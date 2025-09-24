Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

TRAGÉDIA

Avião cai, explode e 4 morrem na fazenda das novelas Pantanal

Além do piloto, estavam na aeronave dois documentaristas brasileiros e um arquiteto chinês conhecido mundialmente por seus projetos de "cidade esponja"

Neri Kaspary

Neri Kaspary

24/09/2025 - 06h51
Um avião que levava uma equipe de documentaristas à região da fazenda Barra Mansa, localizada a cerca de 100 quilômetros da área urbana de Aquidauana e onde foram filmadas as duas versões da novela Pantanal, caiu no final da tarde desta terça-feira (23), explodiu e os quatro ocupantes morreram. 

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, os corpos ficaram carbonizados devido à explosão. A tragédia ocorreu próximo da pista de pouso e a suspeita inicial é de que o piloto, Marcelo Pereira de Barros, que também seria proprietário do avião, tenha tentado arremeter instantes antes do pouso, mas a aeronave perdeu potência e acabou caindo. 

Conhecido como Marcelo Pantaneiro, o piloto tinha vasta experiência no transporte aéreo de turistas pela região pantaneira.  Natural de São Paulo, se dizia apaixonado pela região pantaneira e por isso tinha longo histórico em sobrevoar as áreas naturais de Aquidauana, atividade que unia sua profissão à admiração pela natureza local. Junto com amigos, foi um dos fundadores da Aerotrip, empresa que oferecia voos panorâmicos e experiências aéreas na região.

Marcelo Pantaneiro, piloto que morreu no acidente no Pantanal de MS (O Pantaneiro)

Além dele, segundo o site A Princezinha News, estavam na aeronave um arquiteto e paisagista chinês identificado como Kongjian Yu, e os documentarista que trabalhavam com ele identificados como Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispin JR. 

Segundo amigos, Luiz Ferraz e Kongjian Yu trabalhavam juntos em um projeto de documentário sobre o conceito de “cidades esponja”, que busca soluções sustentáveis para os grandes centros urbanos.

O arquiteto Kongjian Yu era um dos nomes mais respeitados da arquitetura paisagística mundial. Professor na Universidade de Pequim e fundador da premiada Turenscape, seu trabalho revolucionou o urbanismo sustentável com projetos como o conceito de “Cidades-Esponja”, voltado à integração ecológica nas metrópoles.

Yu estava no Brasil para uma visita à região do Pantanal com fins de pesquisa e documentação visual, conforme o site O Pantaneiro.

Rubens Crispin Jr. era documentarista, diretor de fotografia e produtor independente.  Nascido e residente em São Paulo, Rubens era formado em Artes Plásticas pela USP (2002). Sua carreira teve destaque em 2006, quando venceu o reality “Projeto 48”, do canal TNT, com o curta “Os 400 Golpes”, exibido em toda a América Latina.

Ele tinha passagens passagens por produtoras e canais como Discovery Channel, National Geographic, Arte 1, TV Globo, TV Cultura e a plataforma Cultura em Casa, Rubens também fundou a produtora Poseídos, atuante há quase 20 anos no mercado.

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz era cineasta e documentarista, conhecido principalmente por trabalhos ligados ao tema de cidades-esponja e participação em festivais internacionais de cinema.

Na noite desta terça-feira, a delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), confirmou as identidades das vítimas e informou que equipes da corporação, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, realizavam  a retirada dos corpos faziam a perícia no local.

A Fazenda Barra Mansa, região onde aconteceu a tragédia, foi fundada em 1940 pela família Rondon, é uma das mais tradicionais do Pantanal. Ela está localizada em uma das áreas de maior biodiversidade da região, e ganhou destaque por ter sido escolhida para as filmagens da novela Pantanal tanto na versão original de 1990, como para o remake da Rede Globo.

Ela está localizada no município de Aquidauana, cidade a a cerca de 130 km de Campo Grande. A sua área é considerada privilegiada por estar próxima ao encontro do Rio Negro com a Vazante do Castelo, conhecida como a região mais rica e preservada de todo o Pantanal.

De acordo com as informações iniciais da Agência Nacional de Aviação Civil(ANAC), o avião Cessna, prefixo PT-BAN, fabricada em 1958, não estava habilitada para fazer o serviço de táxi aéreo. 

ACIDENTE NO PANTANAL (MS)

Cineasta morto em queda de avião dirigiu série sobre tragédia da Chapecoense

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz dirigiu diversas séries e documentários ao longo de sua carreira como cineasta e documentarista

24/09/2025 10h05

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, cineasta brasileiro que faleceu em tragédia aérea

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, cineasta brasileiro que faleceu em tragédia aérea DIVULGAÇÃO

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, morto em queda de avião na noite desta terça-feira (23) no Pantanal de Mato Grosso do Sul, era um renomado cineasta e documentarista brasileiro.

De acordo com a Academia Brasileira de Cinema, ele dirigiu diversas séries e documentários. Confira:

  • “Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia”, para WBD/HBO, indicado ao Emmy Internacional. A obra conta detalhes e testemunhos de sobreviventes e familiares das vítimas dos jogadores do time de futebol da Chapecoense (SC), que morreram em acidente aéreo (voo 2933 da LaMia), em 29 de novembro de 2016, na montanha Cerro El Gordo (2.600m de altitude), região de Medelin, na Colômbia. Após derrota contra o Palmeiras no Allianz Parque (SP), os jogadores saíram de São Paulo em 28 de novembro de 2016 com destino a Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em um voo da companhia aérea Boliviana de Aviación. Em seguida, pegaram outro avião, da LaMia, até Medelin, momento em que aconteceu a tragédia aérea.

  • “To Win or To Win”, sobre o Al Nassr FC, para MBC/Shahid, maior grupo de mídia árabe

  • “All or Nothing: Seleção Brasileira de Futebol” (5×52′), primeiro projeto de não ficção da Amazon Prime Video no Brasil pela Big Bonsai e Pitch Productions, onde assina o Episódio 4 e a segunda unidade e a direção da série “Cine Terror” (13×26′) para o canal Prime Box Brazil

  • “O Incêndio do Museu Nacional” foi um documentário para a National Geographic Channel

  • série “Explorer Investigation”

  • duas temporadas da série “Mundo Selvagem”

  • série “Histórias Extraordinárias”

  • Produziu e dirigiu o documentário ”Paisagem Concreta”, pela Olé Produções, sobre o arquiteto Alvaro Siza e sua relação com o Brasil

  • Fez a direção geral da série “Algo no Espaço”, sobre artistas e escultores contemporâneos brasileiros

  • diretor do documentário “Miller & Fried – As Origens do País do Futebol” (70′) em coprodução com Globo Filmes, exibido nos cinemas de São Paulo e Rio de Janeiro e em horário nobre na Globonews

  • série “Tesouros do Tapajós”, gravada na floresta Amazônica

  • documentário “Barbeiros”

  • documentário “Samba de Quadra”

  • documentário “O Pai do Gol”

  • curta-metragem ficção “Tempo da Navalha”

  • produziu o documentário ”As Primeiras”

  • produziu o documentário ”Um Par pra Chamar de Meu“

  • produziu o documentário ”Outro Rolê”

  • produziu o documentário “Alma em Madeira”

  • produziu o documentário “Tudo é Projeto”

A Olé Produções, a qual Luiz fazia parte, emitiu nota de pesar pelo falecimento do profissional.

"A Olé Produções confirma, com imensa tristeza, o acidente ocorrido por volta das 18h30min, da última terça-feira, em Aquidauana/MS, no qual faleceram seu sócio e documentarista Luiz Ferraz, o diretor de fotografiaRubens Crispim Junior, o professor Kongjian Yu da Universidade de Pequim e o piloto Marcelo Pereira de Barros. A família lamenta profundamente o ocorrido e agradece as inúmeras mensagens de carinho e solidariedade recebidas neste momento de dor".

ACIDENTE AÉREO

Avião de pequeno porte caiu e explodiu, na noite desta terça-feira (23), na região da Fazenda Barra Mansa, Pantanal sul-mato-grossense, em Aquidauana, município localizado a 141 quilômetros de Campo Grande.

A novela “Pantanal”, da Rede Globo, foi gravada neste local. Esta é a segunda queda de avião de pequeno porte em menos de uma semana em Mato Grosso do Sul.

Quatro pessoas estavam a bordo e todas morreram na hora. Os corpos foram carbonizados devido à explosão.

As vítimas são Marcelo Pereira de Barros (piloto), Kongjian Yu (arquiteto renomado mundialmente), Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz (cineasta/documentarista) e Rubens Crispim Junior (diretor/fotógrafo).

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o avião Cessna, prefixo PT-BAN, fabricado em 1958, não estava habilitado para fazer o serviço de táxi aéreo e nem voo noturno.

TRAGÉDIA

Avião que caiu no Pantanal tinha histórico de irregularidades

Ele chegou a ser apreendido em 2019 por conta do uso de peças supostamente adulteradas em falta de certificação

24/09/2025 10h03

Avião no qual estavas as quatro pessoas caiu e explodiu na sequência. As vítimas ficaram carbonizadas e serão identificadas por exame de DNA

Avião no qual estavas as quatro pessoas caiu e explodiu na sequência. As vítimas ficaram carbonizadas e serão identificadas por exame de DNA

O avião no qual estavam o piloto e mais três ocupantes e que explodiu após cair na fazenda Barra Mansa, a cerca de 100 quilômetros da área urbana de Aquidauana nesta terça-feira (23), tinha um longo histórico de irregularidades, conforme revelam investigações do setor de Operações Aéreas do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), departamento da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

O Cessna, conforme revela o site A Princezinha, de Aquidauana, á havia sido apreendido em 2019, durante a Operação Ícaro, na pista de pouso de Aquidauana. Na época, exames periciais teriam atestado que plaquetas de identificação estavam adulteradas e que o avião operava com certificado de aeronavegabilidade cancelado. 

Depois de apreendido, o avião ficou sob os cuidados do DRACCO por três anos e foi devolvido ao piloto Marcelo Pantaneiro, como é conhecido, em 2022. O piloto e proprietário do avião é um dos mortos no acidente. 

A operação Ícaro descobriu uma série de irregularidades na manutenção de aeronaves de pequeno porte em Mato Grosso do Sul. No final de março de 2016, por exemplo, foram interditadas 46 aeronaves (a maioria de categoria agrícola) e suspensos dois mecânicos de manutenção.

Além disso, uma oficina clandestina de manutenção foi fechada e foram apreendidas diversas peças aeronáuticas em cumprimento a mandado de busca e apreensão.

As suspensões das aeronaves e mecânicos foram cautelares. As aeronaves só poderiam ser liberadas após comprovação da procedência das peças utilizadas, bem como de manutenção realizada em oficinas homologadas.

Os mecânicos que estavam trabalhando fora dos limites foram suspensos. Outras fases desta mesma operação ocorreram em anos seguintes e em uma delas foi apreendido avião envolvido na tragédia desta terça-feira. 

Atualmente, a aeronave não tinha autorização para serviço de táxi aéreo, segundo a ANAC,  mas mesmo assim estava a serviço da equipe de documentaristas. Além do piloto, morreram o arquiteto chinês Kongjian Yu, um dos mais renomados arquitetos do mundo, o documentarista Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e o fotógrafo Rubens Crispim Júnior.

VÍTIMAS

Marcelo Pereira de Barros: paulista, piloto e proprietário da aeronave, apaixonado pela região do Pantanal. Deixa dois filhos, Hugo e Gael.


kongjian Yu: professor da Universidade de Pequim e considerado um dos maiores arquitetos do mundo. Doutor pela Universidade de Harvard e consultor do governo chinês.

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz: documentarista e diretor de produções renomadas, incluindo “Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia” e a série To Win or To Win para MBC/Shahid. Atua na Olé Produções desde 2007.

Rubens Crispim Júnior: diretor de fotografia e dono da produtora audiovisual Poseidos, formado em artes plásticas pela ECA-USP. Participou de festivais internacionais, incluindo o Short Film Corner no Festival de Cannes.

A QUEDA

O avião caiu por volta das 18 horas desta terça-feira, explodindo ao tocar o solo. Bombeiros de Aquidauana leraram cerca de nove horas para resgatar os corpos, que inicialmente foram levados para a cidade de Aquidauana. 

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o CENIPA foi acionado para realizar a investigação. Técnicos especializados estão coletando dados, preservando elementos e analisando os danos para determinar os fatores que contribuíram para o acidente. 

O DRACCO emitiu nota na manhã desta quarta-feira informando que "as informações referentes aos trabalhos periciais e investigativos serão comunicados à imprensa de forma oficial e oportuna, após a finalização das diligências necessárias".

A nota não fez referências à apreesão da aeronave que havia sido feita em 2019 nem detalhou os motivos pelos quais ela foi devolvida aos proprietários anos depois. 

SEGUNDO CASO

A tragédia desta terça-feira ocorreu oito dias depois do acidente que no dia 16 resultou na morte do  pecuarista e médico Ramiro Pereira de Matos, de 67 anos. O médico pilotava sua própria aeronave, que saiu de Araçatuba e caiu próximo da divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso, no Pantanal.
 

