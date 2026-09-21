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BALANÇO

Desembarques no Aeroporto de Bonito crescem 50% em um ano

32.582 desembarques foram registrados entre janeiro e agosto de 2026, ante 21.614 no mesmo período do ano anterior

Naiara Camargo

Naiara Camargo

21/09/2026 - 11h15
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Aeroporto de Bonito está movimentado em 2026.

Dados divulgados pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) apontam que 32.582 desembarques foram registrados, entre janeiro e agosto de 2026, no Aeroporto de Bonito.

No mesmo período de 2025, foram contabilizados 21.614 desembarques. Portanto, o crescimento é de 50,75% de um período para o outro.

O mês de agosto de 2026 registrou 4.504 desembarques, sendo 1.487 da Gol, 1.356 da Azul, 1.286 da Latam e 375 de outros voos.

Estima-se que, do total de turistas que visitaram Bonito e região no mês passado, 18,12% desembarcaram pelo aeroporto.

Os números ainda mostram que, de janeiro a dezembro de 2025, 36.388 pessoas chegaram em Bonito através do aeroporto.

AEROPORTO DE BONITO

O Aeroporto Regional de Bonito (BYO) está localizado no KM-13 da MS-178, a 13 quilômetros do Centro.

O Governo de Mato Grosso do Sul é o responsável por administrar o local. As companhias aéreas que operam são Azul, Gol e Latam.

As rotas ligam o município ao Aeroporto de Congonhas (CGH), Guarulhos (GRU) e Viracopos (Campinas).

Atualmente há voos chegando ao Aeroporto de Bonito todos os dias da semana - segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado e domingo.

Em 3 de setembro de 2025, o município recebeu voo direto de Guarulhos pela primeira vez na história.

A rota GRU-BYO/BYO-GRU é inédita pois liga Bonito ao Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos, o maior da América do Sul, com 50 destinos nacionais e 90 internacionais.

Aniversário

Corumbá comemora 248 anos nesta segunda-feira com desfile cívico e shows

72 instituições vão desfilar no aniversário da Cidade Branca; samba vai agitar a noite

21/09/2026 09h15

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Desfile Cívico no aniversário de Corumbá

Desfile Cívico no aniversário de Corumbá Ayrton Benites/Arquio PMC

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Corumbá celebra 248 anos nesta segunda-feira, 21 de setembro. O município foi fundado em 20 de setembro de 1778. É feriado na cidade.

Está localizado na região Oeste de Mato Grosso do Sul, a 416 quilômetros de Campo Grande e a 12 quilômetros da fronteira com a Bolívia.

Está “colada” com o município de Ladário, a apenas 6 quilômetros de distância.

Corumbá tem grande importância econômica para Mato Grosso do Sul principalmente por mineração, turismo e pecuária.

Prefeito, doutor Gabriel, parabenizou o município pelo seu aniversário.

“Tem lugares que a gente conhece e tem lugares que a gente carrega no coração. Corumbá é assim, é o rio que viu tantas histórias passarem, é o Pantanal que nos ensinou a ser forte, é a rua da infância, o abraço da família, o jeito único da nossa gente. São 248 anos de uma história construída por muitas mãos, muitos sonhos e acima de tudo por um povo que nunca deixou de acreditar. Hoje eu só quero dizer: que orgulho cuidar dessa terra, que orgulho fazer parte desta história. Parabéns Corumbá, 248 anos! Que venham muitos outros capítulos dessa história! Viva Corumbá!”, celebrou o prefeito em suas redes sociais.

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO

Corumbá está celebrando aniversário em grande estilo, com desfile cívico e shows.

DESFILE: terá a presença de 72 instituições, entre militares, escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino, universidades, entidades culturais e sociais, clubes e organizações da sociedade civil. A concentração ocorre às 14h e o desfile terá início às 16h na avenida General Rondon.

SETOR 1 - Forças de Segurança e Forças Armadas

  • Forças Armadas, Segurança Pública e veículos motorizados
  • Comando do 6º Distrito Naval – Marinha do Brasil
  • Exército Brasileiro
  • Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Corumbá
  • Veículos Militares Motorizados – Marinha do Brasil
  • Veículos Militares Motorizados – Exército Brasileiro
  • 3º Grupamento de Bombeiros Militar
  • Polícia Militar Ambiental – 2ª Cia/1º BPMA/CPA – Veículos Militares Motorizados
  • Polícia Penal – Veículos Militares Motorizados
  • Unidade Regional de Perícia e Identificação de Corumbá (URPIC) – Veículos Militares Motorizados
  • Guarda Municipal – Veículos Militares Motorizados
  • Insanos Moto Clube – Divisão Corumbá

SETOR 2

  • Instituto Novo Olhar
  • Escola Municipal José de Souza Damy e Extensão
  • Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Câmpus Corumbá
  • Banda de Música Municipal Manoel Florêncio – Academia de Música Municipal Manoel Florêncio
  • Escola de Governo
  • Associação dos Aposentados, Pensionistas e Pessoas Idosas de Ladário (AAPPIL)
  • APAE Corumbá
  • Pastoral da Criança
  • Projeto Sorriso de Criança – ACEBOS

SETOR 3 – Escolas Municipais Rurais

  • Escola Municipal Rural de Educação Integral Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres e Extensões
  • Escola Municipal Rural de Educação Integral Carlos Cárcano e Extensão
  • Escola Municipal Rural de Educação Integral Paiolzinho
  • Escola Municipal Rural de Educação Integral Monte Azul
  • Escola Municipal Rural de Educação Integral Eutrópia Gomes Pedroso

SETOR 4 – Centros Municipais de Educação Infantil

  • Centro Municipal de Educação Infantil Parteira Ana Gonçalves do Nascimento
  • Centro Municipal de Educação Infantil Estrelinha Verde
  • Centro Municipal de Educação Infantil Profª Eunice Ajala
  • Centro Municipal de Educação Infantil Profª Hélia da Costa Reis
  • Centro Municipal de Educação Infantil Parteira Inocência Cambará
  • Centro Municipal de Educação Infantil Parteira Maria Benvinda Rabello
  • Centro Municipal de Educação Infantil Parteira Rosa Josetti
  • Centro Municipal de Educação Infantil Profª Miriam Mendes

SETOR 5 – Rede Municipal de Ensino

  • Escola Municipal de Educação Integral Tilma Fernandes Veiga e Cemei Valódia Serra
  • Escola Municipal Prof. Djalma de Sampaio Brasil e Cemei Serv Carmo
  • Escola Municipal Ercy Cardoso e Cemei Telma da Costa Rodrigues
  • Escola Municipal Delcídio do Amaral e Extensão
  • Escola Municipal Dr. Cássio Leite de Barros

SETOR 6 – Rede Municipal de Ensino

  • Escola Municipal Almirante Tamandaré e Cemei Laida Menacho
  • Escola Municipal Fernando de Barros e Cemei Maria Candelária Leite e Extensão
  • Escola Municipal Caic Padre Ernesto Sassida e Cemei Catarina Anastácio
  • Escola Municipal Barão do Rio Branco
  • Escola Municipal Ângela Maria Pérez
  • Escola Municipal Clio Proença

SETOR 7 – Rede Municipal de Ensino

  • Escola Municipal Pedro Paulo de Medeiros
  • Escola Municipal de Educação Integral Rachid Bardauil
  • Escola Municipal Izabel Corrêa de Oliveira e Extensão
  • Escola Municipal de Educação Integral Luiz Feitosa Rodrigues
  • Escola Municipal Cyríaco Félix de Toledo

SETOR 8 – Instituições e entidades

  • UNITEPC – Universidad Privada
  • Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Câmpus do Pantanal
  • Lions Clube Corumbá
  • Capítulo Antônio Alarico Faro nº 157 da Ordem DeMolay
  • Rede Feminina de Combate ao Câncer de Corumbá e Ladário
  • PROFARP – Projeto de Fanfarra Realidades Progressivas
  • Conselho do Bem-Estar Animal de Corumbá e Ladário
  • Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Suárez
  • Lions Clube de Corumbá Pantanal

SETOR 9 – Rede Estadual e instituições

  • Escola Estadual 2 de Setembro
  • Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Pascoal Leite Dias
  • Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC)
  • Corumbaense Futebol Clube
  • Lojas GAZIN
  • Instituto da Mulher Negra do Pantanal
  • Escola Estadual Maria Leite

SETOR 10 – Rede Estadual e entidades

  • Escola Estadual Nathércia Pompeo dos Santos
  • Escola Estadual Octacílio Faustino da Silva
  • Clube de Desbravadores
  • Clube de Aventureiros
  • Escola Estadual Maria Helena Albaneze
  • Escola Estadual Dr. Gabriel Vandoni de Barros
  • Escola Estadual Dom Bosco

SHOW: O Samba vai agitar a noite em Corumbá: Grupo Bom Gosto vai se apresentar a partir das 21h30min na Praça Generoso Ponce.

HISTÓRIA

A cidade foi fundada em 20 de setembro de 1778.

Durante o século XIX, Corumbá ganhou importância devido à sua localização estratégica e ao intenso movimento comercial pelo Rio Paraguai. Um dos momentos mais marcantes de sua história ocorreu durante a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870: a cidade foi invadida e ocupada por tropas paraguaias em 1865 e posteriormente retomada pelas forças brasileiras, em 1867.

Após o conflito, Corumbá passou por um período de crescimento e se consolidou como um importante centro comercial e portuário do interior do Brasil. O transporte fluvial pelo Rio Paraguai favoreceu a chegada e a saída de mercadorias, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região.

Ao longo do século XX, a economia do município também passou a ser impulsionada pela pecuária e pela exploração de recursos minerais, especialmente o ferro e o manganês encontrados na região do Maciço do Urucum. Em 1977, com a divisão do antigo estado de Mato Grosso, Corumbá passou a integrar o novo estado de Mato Grosso do Sul, oficialmente instalado em 1979.

COLISÃO

Homem que provocou acidente em Campo Grande fugiu de audiência há 7 anos

Após bater na moto, que transportava um casal, Harrison Jorge fugiu do local, perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore

21/09/2026 08h30

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O caso foi registrado na Depac-Cepol

O caso foi registrado na Depac-Cepol Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Um homem, identificado como Harisson Jorge de Morais Paraizo, de 42 anos, dirigia o veículo Honda HR-V,  quando colidiu com uma motocicleta Yamaha YBR150, que transportava um casal, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, em Campo Grande, na tarde deste domingo (20).

Durante a conversão à direita para ingressar na rua Bom Sucesso, a moto foi atingida pelo carro de Harisson. Após a colisão, o homem fugiu do local sem prestar socorro à mulher, que era passageira da motocicleta. No momento da fuga, o homem trafegava pela rua Floriano Paula Correa, quando, no cruzamento com a Avenida Georges Chaia, perdeu o controle do automóvel e colidiu contra o canteiro central da via e, posteriormente, contra uma área de mata às margens da avenida, chocando-se contra uma árvore.

Logo após, a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar compareceram ao local e constataram a existência de uma mandado de prisão contra o investigado. Em 2019, Harrison Jorge foi entregue à Polícia Militar e levado até o Fórum, em Campo Grande, onde passaria por interrogatório, com outros dois detentos.

No entanto, durante a noite, os policiais retornaram ao presídio sem Harrison e, logo em seguida, foi considerado fugitivo. Ele tem passagens por roubo, furto e tentativa de homicídio, quando ele tentou matar um homem a pedradas após desentendimento no bairro Aero Rancho.

A mulher que estava na moto e Harisson Jorge foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhados para atendimento médico na Santa Casa. Ela teve fratura no fêmur, enquanto o investigado sofreu escoriações na face.

A PM permaneceu responsável pela custódia hospitalar do custodiado. Durante a busca veicular realizada no Honda HR-V, foram localizados R$ 4.900,00 em espécie, sendo 49 cédulas de R$ 100,00, além de um cartão e um celular. O veículo foi removido ao pátio do Detran-MS em razão do licenciamento atrasado. 

A autoridade policial determinou o registro e os demais procedimentos, bem como a lavratura do auto de prisão em flagrante. O autuado não foi apresentado a unidade policial devido ao seu atendimento médico hospitalar, permanecendo internado e escoltado por uma viatura da Polícia Militar.

Em relação aos itens apreendidos, a autoridade policial determinou a restituição do celular e do cartão. Quanto à quantia de R$ 4.900,00 em espécie, determinou-se a apreensão, a qual poderá ser solicitada a restituição à autoridade competente mediante comprovação de origem lícita.

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