Cidades

MANIFESTAÇÃO

Ato por anistia em Campo Grande tem recado de Michelle Bolsonaro

Grupo se reuniu por mais de uma hora com orações, abaixo-assinado e cartazes, pedindo também o impeachmeant de Alexandre de Moraes

Glaucea Vaccari e Felipe Machado

Glaucea Vaccari e Felipe Machado

07/09/2025 - 18h22
Manifestantes ocuparam parte da Avenida Afonso Pena, na tarde deste domingo (7), em ato que pede anistia que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vestidos de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos, o grupo também pediu o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes e recebeu um recado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro.

O áudio de Michele Bolsonaro foi reproduzido aos manifestantes em um trio elétrico. A ex-primeira-dama inicia falando que é um consolo saber que os sul-mato-grossenses se reuniram no 7 de setembro "clamando por justiça e liberdade".

O ato começou por volta das 16h, com o hino nacional e uma oração, em frente ao Bioparque Pantanal. A manifestação foi pacífica, sem interdição de ruas e, até a publicação desta reportagem, não foi divulgada a estimativa de público.

A mensagem de Michele foi reproduzida após a oração. 

"Em 2022, mais de 1 milhão de pessoas ouviram meu marido em Brasília, na comemoração histórica do bicentenário de Guiné-Bissau. Hoje, por perseguição e injustiça, ele não pode falar, mas nós falaremos por ele até que essa tirania e perseguição sejam vencidas", disse Michele Bolsonaro, no áudio.

Ela prossegue falando por cerca de quatro minutos, falando também sobre o julgamento de Jair Bolsonaro e outros aliados no STF, chamando de "peça teatral", e criticando as eleições, que seria "nada transparentes" e o governo de "ditadura".

"Nós confiamos em Deus. Todos que zombam do povo, defendem ditadores e terroristas, roubam dinheiro público e atacam Israel, serão derrotados, e os juízes injustos também. Eu conheço meu marido, meu galego de olhos azuis", conclui.

Ato por anistia

Políticos da direita e os demais manifestantes pedem que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), coloque o projeto de anistia em votação e que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), dê andamento ao processo de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes, além de pedirem contagem pública de votos.

Dentre os políticos, estavam presentes o deputado estadual João Henrique Catan, os vereadores André Salineiro e Ana Portela, e os deputados federais Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira, todos do PL.

Entre os participantes do ato estava o Carlos Eduardo Mubarack, de 68 anos, que afirmou que Bolsonaro trouxe de volta o patriotismo, o amor a pátria, família e a bandeira, mas defende que o movimento não é apenas a favor do ex-presidente, mas de todos os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

"Isso tudo que está acontecendo não é uma justiça, só tem um lado, o lado deles tudo pode, o outro lado nada pode, tudo que tem que ser punido. Não existe golpe, uma senhora com a bíblia na mão, um batom, só se matar com a bíblia na cabeça, não é possível. A luta não é pelo Bolsonaro, estamos aqui pelas pessoas que estão presas e quase morrendo, é pelo nosso futuro, não podemos entregar nossas crianças nas mãos de ideologias, temos que continuar lutando pela liberdade, pela família e pelo País", disse.

Apesar de defender o patriotismo, ele afirma que há muitas bandeiras dos Estados Unidos porque o presidente americano Donald Trump é a "tábua de salvação dos brasileiros".

"Os Estados Unidos sempre foram aliados com o Brasil, mas quando a esquerda assumiu lá, eles ajudaram a esquerda aqui a ganhar as eleições, e porque agora o Trump não pode nos ajudar a mudar essa situação, é pela nossa liberdade de expressão", afirmou.

Ao contrário da maioria dos presentes, Thiago Zod, de 38 anos, disse afirma ser contra a anistia, mas defende que as penas aos envolvidos sejam mais brandas. Ele também critica o ministro Alexandre de Moraes.

"Estamos aqui por Justiça que nós não temos nesse País, infelizmente alegam que aplicamos um golpe, mas para mim foi uma baderna. Quem badernou merece mesmo ser preso, mas não pegar 17 anos de cadeia, no máximo limpar chão, limpar escola, fazer comida para sem-teto, mas anistia eu acho muito surreal, sou contra", disse.

Ele acrescenta que a responsabilização deve ser por vandalismo e não por golpe e conclui que acredita que Jair Bolsonaro não está envolvido.

"Tem responsabilidade de se acovardar, de não recuar as pessoas, se ele dissesse 'perdemos, mas bola pra frente, ano que vem vamos tentar de novo', aí beleza, mas ele se omitiu, ficou ressentido que perdeu para o Lula", disse.

No entanto, ele endossou o coro do protesto pela contagem pública de votos, mesmo acreditando não ter havido fraude nas eleições de 2022. 

O movimento também foi bom para os vendedores ambulantes, como é o caso de Ryan Weslley, 26 anos, que disse que vendeu cerca de R$ 600 em bandeiras e camisetas do Brasil e dos Estados Unidos.

UFMS

Após ser fechado por superfaturamento, RU de Três Lagoas reabre depois de nove meses

O fechamento do restaurante na UFMS Campus Três Lagoas levou a comunidade estudantil a realizar manifestações e até enfrentar processos vindos da Universidade

07/09/2025 15h30

Após ser fechado por superfaturamento, RU de Três Lagoas reabre depois de nove meses

Após ser fechado por superfaturamento, RU de Três Lagoas reabre depois de nove meses Divulgação/UFMS

Depois de sete meses fechado, o Restaurante Universitário do Campus Três Lagoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) volta a receber os alunos nesta segunda-feira (8). 

A reabertura do restaurante se deu após cinco meses de manifestações dos estudantes do campus, que desde o início do ano letivo estavam sem local para se alimentarem após o local ter sido fechado pela Polícia Federal. 

Gabriel de Oliveira, estudante de Direito da Universidade, disse ao Correio do Estado que essa é uma conquista dos estudantes com apoio de órgãos públicos. 

“Estendo meus agradecimentos ao Coletivo Paratodos, ao Levante Popular da Juventude, ao Centro Acadêmico de História e a todos ou outros pelo compromisso e pela luta incansável. Também quero deixar meus agradecimentos à ADUFMS, na pessoa da professora Kaelly e, de forma muito especial, ao mandato da deputada federal Camila Jara, representado pela Amanda Rocha, que desde o início não mediram esforços assim que souberam da ação movida pela UFMS, articularam para que a Defensoria Pública da União assumisse nossa defesa, garantindo a derrubada do interdito proibitório, a ampliação das bolsas alimentação e, por fim, a tão aguardada reabertura do RU”, agradeceu. 

Para Gabriel, a vitória é uma prova de que os estudantes podem se unir e conquistar grandes coisas. 

“Essa vitória é nossa, de todos que contribuíram na linha de frente e nos bastidores. Uma vitória coletiva que reafirma: quando nos unimos, resistimos e conquistamos”, celebrou. 

O restaurante conta, também, com uma novidade. Agora, também será oferecido café da manhã. Os valores por refeição no site da UFMS são: 

  • Estudante de graduação vulnerável: R$ 3,00;
  • Estudante de graduação não vulnerável: R$ 15,51;
  • Pós-graduando vulnerável: R$ 10,00;
  • Pós-graduando não vulnerável: R$ 15,51;
  • Servidor/Colaborador Terceirizado/Comunidade Externa: R$ 15,51
Após ser fechado por superfaturamento, RU de Três Lagoas reabre depois de nove mesesRU de Três Lagoas oferecerá café da manhã a partir de amanhã (8) 

O caso

O Restaurante havia sido fechado pela Polícia Federal após investigações apontarem que a empresa responsável estaria recebendo dinheiro em cima de alunos “fantasmas”. O contrato foi revogado, mas nenhuma licitação havia sido aberta até o início das aulas. 

Além disso, os alunos não estavam autorizados a utilizar o espaço do RU para se alimentarem, tendo que recorrer a outras alternativas, como bancos externos e até mesmo, o chão no sol quente. 

No dia 24 de fevereiro, a administração da UFMS lançou um edital para selecionar o valor de auxílio emergencial aos estudantes que fazem uso do restaurante no valor de R$300, enquanto o mesmo estivesse fechado, com apenas 160 vagas disponíveis. 

Os alunos entraram na justiça alegando que o número não correspondia à realidade. Ao todo, foram inscritos 510 alunos no edital, mas vários não haviam conseguido realizar a inscrição. 

Por essa razão, os alunos promoveram uma manifestação no mês de abril em prol de mais vagas no edital e um valor maior de auxílio. 

No entanto, antes da manifestação, a diretoria da Universidade juntamente com a diretoria de Assistência Estudantil convocou uma reunião com os acadêmicos para discutir os problemas. Na discussão, a administração comunicou que seriam disponibilizadas salas para que os alunos fizessem suas refeições.

Logo após a reunião, um novo edital foi publicado, aumentando para 354 o número de aprovados a receberem o auxílio emergencial alimentar. 

Mesmo assim, a manifestação estudantil aconteceu, o que levou a UFMS a entrar com uma ação contra os estudantes, com intimação a nomes específicos e multa diária de R$5 mil para cada manifestantes que adentrar e ocupar as instalações do restaurante, sendo categorizado como crime de desobediência, com a possibilidade de causar dano ao patrimônio e invasão ao “local do crime”, que contém provas de infrações administrativas e criminais aguardando a conclusão da investigação policial. 

Um dos estudantes afirmou ao Correio do Estado que o documento era um “um ato claro de intimidação ao corpo estudantil que só está tentando condições mínimas e resolução de um problema que não foi culpa dos alunos”, além de certificar que nenhum aluno teria nenhuma intenção de invadir o RU e não houve nenhuma tentativa.

A Defensoria Pública foi acionada através da Deputada Camila Jara, que derrubou a decisão da Universidade e ainda entrou com ação para que a UFMS aumentasse o número de vagas do auxílio emergencial e aumentasse o valor para R$660 mensais, além de garantir o fornecimento de alimentação aos grupos de maior vulnerabilidade enquanto o restaurante estivesse fechado. 


 

Cidades

Homem que executou desafeto e tentou matar policial é condenado a 24 anos

Acusado matou homem em via pública por vingança e atentou contra policial que passava pelo local no momento, em Campo Grande

07/09/2025 15h00

Julgamento foi realizado no dia 4 de setembro

Julgamento foi realizado no dia 4 de setembro FOTO: Divulgação TJMS

Eriton Amaral de Souza foi condenado a 24 anos e 9 meses de prisão, em regime fechado, por executar Matheus Pompeu Dias e tentar matar um policial que passava pelo local no momento. O crime aconteceu em março de 2024 e o julgamento foi realizado na última quinta-feira (4), pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

Segundo consta na denúncia, no dia 21 de março de 2024, Eriton surpreendeu a vítima, que estava dentro de um carro, e efetuou vários tiros, no Jardim Montevideo, em frente a Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul.

O assassinato teria sido motivado por vingança, devido a um suposto atentado da vítima em relação ao acusado. Ambos eram ex-presidiários e a desavença entre eles teria começado no período em que cumpriram pena.

No dia do crime, um policial à paisana passava pelo local no momento e abordou o acusado, que tentou fugir e foi perseguido. Durante a perseguição, o acusado atirou contra o policial, que não foi atingido.

No julgamento, o Ministério Público destacou os antecedentes criminais e a reincidência do réu como fatores a serem considerados na fixação da pena.

A defesa, por sua vez, sustentou teses de diminuição de pena por violenta emoção, legítima defesa putativa, exclusão de qualificadoras e absolvição em relação aos delitos de porte ilegal de arma de fogo e adulteração de veículo, alegando ausência de provas ou aplicação do princípio da consunção.  
 
O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria dos delitos, confirmando a prática de homicídio qualificado, tentativa de homicídio simples, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo. 

Ao fixar a pena, o juiz Carlos Alberto Garcete, que presidiu a sessão, aplicou o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, resultando na soma das penas.

Desta forma, o acusado foi condenado a 24 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 22 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.  

