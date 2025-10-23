Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Autismo: sociedade médica lança novas recomendações para diagnóstico e terapia

Documento ressalta que não há marcador biológico para o autismo, ou seja, ele não pode ser detectado por exames laboratoriais

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

23/10/2025 - 22h00
A Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil (SBNI) lançou um documento com novas recomendações para o diagnóstico e o cuidado de crianças com transtorno do espectro autista (TEA).

A versão anterior do documento era de 2021 e muitos estudos relacionados ao autismo foram publicados de lá para cá, explica Erasmo Casella, membro do Departamento Científico de Transtornos de Neurodesenvolvimento da SBNI e um dos autores da atualização. "O objetivo é tentar posicionar onde tem e onde não tem evidência", destaca.

Diagnóstico

O documento ressalta que não há marcador biológico para o autismo, ou seja, ele não pode ser detectado por exames laboratoriais. O diagnóstico depende da observação clínica e da análise do comportamento e do desenvolvimento da criança em diferentes contextos, e a SBNI recomenda que a investigação diagnóstica ocorra o quanto antes.

O diagnóstico pode ser feito a partir dos 14 a 16 meses de idade, com apoio de novas tecnologias de rastreio, como dispositivos de rastreamento visual. Nos Estados Unidos, os equipamentos foram recentemente aprovados pela Food and Drug Administration (FDA, agência similar à Anvisa).

O documento também amplia as recomendações de investigação genética, sugerindo o uso de microarranjo genômico (exame que permite detectar duplicações e perdas de segmentos de DNA) e, em alguns casos, sequenciamento completo do exoma (exame capaz de analisar as regiões do DNA codificadoras de proteínas e indicar mutações), quando houver suspeita clínica ou histórico familiar relevante.

Outra recomendação é o uso escala M-CHAT, um questionário utilizado para rastrear sinais precoces de autismo em crianças pequenas.

O teste é composto por perguntas que avaliam o comportamento da criança, como a forma como reage quando é chamada pelo nome e se gosta de brincar com outras pessoas. Entre as perguntas da escala estão questionamentos como:

"Se você apontar para algum objeto no quarto, o seu filho olha para esse objeto?"

"O seu filho aponta com o dedo para pedir algo ou para conseguir ajuda?"

"O seu filho fica muito incomodado com barulhos do dia a dia? (Por exemplo, seu filho grita ou chora ao ouvir barulhos como os de liquidificador ou de música alta?)"

No Brasil, a aplicação de protocolo para avaliação de riscos para o desenvolvimento psíquico das crianças é obrigatória pela Lei Federal nº 13.438/2017 e, em setembro deste ano, o Ministério da Saúde anunciou a recomendação de uso da M-CHAT para identificar sinais de autismo em crianças de 16 a 30 meses de idade em todas as unidades de saúde do País.

"Assim como a gente tem uma recomendação do calendário vacinal, que vacinas têm de ser dadas a partir de tantos meses, isso é uma recomendação para que nas primeiras consultas já se observe alguma alteração sobre crescimento e desenvolvimento. E, a partir de 16 meses de idade, se aplique esse protocolo, esse instrumento de rastreamento", disse o ministro Alexandre Padilha durante o anúncio da adoção sistemática do teste.

Telas e autism-like syndrome

O documento cita que a exposição precoce e intensa a telas, especialmente em crianças pequenas, pode levar ao aparecimento de sinais semelhantes aos do autismo, como atraso de fala, isolamento, falta de contato visual, irritabilidade e dificuldades de interação. Esse quadro é chamado no texto de "autism-like syndrome".

A SBNI, no entanto, ressalta que não há evidência de uma relação causal direta entre o uso de telas e o transtorno do espectro autista. Mas a falta de estímulos adequados pode contribuir para dificuldades comportamentais.

Medicações

O documento deixa claro que não existe medicamento capaz de tratar o autismo - apenas sintomas ou condições associadas. A recomendação é que o tratamento farmacológico dos quadros associados seja feito com cautela, sempre como complemento às intervenções terapêuticas e educacionais, e nunca como substituto dessas abordagens.

Segundo o texto, o uso de medicamentos pode ser indicado em casos específicos, como irritabilidade intensa, agressividade, hiperatividade, distúrbios do sono, ansiedade ou sintomas obsessivo-compulsivos, mas deve ser avaliado com cuidado caso a caso.

Entre os remédios citados estão os antipsicóticos atípicos risperidona (indicada para crianças a partir dos cinco anos de idade) e aripiprazol (a partir dos seis anos), os únicos com aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso por pessoas com autismo, especificamente no controle da irritabilidade e de comportamentos agressivos.

"Outros antipsicóticos podem ser necessários em casos de refratariedade clínica, embora sob uso off-label", diz o documento.

Sobre o uso de canabidiol (CBD) por pacientes com TEA, Casella destaca que a postura adotada é de cautela. Como não há evidências científicas suficientes sobre a eficácia da substância junto a esse público, a SBNI entende que o CBD não deve ser considerado parte das condutas terapêuticas baseadas em evidências, e que seu uso deve ser avaliado com extrema prudência.

 

JUSTIÇA

STJ confirma condenação de homem por estupro de 3 meninas em Terenos

Homem se aproveitava de proximidade da família das vítimas para cometer crimes, e após mais de 15 anos, justiça confirma pena de 16 anos de prisão

23/10/2025 18h00

Depois de 15 anos, justiça confirma condenação de homem que estuprou três meninas em assentamento rural no interior do Estado

Depois de 15 anos, justiça confirma condenação de homem que estuprou três meninas em assentamento rural no interior do Estado

Nesta quinta-feira, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) de Mato Grosso do Sul confirmou a decisão de manter a condenação de 16 anos do homem que estuprou 3 meninas em um assentamento rural de Terenos, cidade a cerca de 30 km de Campo Grande.

O homem, não identificado, teria praticado os crimes de 2009 a 2018, anos em que as três vítimas eram menores de 14 anos. Na época, todas moravam com os avós, a quem o estuprador fingia amizade para se aproximar das meninas.

Segundo os documentos, ele oferecia balas e dinheiro em troca de atos sexuais. Além disso, o homem ainda perseguia as meninas e as ameaçava.

Em um dos relatos, uma das vítimas contou acordar com ele tocando seu corpo, e outra relatou já ter sido presa por ele dentro da casa do agressor e teve que fugir para escapar da situação.

A denúncia iniciou em março de 2021, pela 1ª Promotoria de Justiça de Terenos. Com base em dois artigos do Código Penal, o 217-a, sobre estupro de vulnerável, e o 218-b, em que trata do crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de pessoa vulnerável.

Durante o processo, as vítimas prestaram depoimentos especiais, além de relatos da mãe e da avó, que confirmaram o comportamento abusivo do acusado.

2º grau

O caso já havia sido julgado pela 1ª promotoria em que sentenciou o réu a 16 anos de prisão em regime fechado, que teria recorrido à 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Com unanimidade, o STJ confirmou a decisão, tendo em vista a consistência dos depoimentos das vítimas, com base nas provas documentais e nos relatos das testemunhas.

A defesa do homem, que não teve seu nome divulgado, ainda tentou recorrer o resultado da decisão.

Na tentativa de anular a condenação, eles alegaram que houve cerceamento da defesa, ou seja, que houve restrição indevida e injustificada ao direito constitucional do réu de se defender plenamente, devido a má qualidade dos áudios dos depoimentos.

Em defesa das vítimas, o Ministério Público (MPMS) contrapôs com a afirmação de que os relatos foram compreensíveis e que não houve prejuízo na defesa do acusado.

O STJ concordou com o MPMS e negou a continuidade com o recurso especial, além de destacar que a revisão da sentença exigiria reexame de provas, o que não está de acordo com a jurisprudência da Corte.

Assim, o caso teve a confirmação da sentença por primeiro e segundo grau, da pena de 16 anos em regime fechado para estuprador das três meninas, tornando válida a pena já dada anteriormente pelo juíz de Terenos.

Denúncia

O Ministério Público (MPMS), ressaltou que em casos de violência sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, principalmente quando há concordância com outras provas.

Nesse caso, não houve laudo pericial, mas não comprometeu a materialidade dos crimes, visto que os atos libidinosos não deixaram vestígios físicos, e foram confirmados por diversos depoimentos.

Cidades

Grande loja realiza sorteio de R$ 6 mil para clientes em Campo Grande

Vinte dias após a inauguração, a loja, famosa por seus produtos de beleza, traz mais um mimo para os entusiastas da marca

23/10/2025 17h37

Imagem Divulgação

A Sephora, rede varejista que arrastou uma multidão na inauguração, ocorrida no dia 3 de outubro, vem com a novidade da promoção Sorteio o Ano Todo do Programa de Benefícios.

A ação faz parte dos benefícios do Shopping Campo Grande, em celebração à chegada do empreendimento, e sorteará prêmios para três clientes, divididos em categorias.

Os clientes da Sephora que cadastrarem o número da nota fiscal de produtos adquiridos no local, pelo aplicativo do shopping, concorrerão a R$ 6 mil em prêmios, divididos em três categorias que correspondem a vales:

  • Clientes 3 Estrelas: ganharão R$ 3 mil em compras;
  • Clientes 2 Estrelas: ganharão R$ 2 mil em compras;
  • Clientes 1 Estrela: ganharão R$ 1 mil em compras.

Os clientes que chegaram a dormir no carro para aguardar a inauguração certamente não perderão a oportunidade de ganhar um mimo, que poderá ser revertido em compras.
 

Expansão do Shopping Campo Grande

O Shopping Campo Grande passará por reforma e irá ampliar o número de lojas, megalojas, restaurantes, vagas de estacionamento e vagas de emprego. 

Conforme noticiou o Correio do Estado, outra loja que deve abrir é a Zara. A rede espanhola já teve unidade em Campo Grande, no Shopping Bosque dos Ipês, e encerrou as atividades em janeiro de 2021, após sete anos de funcionamento. 

Conforme informado na época, o encerramento das lojas de menor porte fez parte de uma reorganização mundial da marca, que tem como foco o aumento das vendas digitais.

Também em negociações está a vinda de uma loja de roupas da Porsche e uma rede de hotéis, que será construída no complexo do shopping.

O projeto de expansão é em comemoração aos 35 anos da unidade, que irá ampliar o espaço comercial e inaugurar novos andares.

A proposta inclui dobrar o número de lojas de 149 para 300. Além disso, o espaço contará com 660 novas vagas de estacionamento, 5 novos restaurantes, 2 novas megalojas e 1 nova semi-âncora.

A fachada será reformada, inspirada na herança cultural local e na combinação de elementos contemporâneos com designs ancestrais.

A gerente de marketing do Shopping Campo Grande, Gabriella Alves, disse que também haverá utilização de inteligência artificial para experiência personalizadas e ampliação do espaço gourmet.

"Será uma oportunidade para trazer novas lojas e aproximar os clientes de marcas nacionais e internacionais com exclusividade que são queridas pelo público, além de proporcionar momentos de lazer e entretenimento diferenciados", disse.

Ficha técnica da ampliação

  • ABL (Área Bruta Locável): 12.200m²
  • Área total construída expansão shopping: 22.461m²
  • Área total construída deck parking: 34.154m² – 1.047 vagas (693 cobertas)
  • Área total construída: 56.615m²

Operações:

  • 150 novas lojas
  • 4 novos restaurantes
  • 2 novas megalojas
  • 1 nova semi-âncora

