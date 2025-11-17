Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Avenida sem iluminação é palco da quinta morte

Wilson Paes de Barros, avenida atrás do aeroporto, foi aberta há 13 meses e até hoje não possui iluminação pública

Naiara Camargo

Naiara Camargo

17/11/2025 - 08h20
Motociclista, que não teve a identidade divulgada, morreu em colisão entre carro e moto, na noite deste domingo (16), na avenida Wilson Paes de Barros, bairro São Conrado, em Campo Grande.

A avenida é desprovida de iluminação. Esta é a quinta morte desde que a avenida foi inaugurada, em setembro de 2024.

Conforme apurado pela reportagem, a moto trafegava pela avenida em um sentido e o carro no sentido contrário, quando a moto ultrapassou um veículo e, neste momento, colidiu frontalmente contra o carro.

A parte frontal do carro ficou totalmente destruída, com amassos, avarias e descolamento de para-choque. Já a moto ficou irreconhecível, totalmente retorcida.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, mas a vítima faleceu antes mesmo do socorro.

Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, recolher os vestígios, realizar a perícia e retirar o corpo.

5ª MORTE

Em 17 de novembro de 2024, um casal, que estava em um carro, morreu após colidir contra um poste na Wilson Paes de Barros.

Conforme apurado pela reportagem, mãe, pai e filha estavam em uma Chevrolet Blazer, trafegando pela Wilson Paes de Barros, quando o pai (motorista) desviou de um buraco no meio da pista, perdeu o controle do veículo e colidiu brutalmente contra um poste de iluminação.

Maria do Socorro estava sem o cinto de segurança e morreu na hora. Já Victor também não resistiu aos graves ferimentos e faleceu no local.

A filha, de 8 anos, que estava em uma cadeirinha no banco de trás, foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada para Santa Casa.

Em 1º de março de 2025, um motociclista de 35 anos, identificado como Luiz Fernando Rodrigues Arruda, morreu após ser atingido por um caminhão, na mesma avenida.

Ambos os veículos seguiam em sentidos opostos pela avenida, quando o caminhão fez uma conversão à esquerda e atingiu lateralmente a moto. Com o impacto, o rapaz faleceu no local, antes de receber atendimento médico.

Em 5 de junho de 2025, Herike Cerqueira, de 21 anos, trafegava pela avenida sentido bairro-centro, quando ultrapassou um Gol. Porém, sem ver o motociclista, o carro realizou a mesma manobra, atingindo o jovem.

Com o impacto, Herike foi arrastado por alguns metros e quase foi esmagado pelo Gol, que desviou do rapaz e acabou batendo em um poste. Ele morreu no local, antes mesmo da chegada do socorro.

SEM ILUMINAÇÃO

Wilson Paes de Barros, avenida atrás do aeroporto, não possui iluminação pública. A avenida custou R$ 84 milhões aos cofres públicos e foi aberta para tráfego em outubro de 2024.

A falta de iluminação é extremamente perigosa neste trecho, tendo em vista que a noite, a capacidade de enxergar o horizonte é nula, devido à escuridão que toma conta do local.

À noite o motorista tem que trafegar e o ciclista tem que pedalar no escuro e "na sorte". O que ilumina a avenida são os faróis dos carros.

Compartilhar
O CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier, disse estar otimista sobre a possibilidade de o Senado barrar o Projeto de Lei 5 041/2025, aprovado pela Câmara, que restabelece a gratuidade de bagagens despachadas e impõe novas obrigações comerciais às companhias aéreas. Em entrevista exclusiva ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o executivo destacou possíveis impactos nos preços e desconformidade com padrões internacionais.

"O Senado vai ter tempo para entender e ler as manifestações de órgãos como Ministério da Fazenda, Anac e Ministério de Portos e Aeroportos, que têm argumentos muito sólidos para que esse PL não avance", afirmou Cadier. "Isso aqui é um desalinhamento de tudo o que está sendo feito no mundo inteiro."

Segundo o CEO, a obrigatoriedade de incluir bagagem nas tarifas elimina o mecanismo que permite às empresas oferecer preços mais baixos. "A tarifa mais básica vai desaparecer e sobrarão apenas as mais caras. É muito simples", disse ao Broadcast na Blue Zone da COP30.

Além da bagagem, o projeto de lei, aprovado pela Câmara dos Deputados no final de outubro, proíbe a cobrança pela escolha de assentos padrão.

Impede também o cancelamento automático do trecho de volta quando o trecho de ida não é utilizado sem autorização expressa do passageiro e determina que pessoas com necessidade de assistência especial possam ter até dois assentos adicionais gratuitos.

Para Cadier, o conjunto de medidas foi construído sem análise dos impactos econômicos e sem consulta adequada ao setor. "Se a intenção é defender o passageiro, o efeito é exatamente o contrário", afirmou.

Críticas internacionais

As críticas não se limitam às aéreas brasileiras. "Se não quer ouvir as companhias brasileiras, ouça as internacionais. Todas, inclusive as estrangeiras que operam no País, disseram que isso vai aumentar o preço da passagem e que é um retrocesso. A gente vai crescer menos", disse o CEO.

Após a aprovação do PL, a Associação de Transporte Aéreo Internacional (Iata) e a Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (Alta) classificaram o texto como um "retrocesso histórico", com potencial para encarecer viagens, reduzir conectividade e inviabilizar operações.

Para as entidades, o Senado deve reconsiderar o projeto e promover diálogo estruturado com o setor aéreo.

As associações também alertaram que a imposição de regras como bagagem obrigatória gratuita, restrições comerciais e normas específicas para operações internacionais cria um nível adicional de complexidade que afasta o Brasil das melhores práticas e reduz sua atratividade como hub regional.

"Medidas como esta apenas adicionam custos, reduzem eficiência e desencorajam novas conectividades", afirmou Peter Cerdá, vice-presidente regional da Iata para as Américas e CEO da Alta

Compartilhar
Segundo as diligência do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, Leanderson de Oliveira Júnior, de 18 anos, foi até a casa do padre Alexsandro de Souza Lima na sexta-feira (14), com a intenção de roubar o carro, modelo Jeep Renegade, além do dinheiro e joias. Além disso, o jovem utilizou um martelo encontrado no imóvel para desferir os golpes e também utilizou uma faca para concluir o assassinato. 

A apuração indica que, após o assassinato, duas adolescentes e um segundo jovem de 18 anos foram até a residência do padre para limpar o local, ocultar vestígios e retirar objetos da casa.

Após limparem a cena do crime, os suspeitos seguiram até a região do Distrito Industrial, onde deixaram o corpo. No início da tarde de sábado (15), o corpo de Alexsandro foi encontrado enrolado em um lençol branco, ao lado de uma área de mata. A vítima tinha marcas de facadas e ferimentos provocados por golpes de martelo. 

A polícia apreendeu a marreta e a faca no porta-malas. Os investigadores recuperaram o veículo e o celular da vítima, coletaram objetos furtados e pediram a extração de dados dos aparelhos apreendidos. O caso é tratado como latrocínio.

Despedida

As cerimônias, organizadas pela Diocese de Dourados, em homenagem ao padre Alexsandro da Silva Lima começaram ainda na madrugada deste domingo (16) e seguiram ao longo de todo o dia, envolvendo fiéis de Douradina e Dourados, além de lideranças religiosas de toda a região.

O corpo do sacerdote chegou a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Douradina, às 00h30, onde foi realizado o primeiro momento de velório. Às 8h, ocorreu a Santa Missa com corpo presente, presidida por Dom Henrique, reunindo a comunidade local para as primeiras homenagens públicas.

Em Dourados, o domingo foi marcado por despedida do padre Alexsandro de Souza LimaCortejo do padre no caminhão do Corpo de Bombeiros Militar 

Às 10h aconteceu a saída do cortejo em direção à Paróquia Santa Teresinha, em Dourados. Por volta das 15h, um caminhão do Corpo de Bombeiros Militar fez o cortejo com o caixão até o Cemitério Santo Antônio, onde foi sepultado.

