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Auditoria da CGU revela falta de equipes e de estrutura em programa de saúde bucal

Relatório aponta que equipes estão desfalcadas por atestados médicos e que equipamentos nem sempre funcionam

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

21/09/2026 - 08h10
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Uma auditoria realizada no ano passado pela Controladoria-Geral da União (CGU) sobre o andamento do programa Brasil Sorridente em Campo Grande descobriu dois problemas principais que impedem que a medida seja plenamente executada na Capital: falta de infraestrutura das unidades onde o projeto é desenvolvido; e equipes desfalcadas de profissionais.

Conforme o documento, a auditoria foi realizada no período de 21 de fevereiro a 9 de abril de 2025. Em Campo Grande, são 78 unidades básicas de saúde, onde estão cadastradas e habilitadas 167 Equipes de Saúde Bucal (eSB) no Ministério da Saúde para atuar no programa. Foram escolhidas 12 unidades, nas quais atuam 30 equipes para realizar a auditoria por meio de amostragem.

Segundo e relatório, porém, parte dos problemas apontados começa pelas equipes. “Ressalta-se que há um alto índice de atestados nas equipes selecionadas, havendo, pelo menos, três odontólogos afastados, no período avaliado, deixando as equipes de três unidades incompletas (eSB Iracy Coelho, eSB Parque do Sol e eSB Nova Bahia)”, diz o relatório.

“A análise realizada indica que a jornada de trabalho dos cirurgiões-dentistas registrados no [sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde] CNES, no âmbito do Programa Brasil Sorridente, está, em geral, compatível com a carga horária contratada. Contudo, duas situações comprometem parcialmente a efetividade dos serviços prestados: (i) a frequência de afastamentos por atestados médicos, que resulta em equipes incompletas e sobrecarga dos profissionais remanescentes; e (ii) problemas estruturais e operacionais, como compressor odontológico inoperante e salas em reforma, que exigem a realocação temporária de profissionais para outras unidades e dificultam o alcance das metas de tratamentos finalizados”, relata a CGU.

A Controladoria-Geral ainda afirma que esta falta de profissionais acarreta um número de equipes “insuficiente para realizar os atendimentos, reduzindo a oferta de vagas para novos procedimentos. Por fim, limitam a efetividade do programa, pois os pacientes ficam sem tratamento ou têm seu caso agravado, sendo obrigados, muitas vezes, a pagarem pelo tratamento na rede privada”.

Ainda segundo o relatório, no momento da vistoria, em 6 unidades das 12 unidades acompanhadas, ou seja, metade, os compressores estavam inoperantes, “impossibilitando o uso de peças de mão, como micromotor, contra-ângulo e caneta de alta rotação”.

* Saiba 

Entre os problemas apontados, a equipe de auditoria da CGU apontou que há uma demora para atendimento nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) e que não há transparência das filas, que eram geridas pelo Sistema de Regulação (Sisreg) – que está em migração para o e-SUS.

Esse problema, relata a CGU, levou à suspensão parcial dos atendimentos e à necessidade de deslocamento dos profissionais para outras unidades, “prejudicando o cumprimento da meta de tratamentos completos mensais e a efetiva execução do Programa”.

Em conversa com os profissionais que atuam nas equipes, segundo o relatório, todos apontaram ausência de manutenção preventiva dos equipamentos, sendo realizada apenas a manutenção corretiva, “considerada ineficiente diante da escassez de técnicos e da falta de peças de reposição”. Em alguns casos, os equipamentos seguem estragados por um longo período.

Outro ponto abordado pelo relatório é em relação ao acesso de pessoas com deficiência aos prédios onde o programa é realizado e também à agenda para essas pessoas.

Conforme o relatório, além de não dispor de uma quantidade de horas especificada no programa para atender pessoas com necessidades especiais, os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), onde são realizados atendimentos mais complexos do que nas unidades de saúde, não são adaptados para esse público.

A auditoria também encontrou relatos recorrentes de insumos em falta ou de qualidade inferior, “como fio de sutura, kits de resina com tonalidades inadequadas e ionômero de vidro”. 

CRIME

Motorista 'sai no soco' após homem apedrejar caminhão de lixo por ciúmes da ex

Suspeito teria usado um machado para ameaçar trabalhador e, em seguida, arremessado uma pedra contra o para-brisa do veículo de coleta

21/09/2026 09h45

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Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Um homem foi preso após ameaçar um motorista da Solurb e danificar um veículo utilizado na coleta de resíduos, em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, no local, o motorista relatou que trabalhava na coleta de resíduos quando foi abordado por um homem. Segundo o trabalhador, o suspeito passou a ameaçá-lo utilizando um machado. Em seguida, teria pegado uma pedra e arremessado contra o para-brisa do veículo da empresa, provocando danos.

O homem permaneceu nas proximidades e foi localizado pelos policiais. Conforme o registro da ocorrência, ele admitiu ter arremessado a pedra e feito ameaças contra o motorista.

À polícia, o suspeito alegou que teria agido por ciúmes. Segundo sua versão, o funcionário da empresa teria pedido água na residência de sua companheira e estaria mantendo um relacionamento com ela. A alegação consta apenas no relato apresentado pelo suspeito.

Durante a checagem, os policiais verificaram que havia uma medida protetiva de urgência em vigor contra o homem, tendo a companheira como beneficiária.

A mulher confirmou a existência da medida, mas informou que o suspeito comparecia algumas vezes à residência de forma pacífica. Ela também relatou que ele havia passado a noite anterior no imóvel com seu consentimento, saído pela manhã e retornado pouco antes da chegada da polícia.

Por causa da medida protetiva, os dois foram encaminhados inicialmente à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde a situação foi analisada. Na ocasião, não houve prisão em flagrante pelo eventual descumprimento da medida.

Posteriormente, os envolvidos foram encaminhados à Depac/Cepol para continuidade dos procedimentos relacionados à ameaça e ao dano ao veículo.

Na delegacia, o motorista informou que não desejava representar criminalmente contra o suspeito. Após a análise dos fatos, porém, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do homem.

O suspeito também alegou ter sido agredido pelo motorista durante a confusão, mas, segundo o registro policial, não apresentava lesões aparentes.

A Polícia Civil determinou ainda a realização de perícia no veículo danificado. O automóvel foi levado ao pátio da Solurb, onde ficará à disposição dos peritos. A pedra que teria sido utilizada para atingir o para-brisa também foi recolhida.

Aniversário

Corumbá comemora 248 anos nesta segunda-feira com desfile cívico e shows

72 instituições vão desfilar no aniversário da Cidade Branca; samba vai agitar a noite

21/09/2026 09h15

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Desfile Cívico no aniversário de Corumbá

Desfile Cívico no aniversário de Corumbá Ayrton Benites/Arquio PMC

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Corumbá celebra 248 anos nesta segunda-feira, 21 de setembro. O município foi fundado em 20 de setembro de 1778. É feriado na cidade.

Está localizado na região Oeste de Mato Grosso do Sul, a 416 quilômetros de Campo Grande e a 12 quilômetros da fronteira com a Bolívia.

Está “colada” com o município de Ladário, a apenas 6 quilômetros de distância.

Corumbá tem grande importância econômica para Mato Grosso do Sul principalmente por mineração, turismo e pecuária.

Prefeito, doutor Gabriel, parabenizou o município pelo seu aniversário.

“Tem lugares que a gente conhece e tem lugares que a gente carrega no coração. Corumbá é assim, é o rio que viu tantas histórias passarem, é o Pantanal que nos ensinou a ser forte, é a rua da infância, o abraço da família, o jeito único da nossa gente. São 248 anos de uma história construída por muitas mãos, muitos sonhos e acima de tudo por um povo que nunca deixou de acreditar. Hoje eu só quero dizer: que orgulho cuidar dessa terra, que orgulho fazer parte desta história. Parabéns Corumbá, 248 anos! Que venham muitos outros capítulos dessa história! Viva Corumbá!”, celebrou o prefeito em suas redes sociais.

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO

Corumbá está celebrando aniversário em grande estilo, com desfile cívico e shows.

DESFILE: terá a presença de 72 instituições, entre militares, escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino, universidades, entidades culturais e sociais, clubes e organizações da sociedade civil. A concentração ocorre às 14h e o desfile terá início às 16h na avenida General Rondon.

SETOR 1 - Forças de Segurança e Forças Armadas

  • Forças Armadas, Segurança Pública e veículos motorizados
  • Comando do 6º Distrito Naval – Marinha do Brasil
  • Exército Brasileiro
  • Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Corumbá
  • Veículos Militares Motorizados – Marinha do Brasil
  • Veículos Militares Motorizados – Exército Brasileiro
  • 3º Grupamento de Bombeiros Militar
  • Polícia Militar Ambiental – 2ª Cia/1º BPMA/CPA – Veículos Militares Motorizados
  • Polícia Penal – Veículos Militares Motorizados
  • Unidade Regional de Perícia e Identificação de Corumbá (URPIC) – Veículos Militares Motorizados
  • Guarda Municipal – Veículos Militares Motorizados
  • Insanos Moto Clube – Divisão Corumbá

SETOR 2

  • Instituto Novo Olhar
  • Escola Municipal José de Souza Damy e Extensão
  • Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Câmpus Corumbá
  • Banda de Música Municipal Manoel Florêncio – Academia de Música Municipal Manoel Florêncio
  • Escola de Governo
  • Associação dos Aposentados, Pensionistas e Pessoas Idosas de Ladário (AAPPIL)
  • APAE Corumbá
  • Pastoral da Criança
  • Projeto Sorriso de Criança – ACEBOS

SETOR 3 – Escolas Municipais Rurais

  • Escola Municipal Rural de Educação Integral Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres e Extensões
  • Escola Municipal Rural de Educação Integral Carlos Cárcano e Extensão
  • Escola Municipal Rural de Educação Integral Paiolzinho
  • Escola Municipal Rural de Educação Integral Monte Azul
  • Escola Municipal Rural de Educação Integral Eutrópia Gomes Pedroso

SETOR 4 – Centros Municipais de Educação Infantil

  • Centro Municipal de Educação Infantil Parteira Ana Gonçalves do Nascimento
  • Centro Municipal de Educação Infantil Estrelinha Verde
  • Centro Municipal de Educação Infantil Profª Eunice Ajala
  • Centro Municipal de Educação Infantil Profª Hélia da Costa Reis
  • Centro Municipal de Educação Infantil Parteira Inocência Cambará
  • Centro Municipal de Educação Infantil Parteira Maria Benvinda Rabello
  • Centro Municipal de Educação Infantil Parteira Rosa Josetti
  • Centro Municipal de Educação Infantil Profª Miriam Mendes

SETOR 5 – Rede Municipal de Ensino

  • Escola Municipal de Educação Integral Tilma Fernandes Veiga e Cemei Valódia Serra
  • Escola Municipal Prof. Djalma de Sampaio Brasil e Cemei Serv Carmo
  • Escola Municipal Ercy Cardoso e Cemei Telma da Costa Rodrigues
  • Escola Municipal Delcídio do Amaral e Extensão
  • Escola Municipal Dr. Cássio Leite de Barros

SETOR 6 – Rede Municipal de Ensino

  • Escola Municipal Almirante Tamandaré e Cemei Laida Menacho
  • Escola Municipal Fernando de Barros e Cemei Maria Candelária Leite e Extensão
  • Escola Municipal Caic Padre Ernesto Sassida e Cemei Catarina Anastácio
  • Escola Municipal Barão do Rio Branco
  • Escola Municipal Ângela Maria Pérez
  • Escola Municipal Clio Proença

SETOR 7 – Rede Municipal de Ensino

  • Escola Municipal Pedro Paulo de Medeiros
  • Escola Municipal de Educação Integral Rachid Bardauil
  • Escola Municipal Izabel Corrêa de Oliveira e Extensão
  • Escola Municipal de Educação Integral Luiz Feitosa Rodrigues
  • Escola Municipal Cyríaco Félix de Toledo

SETOR 8 – Instituições e entidades

  • UNITEPC – Universidad Privada
  • Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Câmpus do Pantanal
  • Lions Clube Corumbá
  • Capítulo Antônio Alarico Faro nº 157 da Ordem DeMolay
  • Rede Feminina de Combate ao Câncer de Corumbá e Ladário
  • PROFARP – Projeto de Fanfarra Realidades Progressivas
  • Conselho do Bem-Estar Animal de Corumbá e Ladário
  • Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Suárez
  • Lions Clube de Corumbá Pantanal

SETOR 9 – Rede Estadual e instituições

  • Escola Estadual 2 de Setembro
  • Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Pascoal Leite Dias
  • Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC)
  • Corumbaense Futebol Clube
  • Lojas GAZIN
  • Instituto da Mulher Negra do Pantanal
  • Escola Estadual Maria Leite

SETOR 10 – Rede Estadual e entidades

  • Escola Estadual Nathércia Pompeo dos Santos
  • Escola Estadual Octacílio Faustino da Silva
  • Clube de Desbravadores
  • Clube de Aventureiros
  • Escola Estadual Maria Helena Albaneze
  • Escola Estadual Dr. Gabriel Vandoni de Barros
  • Escola Estadual Dom Bosco

SHOW: O Samba vai agitar a noite em Corumbá: Grupo Bom Gosto vai se apresentar a partir das 21h30min na Praça Generoso Ponce.

HISTÓRIA

A cidade foi fundada em 20 de setembro de 1778.

Durante o século XIX, Corumbá ganhou importância devido à sua localização estratégica e ao intenso movimento comercial pelo Rio Paraguai. Um dos momentos mais marcantes de sua história ocorreu durante a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870: a cidade foi invadida e ocupada por tropas paraguaias em 1865 e posteriormente retomada pelas forças brasileiras, em 1867.

Após o conflito, Corumbá passou por um período de crescimento e se consolidou como um importante centro comercial e portuário do interior do Brasil. O transporte fluvial pelo Rio Paraguai favoreceu a chegada e a saída de mercadorias, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região.

Ao longo do século XX, a economia do município também passou a ser impulsionada pela pecuária e pela exploração de recursos minerais, especialmente o ferro e o manganês encontrados na região do Maciço do Urucum. Em 1977, com a divisão do antigo estado de Mato Grosso, Corumbá passou a integrar o novo estado de Mato Grosso do Sul, oficialmente instalado em 1979.

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