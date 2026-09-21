Desembarques no Aeroporto de Bonito crescem 50% em um ano

72 instituições vão desfilar no aniversário da Cidade Branca; samba vai agitar a noite
Corumbá celebra 248 anos nesta segunda-feira, 21 de setembro. O município foi fundado em 20 de setembro de 1778. É feriado na cidade.
Está localizado na região Oeste de Mato Grosso do Sul, a 416 quilômetros de Campo Grande e a 12 quilômetros da fronteira com a Bolívia.
Está “colada” com o município de Ladário, a apenas 6 quilômetros de distância.
Corumbá tem grande importância econômica para Mato Grosso do Sul principalmente por mineração, turismo e pecuária.
Prefeito, doutor Gabriel, parabenizou o município pelo seu aniversário.
“Tem lugares que a gente conhece e tem lugares que a gente carrega no coração. Corumbá é assim, é o rio que viu tantas histórias passarem, é o Pantanal que nos ensinou a ser forte, é a rua da infância, o abraço da família, o jeito único da nossa gente. São 248 anos de uma história construída por muitas mãos, muitos sonhos e acima de tudo por um povo que nunca deixou de acreditar. Hoje eu só quero dizer: que orgulho cuidar dessa terra, que orgulho fazer parte desta história. Parabéns Corumbá, 248 anos! Que venham muitos outros capítulos dessa história! Viva Corumbá!”, celebrou o prefeito em suas redes sociais.
PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO
Corumbá está celebrando aniversário em grande estilo, com desfile cívico e shows.
DESFILE: terá a presença de 72 instituições, entre militares, escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino, universidades, entidades culturais e sociais, clubes e organizações da sociedade civil. A concentração ocorre às 14h e o desfile terá início às 16h na avenida General Rondon.
SETOR 1 - Forças de Segurança e Forças Armadas
- Forças Armadas, Segurança Pública e veículos motorizados
- Comando do 6º Distrito Naval – Marinha do Brasil
- Exército Brasileiro
- Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Corumbá
- Veículos Militares Motorizados – Marinha do Brasil
- Veículos Militares Motorizados – Exército Brasileiro
- 3º Grupamento de Bombeiros Militar
- Polícia Militar Ambiental – 2ª Cia/1º BPMA/CPA – Veículos Militares Motorizados
- Polícia Penal – Veículos Militares Motorizados
- Unidade Regional de Perícia e Identificação de Corumbá (URPIC) – Veículos Militares Motorizados
- Guarda Municipal – Veículos Militares Motorizados
- Insanos Moto Clube – Divisão Corumbá
SETOR 2
- Instituto Novo Olhar
- Escola Municipal José de Souza Damy e Extensão
- Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Câmpus Corumbá
- Banda de Música Municipal Manoel Florêncio – Academia de Música Municipal Manoel Florêncio
- Escola de Governo
- Associação dos Aposentados, Pensionistas e Pessoas Idosas de Ladário (AAPPIL)
- APAE Corumbá
- Pastoral da Criança
- Projeto Sorriso de Criança – ACEBOS
SETOR 3 – Escolas Municipais Rurais
- Escola Municipal Rural de Educação Integral Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres e Extensões
- Escola Municipal Rural de Educação Integral Carlos Cárcano e Extensão
- Escola Municipal Rural de Educação Integral Paiolzinho
- Escola Municipal Rural de Educação Integral Monte Azul
- Escola Municipal Rural de Educação Integral Eutrópia Gomes Pedroso
SETOR 4 – Centros Municipais de Educação Infantil
- Centro Municipal de Educação Infantil Parteira Ana Gonçalves do Nascimento
- Centro Municipal de Educação Infantil Estrelinha Verde
- Centro Municipal de Educação Infantil Profª Eunice Ajala
- Centro Municipal de Educação Infantil Profª Hélia da Costa Reis
- Centro Municipal de Educação Infantil Parteira Inocência Cambará
- Centro Municipal de Educação Infantil Parteira Maria Benvinda Rabello
- Centro Municipal de Educação Infantil Parteira Rosa Josetti
- Centro Municipal de Educação Infantil Profª Miriam Mendes
SETOR 5 – Rede Municipal de Ensino
- Escola Municipal de Educação Integral Tilma Fernandes Veiga e Cemei Valódia Serra
- Escola Municipal Prof. Djalma de Sampaio Brasil e Cemei Serv Carmo
- Escola Municipal Ercy Cardoso e Cemei Telma da Costa Rodrigues
- Escola Municipal Delcídio do Amaral e Extensão
- Escola Municipal Dr. Cássio Leite de Barros
SETOR 6 – Rede Municipal de Ensino
- Escola Municipal Almirante Tamandaré e Cemei Laida Menacho
- Escola Municipal Fernando de Barros e Cemei Maria Candelária Leite e Extensão
- Escola Municipal Caic Padre Ernesto Sassida e Cemei Catarina Anastácio
- Escola Municipal Barão do Rio Branco
- Escola Municipal Ângela Maria Pérez
- Escola Municipal Clio Proença
SETOR 7 – Rede Municipal de Ensino
- Escola Municipal Pedro Paulo de Medeiros
- Escola Municipal de Educação Integral Rachid Bardauil
- Escola Municipal Izabel Corrêa de Oliveira e Extensão
- Escola Municipal de Educação Integral Luiz Feitosa Rodrigues
- Escola Municipal Cyríaco Félix de Toledo
SETOR 8 – Instituições e entidades
- UNITEPC – Universidad Privada
- Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Câmpus do Pantanal
- Lions Clube Corumbá
- Capítulo Antônio Alarico Faro nº 157 da Ordem DeMolay
- Rede Feminina de Combate ao Câncer de Corumbá e Ladário
- PROFARP – Projeto de Fanfarra Realidades Progressivas
- Conselho do Bem-Estar Animal de Corumbá e Ladário
- Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Suárez
- Lions Clube de Corumbá Pantanal
SETOR 9 – Rede Estadual e instituições
- Escola Estadual 2 de Setembro
- Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Pascoal Leite Dias
- Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC)
- Corumbaense Futebol Clube
- Lojas GAZIN
- Instituto da Mulher Negra do Pantanal
- Escola Estadual Maria Leite
SETOR 10 – Rede Estadual e entidades
- Escola Estadual Nathércia Pompeo dos Santos
- Escola Estadual Octacílio Faustino da Silva
- Clube de Desbravadores
- Clube de Aventureiros
- Escola Estadual Maria Helena Albaneze
- Escola Estadual Dr. Gabriel Vandoni de Barros
- Escola Estadual Dom Bosco
SHOW: O Samba vai agitar a noite em Corumbá: Grupo Bom Gosto vai se apresentar a partir das 21h30min na Praça Generoso Ponce.
HISTÓRIA
A cidade foi fundada em 20 de setembro de 1778.
Durante o século XIX, Corumbá ganhou importância devido à sua localização estratégica e ao intenso movimento comercial pelo Rio Paraguai. Um dos momentos mais marcantes de sua história ocorreu durante a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870: a cidade foi invadida e ocupada por tropas paraguaias em 1865 e posteriormente retomada pelas forças brasileiras, em 1867.
Após o conflito, Corumbá passou por um período de crescimento e se consolidou como um importante centro comercial e portuário do interior do Brasil. O transporte fluvial pelo Rio Paraguai favoreceu a chegada e a saída de mercadorias, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região.
Ao longo do século XX, a economia do município também passou a ser impulsionada pela pecuária e pela exploração de recursos minerais, especialmente o ferro e o manganês encontrados na região do Maciço do Urucum. Em 1977, com a divisão do antigo estado de Mato Grosso, Corumbá passou a integrar o novo estado de Mato Grosso do Sul, oficialmente instalado em 1979.