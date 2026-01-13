Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

FISCALIZAÇÃO

Auditoria do TCE-MS apura irregularidades dos RPPS municipais no Banco Master

A decisão prevê a apuração de indícios de gestão temerária, imprudente ou negligente dos municípios de Fátima do Sul, São Gabriel do Oeste, Jateí, Angélica e Campo Grande

João Pedro Flores

13/01/2026 - 16h45
A representação apresentada pelo Ministério Público de Contas de Mato Grosso do Sul (MPC-MS) ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) resultou na determinação de auditoria formal para apurar possíveis irregularidades em investimentos realizados por Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) municipais no Banco Master S.A.

A decisão acolheu integralmente o pedido formulado pelo MPC-MS, reconhecendo a gravidade dos fatos, a relevância dos recursos públicos envolvidos e o risco concreto de prejuízo ao patrimônio previdenciário dos servidores municipais.

A representação do MPC-MS apontou que municípios como Fátima do Sul, São Gabriel do Oeste, Jateí, Angélica e Campo Grande aplicaram cerca de R$ 16,09 milhões em ativos financeiros de alto risco emitidos pelo Banco Master, especialmente Letras Financeiras — títulos que não contam com cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Ao analisar o caso, o TCE-MS determinou a realização de auditoria estruturada e abrangente, a ser conduzida pela Divisão de Fiscalização de Contas Públicas, com o objetivo de examinar as decisões que envolveu os investimentos.

Entre os pontos a serem apurados estão: as análises de risco, a atuação de consultorias financeiras, as autorizações administrativas, a conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional e da Secretaria de Previdência, além do impacto financeiro e atuarial para os RPPS.

A decisão também prevê a apuração de indícios de gestão temerária, imprudente ou negligente, bem como a verificação de possíveis conflitos de interesse e a eventual responsabilização de agentes públicos e terceiros envolvidos, caso sejam constatadas irregularidades.

Prefeituras terão que arcar com o rombo financeiro

O Governo Federal, por meio do Ministério da Previdência Social, concluiu que estados e municípios serão os responsáveis finais por cobrir prejuízos em fundos de previdência caso tenham déficits em investimentos feitos em títulos vendidos pelo Banco Master. Em Mato Grosso do Sul, os municípios de Campo Grande, Angélica, Fátima do Sul, Jateí e São Gabriel do Oeste terão que arcar com esta despesa.

Servidores da prefeitura de Fátima do Sul foram os mais prejudicados, pois o IPREFSUL tinha R$ 7 milhões aplicados no Master.

Em Jateí, os servidores também apostaram alto nos juros atrativos prometidos pelo Master e pela consultoria financeira Crédito e Mercado. Com aplicação de 6,7% de todas as suas economias no banco, o saldo até o final de setembro era de R$ 2,837 milhões. 

Em São Gabriel do Oeste, o saldo era de R$ 3,430 milhões (4,14% das economias do instituto). Os servidores de Angélica estavam com R$ 2,293 milhões (4,74%) e o instituto de Campo Grande estava com  saldo de R$ 1,413 milhão no final de setembro. Todos estes fundos previdenciários investiram em Letras Financeiras. 

Cidades

Polícia investiga golpe do falso juiz em MS

Golpistas estão usando a foto e o nome de um magistrado para obter dados bancários das vítimas

13/01/2026 15h44

Crédito: Joédson Alves / Agência Brasil

A Polícia Civil está investigando casos em que golpistas estão usando o nome e a foto de um juiz para enganar vítimas com a promessa de depósitos referentes a valores de processos em Corumbá.

Segundo informado pela autoridade, o golpe está ocorrendo na Cidade Branca. Os criminosos enviam mensagens e se passam pelo magistrado, buscando pessoas que possuem processos em andamento.

Para criar familiaridade, chegam a usar dados referentes ao número do processo, citam informações e, na sequência, solicitam dados pessoais e bancários das vítimas, com a justificativa de realizar um “cadastro” ou “depósito”, que seria referente à liberação de valores.

Conforme informou a polícia, esse golpe é voltado à obtenção de vantagens financeiras indevidas, envolvendo falsidade ideológica, uso indevido de imagem e tentativa de estelionato.

A investigação caminha para identificar e localizar os autores, a fim de que sejam responsabilizados conforme determina a legislação.

Por meio de nota, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) esclareceu que magistrados não enviam mensagens diretamente para partes ou advogados, por aplicativos de mensagens ou redes sociais, tratando de questões de valores processuais ou pedindo dados bancários.

Leia a nota na íntegra:


“O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio da Coordenadoria-Geral de Segurança Institucional, alerta a população sobre a ocorrência de golpes praticados por pessoas que se passam por magistrados do Judiciário, com o objetivo de obter informações pessoais, cadastrais ou valores indevidos.

O TJMS esclarece que magistrados não entram em contato com jurisdicionados para solicitar dados pessoais, informações bancárias ou pagamento de taxas, custas ou qualquer outro valor por meio de ligações telefônicas, mensagens de aplicativos, e-mails ou redes sociais.

Todos os atos processuais e comunicações oficiais do Poder Judiciário são realizados exclusivamente pelos canais institucionais, dentro dos próprios autos do processo ou por meios formais previstos em lei.

Diante de qualquer tentativa de contato com esse teor, a orientação é não fornecer informações, não realizar pagamentos e interromper imediatamente a comunicação. Recomenda-se, ainda, que o fato seja comunicado às autoridades policiais.”

A orientação dada pela Polícia Civil é para que os moradores não passem informações pessoais por aplicativos de conversa ou redes sociais e evitem enviar fotos de documentos, comprovantes e informações bancárias.

Em caso de receber mensagens de contatos suspeitos, procure a delegacia mais próxima para registrar o boletim de ocorrência.

Dados

MS tem mais de 17 mil presos e 5,5 mil com tornozeleira eletrônica

O Estado é o 11º colocado no ranking brasileiro de maior população carcerária

13/01/2026 14h45

Ao todo, são 23 mil indivíduos entre regime fechado e monitoramento

Ao todo, são 23 mil indivíduos entre regime fechado e monitoramento Foto: Divulgação / Comunicação Agepen

A Polícia Penal de Mato Grosso do Sul é responsável, atualmente, pela custódia de cerca de 17.880 indivíduos privados de liberdade entre homens e mulheres. 

Os presos estão distribuídos em 35 unidades prisionais e um Centro de Detenção Provisória no Estado. 

Segundo o último relatório divulgado pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, com dados de janeiro a junho de 2025, o Estado possuía o 11º maior número de presos entre os estados brasileiros. 

Além destes, são monitorados mais de 5,5 mil indivíduos através de tornozeleira eletrônica, acompanhados por uma Unidade Mista de Monitoramento Virtual Estadual, apoiada por sete polos regionais. 

No primeiro semestre de 2025, a população carcerária do Brasil era de 701.637 indivíduos e 170.901 tornozeleiras eletrônicas, totalizando em 872.538 presos. Assim, Mato Grosso do Sul corresponde a 2,68% da população prisional do País. 

Apreensão

Dados da Diretoria de Operações da Agepen apontam que nos primeiros nove meses de 2025, foram interceptados 144 quilos de entorpecentes nas unidades penais do Estado, além da apreensão de 365 aparelhos celulares. 

Além disso, foram retirados quase 3 mil outros materiais ilícitos, foram impedidas 11 fugas no regime fechado e 20 no regime semiaberto. 

No mesmo período, foram realizadas 17.123 escoltas de internos e 4.598 transferências e progressões de regime. 

Foram efetuadas 1.111 custódias hospitalares, o que garantiu acesso à saúde com segurança, 30 ações de intervenção e contenção e 64 mandados de prisão e regressão cumpridos. 

Ressocialização

De janeiro a dezembro de 2025, 7.358 internos participaram do programa Remição pela Leitura, desenvolvido pelo sistema prisional estadual, que utiliza a leitura como instrumento para diminuição da pena. 

O programa permite a redução de dois dias de pena a partir da leitura de obras literárias, elaboração de resenhas e avaliação do conteúdo. 

No mesmo período, 3.751 reeducandos estavam matriculados do nível de alfabetização ao ensino superior e pós-graduação, enquanto 9.078 participaram de cursos de qualificação profissional e palestras. Além disso, 1.163 internos estiveram envolvidos em atividades culturais e esportivas, que complementam as ações educativas.

No eixo do trabalho prisional, 35,94% da população carcerária participa de atividades laborais, o que representa mais de 6,5 mil internos trabalhando dentro e fora das unidades penais. Deste total, mais de 67% recebem remuneração, com apoio de 253 parcerias firmadas com empresas e instituições.

Na área da saúde, o sistema penitenciário realizou mais de 122,5 mil atendimentos médicos e odontológicos no período, contemplando diferentes especialidades e exames, com foco na prevenção de doenças e no acompanhamento contínuo da população privada de liberdade.

Já na promoção social, foram contabilizados cerca de 30 mil atendimentos em audiências psicossociais e 6 mil atendimentos voltados à inclusão social, além da emissão de documentos civis, acompanhamento individual e em grupo e ações específicas para mulheres, idosos e população LGBTQIA+.


*Colaborou Alicia Miyashiro

