Aulas na Rede Estadual retornam com reforço nas linhas de ônibus

A volta às aulas na Rede Estadual de Ensino (REE) em Campo Grande terá a frota de ônibus reforçada em 25% nos horários de pico, durante a entrada e a saída dos alunos.

De acordo com a prefeitura da Capital, 37 linhas do transporte coletivo estarão com o efetivo reforçado para acomodar todos os passageiros no início do ano letivo na REE.

Entre as principais linhas de ônibus, a 080 (Aero Rancho/General Osório), a 085 (Terminal Morenão), a 086 (Júlio de Castilho/Shopping) e a 087 (General Osório/Guaicurus) receberão reforço.

Além da frota no transporte coletivo por conta da volta às aulas, haverá fiscalização da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) nas imediações das escolas estaduais, municipais e particulares.

A medida tem como objetivo coibir a ocorrência de filas duplas na entrada e na saída dos alunos das instituições de ensino.

Em todo o Estado, 180 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino (REE) devem voltar às aulas, dos quais 40 mil estão matriculados apenas na Capital.

PREPARAÇÃO

A reportagem do Correio do Estado esteve presente, ontem (22), na Escola Estadual Maria de Lourdes Toledo Areias, localizada no Conjunto Residencial Recanto dos Rouxinóis, que preparou uma acolhida especial para os alunos.

Professora na unidade escolar há cinco anos, Ziei Ferreira da Costa, 50 anos, ministra aulas na instituição na área de educação especial e conta como é feita a organização diferenciada na escola para o recebimento dos alunos.

“A escola está preparando uma recepção para os estudantes de uma forma diferenciada, para que eles cheguem animados, motivados, com vontade de estudar. A impressão é a primeira que fica, tanto para os alunos novos quanto para os alunos que já temos”, declarou a professora.

Logo na entrada da escola, um mural todo enfeitado e com diversas frases de boas-vindas está exposto para os alunos, bem como um arco de balões e decorações no pátio estão sendo preparados pelos professores e pela direção da unidade escolar.

A diretora da escola, Adriana Bellei, explica como foi o período de preparação para o ano letivo antes da volta às aulas dos estudantes.

“Iniciamos a organização do ano letivo no dia 2 de fevereiro com a volta dos professores. Começamos a jornada pedagógica no dia 13 de fevereiro, na qual estudamos diversos assuntos de materiais enviados pela Secretaria de Educação para fomentar a metodologia e o acolhimento dos estudantes”, disse Adriana.

Entre os assuntos abordados na jornada pedagógica, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SED), a recomposição da aprendizagem no período pós-pandemia é prioridade.

“Neste ano, teremos as matérias de disciplinas relacionadas à recomposição de aprendizagem, para diminuir a lacuna deixada durante o período da pandemia, estimulando a volta da produção dos estudantes”, declarou a diretora.

A escola receberá nesta quinta-feira (23) cerca de 1.245 alunos, divididos em três turnos – matutino (8º, 9º e Ensino Médio), vespertino (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental) e noturno (1º ao 3º ano do Ensino Médio).

KITS ESCOLARES

Segundo a SED, ao todo, estão sendo entregues 193 mil kits de materiais escolares, resultado de um investimento de R$ 8,9 milhões do governo do Estado.

Os kits estão divididos em três tipos, de acordo com a necessidade de cada grupo de estudantes atendidos pela Rede Estadual.

Os três tipos contam com cadernos tipo brochura, caderno de cartografia, lápis, lápis de cor (caixa), borrachas, apontadores, cola branca, tesoura e régua.

Os alunos do Ensino Fundamental 1 (do 1º ao 5º ano) receberão um caderno de caligrafia a mais, e os estudantes do 6º ao 9º ano e do Ensino Médio contarão com transferidores, esquadros e canetas esferográficas.

Entre os uniformes que serão entregues aos estudantes estão as camisetas e bermudas, cujo investimento foi de R$ 11,3 milhões.

Foram adquiridas mais de 364 mil camisetas, as quais serão distribuídas para os alunos dos ensinos Fundamental e Médio, sendo duas unidades por estudante.

Na Escola Maria de Lourdes Toledo, de acordo com a diretora, os kits de material escolar e uniformes já foram entregues pela secretaria à direção.

“Faremos uma programação para a entrega, porque tudo precisa ser documentado. Estamos com esse cronograma para no máximo até a semana que vem a gente entregar para os alunos”, disse Adriana.

Saiba: Confira todas as linhas de ônibus que terão reforço na frota nesta quinta-feira (23): 061, 062, 070, 071, 072, 073, 075, 080, 081, 085, 086, 087, 089, 106, 108, 110, 112, 114, 122, 140, 220, 221, 222, 238, 246, 309, 321, 407, 410, 414, 421, 423, 427, 430, 474, 520 e 521.

