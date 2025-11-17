Avenida sem iluminação é palco da quinta morte

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Motociclista, que não teve a identidade divulgada, morreu em colisão entre carro e moto, na noite deste domingo (16), na avenida Wilson Paes de Barros, bairro São Conrado, em Campo Grande.

A avenida é desprovida de iluminação. Esta é a quinta morte desde que a avenida foi inaugurada, em setembro de 2024.

Conforme apurado pela reportagem, a moto trafegava pela avenida em um sentido e o carro no sentido contrário, quando a moto ultrapassou um veículo e, neste momento, colidiu frontalmente contra o carro.

A parte frontal do carro ficou totalmente destruída, com amassos, avarias e descolamento de para-choque. Já a moto ficou irreconhecível, totalmente retorcida.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, mas a vítima faleceu antes mesmo do socorro.

Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, recolher os vestígios, realizar a perícia e retirar o corpo.

5ª MORTE

Em 17 de novembro de 2024, um casal, que estava em um carro, morreu após colidir contra um poste na Wilson Paes de Barros.

Conforme apurado pela reportagem, mãe, pai e filha estavam em uma Chevrolet Blazer, trafegando pela Wilson Paes de Barros, quando o pai (motorista) desviou de um buraco no meio da pista, perdeu o controle do veículo e colidiu brutalmente contra um poste de iluminação.

Maria do Socorro estava sem o cinto de segurança e morreu na hora. Já Victor também não resistiu aos graves ferimentos e faleceu no local.

A filha, de 8 anos, que estava em uma cadeirinha no banco de trás, foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada para Santa Casa.

Em 1º de março de 2025, um motociclista de 35 anos, identificado como Luiz Fernando Rodrigues Arruda, morreu após ser atingido por um caminhão, na mesma avenida.

Ambos os veículos seguiam em sentidos opostos pela avenida, quando o caminhão fez uma conversão à esquerda e atingiu lateralmente a moto. Com o impacto, o rapaz faleceu no local, antes de receber atendimento médico.

Em 5 de junho de 2025, Herike Cerqueira, de 21 anos, trafegava pela avenida sentido bairro-centro, quando ultrapassou um Gol. Porém, sem ver o motociclista, o carro realizou a mesma manobra, atingindo o jovem.

Com o impacto, Herike foi arrastado por alguns metros e quase foi esmagado pelo Gol, que desviou do rapaz e acabou batendo em um poste. Ele morreu no local, antes mesmo da chegada do socorro.

SEM ILUMINAÇÃO

Wilson Paes de Barros, avenida atrás do aeroporto, não possui iluminação pública. A avenida custou R$ 84 milhões aos cofres públicos e foi aberta para tráfego em outubro de 2024.

A falta de iluminação é extremamente perigosa neste trecho, tendo em vista que a noite, a capacidade de enxergar o horizonte é nula, devido à escuridão que toma conta do local.

À noite o motorista tem que trafegar e o ciclista tem que pedalar no escuro e "na sorte". O que ilumina a avenida são os faróis dos carros.