 25 anos, morreu intoxicada em decorrência do rompimentos de cápsulas de cocaína que traficava dentro do seu estômago. Ela estava em um ônibus que saiu de Corumbá e sofreu uma série de convulsões quando o veículo trafegava pela MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo. 

A morte ocorreu na madrugada deste sábado e, segundo a polícia local, a mulher já chegou morta à delegacia, para onde voi levada pelo motorista do ônibus. O trecho entre Campo Grande e Santa Rita do Parto tem 240 quilômetros sem nenhuma possibilidade de prestar socorro à mulher.

No trajego existem cinco pontos de conexão à internet. Porém, a espera por uma ambulância demoraria mais do que levá-la a um hospital mais próximo. 

De acorco com informações do site Cenário MS, o ônibus da empresa Transjunhas transportava turistas da Bolívia para a capital paulista para fazer compras. Por volta de meia-noite, quando o veículo estava a cerca de 120 quilômetros de Santa Rita do Pardo, Miguelina começou sofrer convulsões.

O motorista foi avisado e tentou acelerar para buscar ajuda, mas um pneu do ônibus estourou no trajeto, atrasando a chegada à cidade. O veículo só conseguiu chegar a Santa Rita do Pardo por volta das 2h20 da madrugada, parando em frente à Delegacia de Polícia Civil para comunicar o ocorrido.

A análise inicial indicou que a mulher apresentava rigidez cadavérica e pupilas não reativas, sugerindo que a morte teria ocorrido cerca de duas horas antes da chegada da equipe de resgate.

Perícia encontrou quase um quilo de cocaína nas cápsulas que permaneceram intactas no estômago da mulher bolivianaMiguelina faria 26 anos no próximo dia 27 e estava a caminho de São Paulo (foto: Cenário MS)

Miguelina não possuía registros no Brasil e em depoimento, o motorista e outros passageiros informaram não conhecer a vítima. Relataram apenas que ela foi a última a embarcar em Corumbá, portando somente bagagens de mão. 

A boliviana passou por perícia em Bataguassu, cidade a cerca de 70 quilômetros onde foi constatada a morte e em seu estômago os peritos encontraram 78 cápsulas de cocaína intactacas, que somaram otalizando 955 gramas de entorpecewnte, segundo o site Cenário MS. A perícia não informou quantas se romperam. 

crime ambiental e de corrupção

Presídio Federal de Campo Grande recebe chefes das fraudes na mineração

Conforme a Polícia Federal, três cabeças do esquema bilionário foram transferidos no começo da tarde de Belo Horizonte para MS

20/09/2025 13h48

Esta é a primeira vez que o presídio federal de Campo Grande, que é de segurança máxima, abriga suspeitos e elo como crimes ambientais

Esta é a primeira vez que o presídio federal de Campo Grande, que é de segurança máxima, abriga suspeitos e elo como crimes ambientais

Três supostos chefes do esquema de fraudes milionárias na mineração foram transferidos de Belo Horizonte para o Presídio Federal de Campo Grande no começo da tarde deste sábado (20). Eles foram presos pela Polícia Federal durante a Operação Rejeito, deflagrada na última quarta-feira (17) em Minas Gerais.

A investigação desvendou uma organização criminosa que atuava na liberação de licenças ambientais fraudulentas para exploração mineral. O esquema envolvia pagamentos de propina com participação de empresas de fachada e "laranjas", servidores públicos e empresários. O diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM), Caio Mario Seabra, estava entre os presos.

Segundo a PF, foram transferidos para o presídio de segurança máxima da capital sul-mato-grossense três dos chefes do esquema: Alan Cavalcante do Nascimento, apontado como chefe do grupo criminoso.

Além dele, a PF transferiu João Alberto Paixão Lages, sócio de empresa e articulador do esquema, e Helder Adriano de Freitas, apontado como articulador com servidores públicos e representantes de órgãos ambientais para manipular processos de licenciamento.

Conforme informações do G1 de Belo Horizonte, o avião com os presos deixou o Aeroporto da Pampulha, na capital de Minas Gerais,  por volta de 13 horas no horário local. 

Na quinta-feira, a operação prendeu 16 pessoas por participação no esquema. Os crimes investigados incluem organização criminosa, corrupção ativa e passiva, e lavagem de dinheiro, além de crimes ambientais e contra a ordem econômica.

De acordo com autoridades, esta é a primeira vez na história que a Justiça autoriza a transferência de presos ligados a crimes ambientais para um presídio federal de segurança máxima.

Inaugurado em dezembro de 2006, o presídio federal de Campo Grande tem capacidade para 208 detentos e desde a inauguraçao abrigou alguns dos mais conhecidos criminosos do país, como Fernandinho Beira-Mar, comendador Arcanho, Elias Maluco, os irmãos Brazão e uma infinidade de outros. 

GOVERNO ZEMA

O esquema revelado pela Operação Rejeito movimentou cifras bilionárias. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 1,5 bilhão ligado aos envolvidos nas fraudes. A investigação atingiu diretamente o alto escalão do governo Romeu Zema (Novo).

Pelo menos quatro dirigentes de órgãos ambientais e de patrimônio estaduais foram exonerados ou afastados dos cargos após serem citados nas investigações.

Na quinta-feira (18), Romeu Zema disse que a Controladoria Geral do Estado (CGE) já suspeitava da organização criminosa e que espera uma "punição exemplar" aos envolvidos.

"Estamos dando todo apoio às investigações. Já havia suspeita por parte da Controladoria Geral do Estado, que já estava fazendo diversas averiguações. E eu espero que haja uma punição exemplar para aqueles que realmente estejam envolvidos em qualquer ato ilegal", afirmou.

Em nota, o governo de Minas afirmou que "não compactua com desvios de conduta de servidores" e que está tomando todas as medidas administrativas cabíveis, incluindo a exoneração e afastamento dos envolvidos.

