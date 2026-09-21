Auxílio-alimentação de servidor da saúde cai de R$ 600 para R$ 200 em 2 anos

Valor do auxílio-alimentação será alterado na Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG).
A mudança vale para os servidores públicos municipais de cargo efetivo da Carreira dos Profissionais em Serviços de Saúde de Nível Superior – que inclui psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, entre outros.
Os valores cairão de R$ 600 para R$ 200, em forma escalonada:
- R$ 600 – atualmente
- R$ 400 – a partir de novembro de 2026
- R$ 200 – a partir de novembro de 2027
Com isso, o valor cairá R$ 200 neste ano e mais R$ 200 no ano que vem.
O decreto foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) nesta segunda-feira (21) e assinado pela prefeita Adriane Lopes (PP) e pela secretária municipal de Administração e Inovação, Andrea Alves.
Confira o trecho redigido na íntegra:
Vale ressaltar que, no ano passado, a Câmara Municipal de Campo Grande aprovou por unanimidade o Projeto de Lei nº 1.005/25, que prevê acréscimo ao salário-base dos profissionais citados. O pagamento deve ocorrer em forma escalonada até 2028.
Com isso, o pagamento ocorrerá nos seguintes meses, até somar R$ 750:
- R$ 150 em novembro de 2025;
- R$ 200 em novembro de 2026;
- R$ 200 em novembro de 2027;
- R$ 200 em abril de 2028.
Portanto, o montante seria um remanejamento do valor do auxílio-alimentação para o salário-base.