Cidades

revitalização

Avenida Ernesto Geisel será interditada para remoção de árvores no Horto Florestal

Árvores, com altura entre 20 e 30 metros, apresentam inclinação acentuada em direção à via e serão removidas

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

30/10/2025 - 18h00
Um trecho da Avenida Ernesto Geisel, entre a Rua 26 de Agosto e a Avenida Fernando Corrêa da Costa, será interditado nesta sexta-feira (31), das 8h às 16h, para remoção de árvores com risco de queda no Horto Florestal.

Durante os trabalhos, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) ficará responsável pela sinalização e segurança viária na região.

Segundo a prefeitura de Campo Grande, a ação de corte das árvores faz parte do protocolo de intenções firmado com a Fecomércio, que prevê a revitalização do horto.

A remoção foi autorizada após avaliação técnica feita pela equipe de auditores fiscais ambientais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), conforme prevê lei complementar que institui o Plano Diretor de Arborização Urbana de Campo Grande.

As árvores, com altura entre 20 e 30 metros, apresentam inclinação acentuada em direção à via e colocam em risco a segurança de pedestres e motoristas.

Os trabalhos de manejo contam com o acompanhamento da Semades e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

Revitalização do Horto

A Prefeitura de Campo Grande e o Sistema Comércio MS (Sesc/Senac) firmaram, em agosto deste ano, uma parceria para revitalizar o Horto Florestal.

O projeto de revitalização, coordenado pela Semades, prevê infraestrutura renovada, manejo responsável da vegetação e ações de educação ambiental, com previsão de entrega ainda neste ano de 2025.

Até novembro deve ser realizado o inventário arbóreo completo, identificando as espécies existentes e avaliando quais serão replantadas. A escolha seguirá critérios técnicos que priorizam o aumento da biodiversidade, os serviços ecossistêmicos e a localização estratégica para cada plantio.

O projeto prevê ainda a implantação de um jardim com herbáceas e arbustos do Cerrado, valorizando a flora local e fortalecendo a educação ambiental.

A Prefeitura será responsável por todo o manejo arbóreo, além da requalificação completa do gradil, garantindo mais segurança e preservação da área.

Pelo acordo, caberá ao Sistema Comércio MS a reforma das infraestruturas internas e do calçamento, além da manutenção futura do espaço.

Cidades

Riedel e governadores anunciam criação de 'consórcio da paz' após megaoperação no Rio

Governador de MS disse que objetivo é integrar forças de segurança com base na inteligência e no operacional para ampliar ações de combate ao crime organizado

30/10/2025 19h52

Governador Eduardo Riedel participou de reunião no Rio de Janeiro

Governador Eduardo Riedel participou de reunião no Rio de Janeiro Foto: Reprodução

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), anunciou nesta quinta-feira (30), ao lado de outros chefes de Executivo estaduais, entre eles o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), a criação de um consórcio de segurança pública para que Estados se apoiem no enfrentamento ao crime organizado. A iniciativa, que recebeu o nome de “Consórcio da Paz” foi discutida em uma reunião com outros chefes do Executivo estadual.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) participou remotamente, enquanto Romeu Zema (Novo-MG), Jorginho Mello (PL-SC), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Eduardo Riedel (PP-MS) e Celina Leão (PP), vice-governadora do Distrito Federal, foram até o Rio de Janeiro demonstrar apoio a Castro após a megaoperação policial realizada nos complexos do Alemão e da Penha na última terça-feira, 28.

O último balanço do governo fluminense confirmou 121 mortos na Operação Contenção contra integrantes do Comando Vermelho. A Defensoria Pública contabiliza 132 vítimas.

“Faremos um consórcio para que nós possamos dividir experiências, soluções e ações no combate ao crime organizado e na libertação do nosso povo”, disse Cláudio Castro em entrevista coletiva após o encontro.

A iniciativa é semelhante a um pacto assinado em 2023 no âmbito do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). Na ocasião, os sete Estados dessas regiões se comprometeram a criar um gabinete integrado de segurança pública para compartilhar informações de inteligência no combate ao crime organizado.

Também estava previsto a capacitação conjunta dos agentes de segurança, a compra compartilhada de equipamentos e o apoio ao endurecimento da legislação penal.

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel destacou que o estado tem membros presos e também ativos tanto facção Comando Vermelho quanto do Primeiro Comando da Capital (PCC), mas que a maioria das drogas apreendidas no Estado tem como destino outras unidades da federação e que a integração entre os estados é importante para um enfrentamento mais eficiente a criminalidade.

"A segurança pública hoje está baseada em inteligência, em conhecimento, planejamento, investimento. Todos os estados têm feito um aporte de recursos muito significativo em segurança pública. Então é necessidade, e isso vai ser muito mais eficiente se nós tivermos a capacidade de integrar", disse Riedel.

O governador explicou ainda que o Consórcio da Paz, diferente de outros consórcios territoriais e de variados temas, irá discutir especificamente a integração da segurança pública, com assuntos relativos ao tema e sem discussão politizada.

Por fim, ele se solidarizou pela situação do Rio de Janeiro e disse ser lamentável "que o Brasil tenha chegado nesse estágio de situação".

"Acredito que ninguém fica feliz com isso porque demonstra o grau que o crime organizado está colocado em nosso País, seja no Rio, São Paulo, seja no Mato Grosso do Sul. E a gente sensibilizado tem que se unir, enquanto gestores públicos estaduais, para buscar soluções em comum. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, nessa visita ao governador Cláudio e abrindo uma discussão de ações efetivas no sentido de buscar soluções efetivas", concluiu Riedel.

Objetivos

Segundo Jorginho Mello, o objetivo do “consórcio da paz”, os governadores tentarão conseguir a adesão de todos os 27 estados brasileiros ao novo consórcio. “Vamos integrar os estados com todos os meios. Contingente, inteligência, apoio financeiro. O que tiver que ser feito”, declarou.

Parte dessas medidas também está prevista na PEC da Segurança Pública, proposta do governo Lula que está em tramitação no Congresso e sofre oposição de governadores como Ronaldo Caiado.

“Isso é uma proposta fake", disse ele. “O único objetivo do governo federal foi tirar dos governadores as diretrizes gerais da segurança pública. É intervenção direta nas polícias dos Estados”, acrescentou o governador goiano na entrevista.

O objetivo é integrar forças com base na inteligência e no operacional. Segundo ele, isso permitiria o atendimento de todos os governadores de forma emergencial e imediata.

A base operacional ficará no Rio de Janeiro. Uma das polêmicas da operação policial na terça-feira ocorreu quando Cláudio Castro se queixou da falta de apoio do governo federal.

Ele solicitou blindados da Marinha para operações policiais, mas o entendimento do governo Lula foi que o empréstimo só poderia ser realizado se houvesse pedido de uma operação de Garantia de Lei e da Ordem por parte do Rio de Janeiro, o que não ocorreu.

Na reunião, os governadores também prestaram solidariedade a Castro e ao Rio de Janeiro. Romeu Zema, de Minas Gerais, afirmou que a operação deveria ser considerada “a mais bem-sucedida’. ”Não ouvi falar de inocente morto", enfatizou.

O mineiro, que é pré-candidato à Presidência da República, também fez críticas ao governo federal. “O governo insiste em não caracterizar essas organizações criminosas como terroristas”, declarou.

Durante a coletiva, Ronaldo Caiado, outro pré-candidato a presidente, aproveitou para tentar se diferenciar de Lula, seu principal adversário. Segundo ele, as pessoas terão que decidir se querem ficar “ao lado de Lula e de Maduro” ou dos governadores que ali estavam.

Segundo apurou o Estadão, durante a reunião os demais chefes de Executivos estaduais manifestaram que a operação foi necessária e que isso precisa ser reconhecido.

Também foram defendidas mudanças na legislação, como facilitar a perda de patrimônio das organizações criminosas, punir empresas que atuam na falsificação e sonegação de impostos e medidas para aumentar o custo do crime, por exemplo penas mais rigorosas para quem comete homicídio contra agentes públicos.

Cidades

Piscina furtada na Afonso Pena foi localizada em casa de festas

Duas pessoas foram presas e polícia investiga a participação de uma mulher, dona da casa, no furto

30/10/2025 19h23

Piscina foi encontrada em local utilizado como espaço de festas, no Jardim Colibri

Piscina foi encontrada em local utilizado como espaço de festas, no Jardim Colibri Foto: Divulgação / Choque

A piscina furtada em uma loja localizada na Avenida Afonso Pena foi encontrada em um espaço utilizado como casa de festas, em Campo Grande. Duas pessoas foram presas e a polícia investiga a participação de uma terceira.

Conforme reportagem do Correio do Estado, a piscina de 7 metros e avaliada em R$ 50 mil foi furtada na madrugada de quarta-feira (29) e recuperada na manhã desta quinta-feira (30), pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar.

A ação dos criminosos foi flagrada por câmeras de segurança. O vídeo mostra um veículo Fiat Toro com a piscina no reboque, quando outro veículo se aproxima, e os criminosos engatam o reboque em uma Saveiro branca e fogem.

A informação é de que a piscina havia sido vendida, por isto estava já na carretinha, quando houve o furto.

Durante as investigações e diligências, o Choque recebeu denúncia anônima informando que a Saveiro utilizada no furto, bem como a carretinha subtraída, estariam em uma rua do Jardim Centro Oeste.

Equipes foram até o local e, ao chegarem, um homem tentou fugir pulando o muro dos muros, mas foi alcançado e, ao receber voz de abordagem, agrediu os policiais, sendo necessário uso de força para contê-lo e imobilizá-lo.

O homem, de 34 anos, afirmou ser o proprietário da Saveira, mas negou participação direta no furto.

Ele alegou que passou a madrugada em uma casa de festas, consumindo bebidas alcoólicas e drogas. No local, teria ouvido comentários sobre uma piscina que precisaria ser retirada de um ponto e escondida em outro, mas não deu mais detalhes sobre os desdobramentos a partir dessa conversa.

O suspeito disse ainda que é funcionário de uma mulher de 37 anos, sendo contratado para realizar a limpeza do local onde foi abordado e também para fazer a limpeza de duas casas de festa de propriedade dela.

Diante das informações, os policiais foram até uma das casas de festa, sendo a que o suspeito informou ter passado a madrugada, no Jardim Colibri, onde foram recebidos por um homem de 52 anos, que informou que estaria no local para realizar a limpeza.

Os policiais constataram que as roupas usadas pelo homem eram idênticas às utilizadas pelos criminosos flagrados pelas câmeras de segurança, o que indicou que o homem também teria participado do furto.

O suspeito negou participação direta no furto e também relatou que passou a noite na casa de festas, em companhia do primeiro abordado, e indicou aos policiais o local onde a piscina estaria escondida, informando tratar-se de uma casa de festas denominada Recanto do Tiú, também de propriedade da mulher, situada no bairro Jardim Colibri.

No local indicado, que se tratava de um imóvel com área de mata nos fundos, os policiais encontraram a piscina parcialmente coberta por uma lona preta e confirmaram se tratar do objeto furtado.

O proprietário da piscina foi informado e orientado a providenciar um caminhão-guincho do tipo “munk” para a remoção do bem recuperado.

Na casa de festas não foi encontrada nenhuma pessoa responsável, mas a casa, assim como os demais imóveis relacionados à ocorrência, pertencem à mulher citada pelos envolvidos.

O Choque considerou uma evidente ligação entre os envolvidos, os imóveis e os objetos recuperados. Os dois homens foram presos, enquanto a mulher foi qualificada em boletim de ocorrência e será chamada para prestar esclarecimentos na delegacia.

 

